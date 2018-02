LIVE Curling, Olimpiadi PyeongChang 2018: debuttano gli azzurri! Italia-Canada 1-1 dopo cinque End. Più tardi la Svizzera!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a fare saltare il banco ma l’avvio è davvero di fuoco: prima la sfida al Canada Campione Olimpico in carica (ore 01.05), poi il match contro la Svizzera (ore 12.05). Sarà un San Valentino di passione per i nostri portacolori.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (mercoledì 14 febbraio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nemmeno una stone degli azzurri e seguire anche le altre partite. L’Italia affronterà il Canada alle ore 01.05 e poi la Svizzera alle ore 12.05. Buon divertimento a tutti.

2.35: Ottimo tiro di Koe che mette la stone rossa a punto. Ora Mosaner deve fare un colpo eccezionale per non farsi strappare la mano

2.34. Arriva la bocciata per l’Italia ma la stone non resta a punto. Difficile puntare al doppio punto ma non impossibile

2.32. Errore di Koe che sbaglia la bocciata. Ora Canada a punto ma l’Italia ha due stone a disposizione

2.31: Italia a punto al momento ma il Canada può bocciare a due stone dalla fine

2.28: Doppia bocciata per il Canada, stone non proprio allienata dietro alle guardie

2.27: Italia ancora a punto, dopo la bocciata del Canada

2.23: Seconda guardia per il Canada

2.22: Si riparte. Guardia centrale per il Canada

2.16: Preciso Koe che piazza la stone a punto: 1-1 dopo il quinto End. Bene la squadra azzurra che nsi è difesa con grande attenzione. Si va al sesto end e mano per l’Italia

2.15: Un po’ corto il tiro di Mosaner. Il Canada potrà andare a punto ma non può farne due

2.14: Non benissimo Koe che va corto. Il punto resta all’Italia quando manca l’ultima stone per entrambe le squadre

2.12: Bravo Mosaner, boccia, non fa uscire la stone avversaria dalla casa ma l’Italia è a punto

2.11: Ancora una bocciata del Canada che adesso ha la stone a punto coperta dalla guardia. Tiro difficile per Mosaner

2.08: Buona bocciata per Retornaz

2.08: Canada a puntom dietro la guardia esterna. Colpo difficile per gli azzurri

2.06: Serie di bocciate e contro bocciate

2.03: Guardia laterale per il Canada

2.02: Guardia centrale per l’Italia

2.00: Italia “costretta” a marcare il punto: 1-0 per gli azzurri. Ora la mano passa ai canadesi

2.00: Koe boccia e adesso ci sono tre stone canadesi a punto

1.58: Bravo Mosaner! Toglie due stone dal punto. probabilmente l’Italia dovrà accontentarsi di un punto

1.55: Gran giocata di Koe che boccia entrambe le stone azzurre e ora sono tre i punti del Canada! L’Italia non può sbagliare adesso

1.53: Bravo Retornaz! Riesce a piazzare due stone azzurre a punto! Due stone alla fine

1.51: L’Italia apre la guardia

1.48: Al momento Canada a punto quando mancano 4 stone alla fine del quarto end ma l’Italia ha tre stone attorno alla stone a punto canadese

1.45: Imprecisione del Canada e adesso c’è la possibilità per l’Italia di mettere pressione sugli avversari

1.43: il Canada cambia strategia e cerca il punto invece di bocciare

1.43: Ancora guardia centrale per il Canada e l’Italia va a punto

1.40: Bravo Mosaner! Bocciata e uscita. 0-0 anche dopo il terzo End e mano che resta agli azzurri!

1.38: Ancora uscita la stone azzurra dopo la bocciata. Servirà un’ultima bocciata agli azzurri evitando la guardia canadese per il nulla di fatto

1.36: Ancora un’uscita dell’Italia dopo la bocciata a due stone dalla fine

1.34: La stone azzurra esce dalla casa dopo la bocciata

1.31: Prosegue la teoria delle bocciate. L’Italia deve puntare alla mano nulla

1.29: Errore dell’Italia. Toccato lo stone con la scopa.

1.27: inizia il terzo end. Guardia centrale per il Canada. Film già visto

1.26: L’Italia sceglie di puntare sulla mano nulla: 0-0 dopo i primi due end. Italia che mantiene la mano

1.23: due tiri a testa alla fine dell’end e Italia a punto al momento

1.21: prosegue la serie di bocciate. Ora Canada a punto ma l’ultimo tiro spetterà all’Italia

1.19: Italia a punto dopo le, prime 5 stone

1.18: serie di bocciate

1.15: Guardia centrale per il Canada

1.14: il primo end di chiude con un nulla di fatto: 0-0 e l’Italia resta di mano

1.11: serie di approcci del Canada ma l’Italia che è di mano non sbaglia le bocciate

1.06: iniziata la gara, primo end

1.03: In programma oggi questa mattina per il primo turno del round robin Danimarca-Svezia, Corea del Sud-Usa, Svizzera-Gbr

1.00: Amos Mosaner, Joel Retornaz, Simone Gonin, Daniele Ferrazza, Andrea Pilzer gli azzurri pronti a riportare l’Itaia del Curling ai Giochi Olimpici 12 anni dopo l’unica apparizione

0.55: buongiorno! Esordio durissimo per l’Italia nel torneo di Curling. Di fronte agli azzurri c’è il Canada campione olimpico uscente!

(foto WCF)

