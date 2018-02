LIVE Coppa Davis, Giappone-Italia in DIRETTA (domenica 4 febbraio): MERAVIGLIOSO FOGNINI! Rimonta epica, Italia ai quarti di finale!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, andranno in scena gli ultimi due singolari, che decideranno la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, affronterà Yuichi Sugita, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Taro Daniel.

Per la nostra selezione sarebbe fondamentale chiudere già con il match del ligure, dato che l’Italia è avanti 2-1 dopo il doppio di ieri.

La sfida tra Fognini e Sugita inizierà quando in Italia saranno le 4 di notte, a seguire Seppi-Daniel. Il nostro live inizierà in concomitanza con il primo singolare. Appuntamento dunque a qualche minuto prima delle 4. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Profilo Twitter Fabio Fognini)













8.21 Fognini ha annullato un match point nel quarto set, nel quinto era sotto 4-1….Non ha mai mollato, regalandoci una vittoria importantissima. Il punteggio finale: 3-6, 6-1, 3-6, 7-6, 7-5!

8.18 IMMENSO FABIO FOGNINI! Una vittoria indimenticabile! Quando tutto sembrava perduto, sia nel quarto sia nel quinto set, ha tirato fuori un cuore grande così! Siamo ai quarti di finale di Coppa Davis! Francia, ti aspettiamo!!!!

E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! VITTORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! SAYONARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Vantaggio Italia, servizio e diritto per Fognini.

40-40 Sbaglia Fognini, Sugita ha annullato due match point….

40-30 Non è possibile, doppio fallo….Dai Fabio, dai!!!

40-15 lungo il diritto di Sugita, daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

30-15 Sbaglia la risposta Sugita!

15-15 Servizio vincente, finalmente. La prima sta entrando poco.

0-15 Stecca Fognini sulla risposta aggressiva di Sugita.

DOPPIO FALLOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Break a zero di Fognini. Ma è una partita pazza, non diciamo niente…6-5 Italia al quinto set!

0-40 Sugita sbaglia sul rovescio in back di Fognini. 3 palle break.

0-30 Fantastica risposta vincente lungolinea di Fognini.

0-15 Scambio eterno, il primo a sbagliare è Sugita. Ora è una guerra di nervi.

5-5 Fognini con stizza spara un diritto in rete. Qui purtroppo la partita potrebbe essere girata…

0-40 Rovescio vincente di Sugita. Incredibile…

0-30 Non è possibile….Il nastro ci beffa, Fognini non può farci nulla…Pericolo…..

0-15 Volée vincente di Sugita. Ora è il giapponese a rischiare tutto…

4-5 Sulla buona risposta di Fognini, il giapponese ha spedito la pallina in rete. Ora andiamo a servire per questo match dopo 4 games consecutivi vinti dal ligure!

BREAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKK!!! Sugita sbagliaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!

Vantaggio Italia! Fognini vince un punto allucinante con un recupero da campione!

40-40 NOOOOO!!! Braccino qui per Fognini, diritto troppo morbido che finisce in rete…Che occasione sprecata…

30-40 Servizio e diritto per Sugita, nulla da fare qui…

15-40 Diritto vincente di Fognini!!! 2 palle break…

15-30 Errore gratuito di Sugita…Mettiamogli pressione ora!

15-15 Stavolta Sugita domina lo scambio e costringe l’azzurro all’errore.

0-15 SI’! Scambio lungo, Fognini lo chiude con un diritto di prepotenza!

4-4 PAREGGIAMO! Bellissima smorzata di Fognini, che tiene a zero la battuta. Ora ultimi game di una partita soffertissima!

40-0 Sugita spara fuori di molto la risposta sulla seconda di Fognini.

30-0 Servizio vincente.

15-0 In rete il rovescio di Sugita, ma Fognini non deve abbassare i ritmi. Il ligure fa male quando accorcia gli scambi…

4-3 COSA HA FATTOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Su un diritto potentissimo di Sugita, Fabio risponde con recupero da fantascienza e piazza il contro-break!!! CREDIAMOCI! Servono gli OCCHI DELLA TIGRE per battere questi assatanati samurai!

15-40 Lungo il diritto di Sugita! Due palle break per l’Italia!

15-30 Fognini arriva in ritardo, rovescio in rete. Sugita non sta regalando davvero nulla.

0-30 Diritto sulla riga!!! Forza adesso!

0-15 Gran dritto di Fabio, sbaglia Sugita!

4-2 Scambio lunghissimo, lo vince l’azzurro. Bisogna rimanere aggrappati con il cuore a questa partita!!!

40-30 Ace di Fognini.

30-30 Doppio fallo…Fabio, ma cosa combini?

30-15 Risposta vincente di Sugita.

30-0 Lunga la risposta di Sugita

15-0 Buona prima di Fognini.

7.51 Medical time-out richiesto da Fognini, che ha problemi alla coscia destra.

4-1 Ace. Sugita scappa. Il problema è che Fognini sembra essere uscito dal match.

40-0 Servizio vincente. Fognini sembra essersi già arreso…

30-0 Sugita non sta sbagliando più nulla.

15-0 e riecco il Fognini in versione “Mr. Hyde”. Risposta in rete svogliata.

3-1 E arriva il break per Sugita. Finisce fuori il rovescio in back di Fognini. Ora serve un miracolo.

Vantaggio Sugita. Altro errore gratuito di Fognini.

Parità! Fognini sbaglia un comodo diritto a campo aperto…Non ci voleva.

Vantaggio Italia! Servizio vincente dell’azzurro!

40-40 SBAGLIA LA RISPOSTA SUGITA! Parità! Dai Fabio!

30-40 Sugita domina il punto e chiude con lo smash. Palla break pesantissima…

30-30 Attenzione, buona risposta di Sugita sulla seconda, Fognini sbaglia.

30-15 ACE!!! Bordata all’incrocio delle righe!

15-15 lascia andare il braccio Fabio! Questo è un gran diritto!

0-15 in rete in rovescio di Fognini, che sta pericolosamente abbassando i ritmi…

2-1 Altro servizio vincente di Sugita, che tiene a zero la battuta.

40-0, game troppo rapido. Per i giapponese servire per primo al quinto è un vantaggio non da poco.

30-0 Sugita sul suo turno in battuta si porta subito avanti.

Fognini vince il game: 1-1 nel quinto set.

15-40 Scambio di grande intensità, botta e risposta sulle righe, poi Sugita tira lungo di un soffio.

15-30 Fognini corre da una parte all’altra, va in apnea ma ci prova prima di sbagliare una difesa.

0-30 Fognini inizia nel migliore dei modi il game al servizio e si porta avanti di due punti.

Sugita vince il primo game del quinto set. Tiene la battuta. Fognini sbaglia la risposta.

Adv-40 Buona prima di Sugita.

40-40 PUNTO PAZZESCOOOOO! Scambio spettacolare ma il più bravo è Fabio che manda fuori fase il giapponese e chiude col dritto.

40-30 Fognini recupera bene, tenta il rovescio lungolinea ma trova la rete.

30-30 Larga di millimetri la risposta di Sugita che è al serviio.

30-15 Sul turno in battuta di Sugita che trova un bellissimo ace. Fognini deve giocare con tutto il cuore che ha. Dieci ore in campo in meno in 50 ore di orologio…

INIZIA IL QUINTO SET. Fognini gioca per portare il 3-1 all’Italia, Sugita per trascinare la contesa al quinto incontro tra Seppi e Daniel.

SI VA AL QUINTO SET!

6-8 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! FOGNINIIIIIIIIIIIIIIIIII! Ha vinto il set! IMMENSOOOOOOOOOO!

6-7 CAMBIA TUTTOOOOOOO! Ora è Fognini ad avere il set-point. DAI FABIOOOO

6-6 ANNULLATOOOOOOO! Fognini monumentale. Siamo ancora vivi!

6-5 NOOOOOOOOOOO! MATCH POINT DI SUGITA!

5-5 Scambio infinito, il giapponese ha ragione.

4-5 Sugita accorcia subito le distanza. Momento intensissimo.

3-5 ANCORAAAAAAAAAAA! Fognini risponde prontamente a Sugita e conserva i due punti di vantaggio. Ora entriamo nel momento clou del tie-break.

3-4 Sugita spezza il momento di Fognini e torna a marcare il punto dopo 4 punti di Fognini.

2-4 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! LUNGAAAAAAAAAAAAAAAAA! La difesa di Sugita non trova il campo, Fognini vola avanti nel tie-break. Ora cambio campo.

2-3 SIIIIIIII! Due recuperi pazzeschi di Fognini che poi tira al corpo di Sugita e il giapponese non può nulla. Mini-break.

2-2 Fognini non chiude la volèe ma Sugita manca il recupero.

2-1 Punto importantissimo in recupero di Fabio che evita di sprofondare. Ora serve lui.

2-0 Ancora un errore di Fabio e Sugita prova a scappare via.

1-0 Fognini non parte bene sul suo servizio, dritto in rete. Mini-break di Sugita.

SI VA AL TIE-BREAK NEL QUARTO SET.

Fuori di pochissimo la risposta di Fabio. Sugita tiene il servizio.

40-30 Ace di Sugita nel momento più critico.

30-30 Servizio-dritto perfetto di Sugita.

15-30 Il rovescio di Sugita rimane dentro di pochissimo!

0-30 SIIIIII! Dritto a incrociare sulla lineaaaaa! Vola Fabio!

0-15 Sugita non sembra più in campo! Permette a Fognini di giocare un facile dritto e l’azzurro concretizza.

Fognini-Sugita 6-5 nel quarto set. Il giapponese ora serve per andare al tie-break!

ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! FOGNINI TIENE IL SERVIZIO A ZERO!

0-40 ACEEEEEEEEEEEEEE! Spettacoloooooooo!

0-30 Prima stupendaaaaa! Volaaaaaaa!

0-15 Fognini indemoniato! Scende a rete e chiude il punto. Sembra aver trovato le energie tutto d’un tratto.

Fognini-Sugita 5-5 nel quarto set! Recuperato il break in extremis! Ora si gioca tutto!

SIIIIIIIIIIII! BREAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK! COL CUOREEEEEEEEEEEEEEEEE! Fogniniiiiiiiiiiiiiiiiii! Impossibile dritto in recupero da fondocampo!

0-40 SIIIIIIII! Largo il dritto di Sugita! Fognini ha tre palle per il break!

0-30 GRANDISSIMOOOOOOOOOOOOOOOOO! Risposta di dritto in controtempo, Sugita in ginocchio! Fabio vuole il break!

0-15 Doppio fallo di Sugita.

Fognini deve strappare il servizio a Sugita nel momento più critico della partita. Serve un’impresa per prolungare l’incontro.

Sugita-Fognini 5-4 nel quarto set. Ora il giapponese serve per vincere il match.

Stupenda palla corta da fondo campo, Fognini tiene il servizio a zero e rimane nel match.

0-30 Stesso schema anche in questo punto. Fognini non vuole mollare, stringe i denti e prova a giocare col cuore.

0-15 Fognini scende a rete e si prende il punto. Fabio sta faticando, le energie sono davvero al lumicino.

Altro ace di Sugita che vola sul 5-3 nel quarto set. Fognini ora dovrà servire per rimanere nel match. Situazione complicatissima.

40-15 Ace esterno.

30-15 Sugita controlla bene la situazione da fondo campo e chiude il punto.

15-15 Fognini pareggia subito i conti.

0-15 Risposta corta di Sugita, Fabio si fionda a rete e chiude il punto.

Ora Sugita al servizio per scappare via.

Break a zero. Le energie di Fognini sembrano essere finite. Sugita vola sul 4-3 nel quarto set.

40-0 Rovescio perfetto di Sugita, Fognini non può arrivarci. Tre palle break per Sugita.

30-0 Fognini sotto di due punte, le energie stanno venendo a mancare ma prova a stringere i denti.

15-0 Fognini scende a rete, Sugita piazza un rovescio a incrociare magistrale.

Fognini-Sugita 3-3 nel quarto set.

Risposta larga di Fognini, Sugita vince il game e completa la rimonta.

Adv-40 Game infinito, Fognini sta cercando il break ma Sugita non molla e ha la quinta chance per chiudere.

40-40 Bomba di Fognini! Dritto a incrociare che mette Sugita in ginocchio! Che punto.

Adv-40 Sugita trova l’incrocio delle line, Fognini risponde lungo e lancia la racchetta in un segno di stizza.

40-40 CHE FORTUNAAAAAAAAAA! La palla rimbalza per due volte sul nastro e finisce sulla linea. Fognini strappa un punto preziosissimo.

Adv-40 Fognini troppo lontano dalla linea di fonde, il suo rovescio incrociato vola largo.

40-40 Fognini reagisce prontamente, risponde bene da fondocampo e a rete mette in ginocchio Sugita!

40-15 Fognini risponde malamente in rete, Fabio sembra scarico, ora Sugita sta prendendo il sopravvento.

30-15 Qui Sugita aspetta che la pallina si abbassi e il dritto finisce in rete.

30-0 Fognini tira violentemente in rete un dritto abbastanza comodo. Lo scambio gli era favorevole. Il set sta girando.

15-0 Sugita si è rimesso a giocare, il suo dritto è pimpante e Fognini stecca la risposta dopo uno scambio lungo.

Fognini-Sugita 3-2. Dal possibile 4-0 al break del giapponese. E ora Fabio deve ricostruire il quarto set, incredibile.

NOOOOOOOOOOO! ALTRO DOPPIO FALLO! Break di Sugita!

40-30 Doppio fallo di Fognini, palla break per Sugita.

30-30 Fognini pareggia subito i conti con due ottime prime e scendendo a rete nel secondo caso.

30-0 NOOOOOOOOOOOOOOOO! Tentativo di palla corta che finisce in rete. Ora Fabio deve ricostruire il game in battuta.

15-0 Il pubblico giapponese si scalda sulla risposta di Sugita al servizio di Fognini e conquista il primo punto.

Fognini-Sugita 3-1 nel quarto game. Fabio aveva l’occasione per ammazzare il quarto set.

Sugita salva il servizio e vince il game. Fognini va in rete col dritto.

Adv-40 Fognini ancora impicciato sui dritti potenti di Sugita, si salva due volte ma poi il giapponese va a rete e chiude.

40-40 Che peccato! Scambio relativamente lungo, Fabio cerca un dritto in diagonale non complicato ma lo spedisce in rete. Sugita si salva.

40-Adv NUOVA PALLA BREAK! Fognini ora deve concretizzarla.

40-40 Doppio fallo di Sugita! Game infinito.

Adv-40 Fognini arriva su due palle complicate, Sugita questa volta scende a rete e chiude il punto.

40-40 Risposta corta di Fognin, Sugita controlla e incrocia con facilità.

40-Adv MONUMENTALEEEEEEEEEEEEEEEE! Scambio impossibile per Fognini, impiccato risponde a tre dritti di Sugita che non scende mai a rete e alla fine sbaglia. Nuova palla break per Fognini.

40-40 Che peccato. Lungo il dritto di Fognini. Occasione sprecata, Sugita stava giocando pianissimo.

30-40 PALLA BREAK! Fognini indemoniato, Sugita spalle al muro. Fabio può prendersi il secondo break del set e volare sul 4-0.

30-30 Lungolinea spazialeeeeeee! Un missile di rovescio di Fabio, Sugita totalmente spiazzato.

30-15 Fognini prende il nastro, Sugita non si scompone e fa suo lo scambio con un bel dritto spiazzante.

15-15 Fognini in spinta, risposta perentoria che costringe Sugita a un errore.

15-0 Larga di un soffio la risposta di Fabio.

Fognini-Sugita 3-0 nel quarto set! Fabio scappa via! Vuole il quinto set a tutti i costi.

E stecca ancora il dritto, palla lunga e Fognini vince il game!

0-40 Sugita sembra in debito d’ossigeno! Debole dritto di risposta, finisce in rete. Era molto semplice.

0-30 Due ottime prime di Fabio, Sugita può poco. L’azzurro scappa subito via in questo game.

Fognini ora va al servizio per volare subito sul 3-0, sarebbe fondamentale.

BREAAAAAAAAAAAAAAAAAK! Sugita tira il dritto di risposta in rete. Fognini strappa il servizio a Sugita e vola sul 2-0 nel quarto set.

15-40 PALLA BREAK! Altro scambio lungo sempre sulla seconda di Sugita, il giapponese tira lungo un facile dritto. Anche lui sta sentendo la pressione.

15-30 Scambio lungo, Fognini spinge e costringe Sugita ad arrivare in ritardo su un bel dritto incrociato, il giapponese risponde in rete.

15-15 Sugita interrompe una serie di cinque punti consecutivi di Fognini grazie a una bella prima di servizio, la risposta di Fabio è larga.

Sugita-Fognini 0-1 nel quarto set.

Scambio lungo, Sugita sbaglia ancora il dritto e Fognini tiene il game di servizio recuperando dallo 0-30.

30-40 Sugita sparacchia lungo un facile diritto.

30-30 Bravissimo Fognini che coglie Sugita in controtempo, scende a rete ma non è necessario.

30-15 Bella prima di servizio, Sugita arriva in ritardo e risponde in rete.

30-0 Fabio spedisce il dritto a metà rete. L’azzurro sembra essere uscito dal campo: deve ritrovarsi subito.

15-0 Fognini inizia con un doppio fallo.

Lunga pausa prima dell’inizio del quarto set. I due giocatori se la stanno prendendo con comodo. La stanchezza si sta facendo sentire. Seppi intanto deve iniziare a riscaldarsi…

SUGITA-FOGNINI 2-1. Ora si fa durissima, Fabio è chiamato all’ennesima rimonta.

Ace di Sugita. Il Giappone ha vinto il secondo set.

40-30 Che peccato. Scappa di pochissimo il dritto incrociato di Fognini. Set-point per Sugita.

30-30 Bellissimo dritto lungolinea di Fognini che impatta i conti nel game.

30-15 Fognini stecca il rovescio, la palla va larga. Sugita a due punti dal set. Fabio sta ancora pensando a quel punto rubato nel game precedente.

15-15.

Dopo una protesta di ben cinque minuti Fabio ha perso il game e ora riceve per rimanere nel set. Situazione complicatissima.

5-3 Giappone. Sbaglia Fognini col dritto.

Vantaggio Giappone. Doppio fallo contestatissimo.

40-40 Affossa in rete Fognini.

Vantaggio Italia. Ottima prima del ligure.

40-40 Si salva Fognini.

Vantaggio Giappone. Sugita trova in pezzettino di riga…

40-40 Doppio fallo.

Vantaggio Italia. Ace.

40-40 Dritto in corridoio di Fognini.

Vantaggio Italia! Sbaglia Sugita in lunghezza.

40-40 Lungolinea vincente di Fognini, il falco conferma

Vantaggio Giappone. Lungo il recupero di Fabio.

40-40 Lungolinea vincente di Sugita.

Vantaggio Italia. Prima al corpo vincente.

40-40 Doppio fallo.

Vantaggio Italia! Fantastico colpo al volo di Fognini!

40-40 Dritto in corridoio del ligure

Vantaggio Italia! Prima vincente

40-40 Sbaglia Sugita! Lungo col dritto!

Vantaggio Giappone. Errore gratuito di Fognini.

40-40 Gran punto condotto da Sugita, che obbliga Fognini all’errore.

Vantaggio Italia. Prima al corpo vincente.

40-40 Sbaglia Sugita! Dritto lungo!

30-40 Errore forzato di Fognini.

30-30 Risposta fuori giri del giapponese.

15-30 Bel colpo al volo del nipponico

15-15 Dritto in rete Fognini

15-0 Prima vincente

4-3 Giappone. Controbreak Fognini!!!!

30-40 Dritto SPETTACOLARE di Fognini!!!

30-30 Gratuito di Sugita. che affossa il dritto in rete.

30-15 Errore di dritto di Fognini.

15-15 Il falco ci dà una mano: doppio fallo Sugita.

15-0 Errore forzato per il ligure

Warning per l’azzurro che scaglia la pallina in tribuna

4-2 Giappone. Altro doppio fallo Fognini.

Vantaggio Giappone. Dritto in corridoio, il falco conferma.

40-40 Doppio fallo

Vantaggio Italia. Spara in corridoio il giapponese.

40-40 Fuori giri col dritto il nipponico.

30-40 Ancora errore di Fognini.

30-30 grande smash di Fognini!

15-30 Errore forzato di Fognini.

15-15 Ace.

0-15 Gratuito di Fognini

3-2 Giappone. Torna avanti Sugita.

40-15 Prima vincente del nipponico

30-15 Prima pesante

15-15 Gratuito Fognini

0-15 Errore gratuito Sugita

2-2. Dritto in corridoio del ligure.

Vantaggio Giappone. Sanguinoso doppio fallo dell’azzurro.

40-40 Fuori giri di dritto il nipponico.

Vantaggio Giappone. Fognini spara ancora in rete

40-40 Dritto affossato in rete da Fognini

40-30 Dritto in corridoio del nipponico

30-30 Servizio e dritto vincente

15-30 Errore forzato dell’azzurro

15-15 Gran colpo al volo di Fognini

0-15 Errore dell’azzurro

2-1 Italia. Ace Sugita.

40-0 Risponde in rete Fognini.

30-0 Ace di seconda.

15-0 Prima vincente di Sugita.

2-0 Italia. Risposta fuori giri di Sugita.

40-30 Dritto lungolinea spettacolare di Fognini

30-30 Prima vincente!

15-30 Dritto in corridoio dell’azzurro

15-15 Dritto vincente del nipponico. Gran bel colpo.

15-0 Ottima prima al corpo.

1-0 Italia! Break Fognini!!!

30-40 Dritto vincente del ligure

30-30 Dritto lungo di Fognini

15-30 Prima vincente.

0-30 Errore forzato Sugita

0-15 Rovescio vincente Fognini

6-1 SET ITALIA!!!! Riequilibrata la contesa!

40-30 Sbaglia Fognini.

40-15 Ace.

30-15 Ace.

15-15 Ace.

0-15 Doppio fallo.

5-1 Italia!!!! Straordinario passante lungolinea di rovescio

30-40 Prima vincente.

15-40 Altro errore del giapponese.

15-30 Errore forzato Fognini.

0-30 Voleè pessima del nipponico

0-15 Doppio fallo

4-1 Italia. Tiene Fognini il break di vantaggio.

40-15 Controsmorzata vincente del nipponico.

40-0 Servizio e dritto vincente.

30-0 Prima vincente

15-0 Risposta larga di Sugita.

3-1 Italia. Tiene Sugita.

40-30 Prima vincente

30-30 Gratuito del ligure

15-30 Errore forzato del nipponico

15-15 Gratuito Sugita

15-0 Gratuito Fognini

3-0 Italia! sbaglia ancora Sugita!

40-30 Stop volley perfetta di Fognini.

30-30 Prima vincente.

15-30 Errore forzato Fognini.

15-15 Fuori giri col dritto Sugita.

0-15 Errore forzato di Fognini.

2-0 Italia. BREAK FOGNINI!!!

30-40 Ace.

15-40 Altro dritto in corridoio di Sugita.

15-30 Errore forzato di Fognini

0-30 Dritto vincente di Fognini

0-15 Dritto in corridoio di Sugita.

1-0 Italia. Prima vincente.

Vantaggio Italia. Prima vincente.

40-40 Ace.

Vantaggio Giappone. Errore forzato Fognini.

40-40 Ace.

Vantaggio Giappone. Rovescio vincente di Sugita.

40-40 Servizio e dritto Fognini

Vantaggio Giappone. Errore forzato di Fognini.

40-40 Errore gratuito del nipponico.

Vantaggio Giappone. Fognini affossa in rete il dritto.

40-40 Altra prima vincente.

30-40 Ottima prima.

15-40 Dritto vincente di Sugita Sbaglia Sugita

0-30 Altro errore Fognini.

0-15 Inizia bene il giapponese.

6-3 PRIMO SET GIAPPONE. Dritto fuori misura del ligure.

Vantaggio Giappone. Fognini affossa il dritto in rete.

40-40 Ottima prima di Sugita.

30-40 Stecca di dritto Fognini.

15-40 Errore forzato di Sugita.

15-30 Stecca di rovescio Sugita.

15-15 Largo dritto Sugita.

15-0 Fuori il rovescio di Fognini

5-3 Giappone. Servizio e dritto vincente.

40-15 Fuori giri col dritto Sugita.

30-15 Sbaglia di dritto Fognini.

30-0 Ottima prima

15-0 Prima vincente

5-2 Giappone. Si fa dura.

40-30 Dritto vincente di Sugita.

30-30 Stavolta a stteccare è il giapponese.

30-15 Stecca Fognini col dritto.

15-15 Affossa il dritto Fognini.

0-15 Dritto lungo Sugita.

4-2 Giappone. Nastro che porta via il colpo di Fognini.

0-40 Dritto in rete di Fabio.

0-30 Gran giocata al volo di Sugita.

0-15 Gran risposta del nipponico

3-2 Giappone. Altro dritto out, stavolta largo, del giapponese.

15-40 Dritto out del giapponese.

15-30 Rovescio lungo di Sugita.

15-15 Risposta out sulla seconda.

0.15 Errore forzato di Sugita.

3-1 Giappone. Turno in battuta rapido per l’azzurro.

40-0 Ace.

30-0 Altra prima vincente

15-0 Prima vincente

3-0 Giappone. Altra risposta in rete.

Vantaggio Giappone. Risposta di Fognini in rete.

40-40 Palla corta stupenda di Sugita.

Vantaggio Italia. Dritto vincente di Fognini.

40-40 Doppio fallo.

Vantaggio Giappone. Ace al centro.

40-40 Prima al corpo vincente.

30-40 Fuori giri col dritto Sugita.

30-30 Prima vincente.

15-30 Altro dritto lungo del nipponico.

15-15 Ace.

0-15 Dritto out del giapponese.

2-0 Giappone. Accelerazione vincente del nipponico.

Vantaggio Giappone. Errore forzato di Fognini.

40-40 Palla corta vincente Sugita.

40-30 Ace! Il falco conferma

30-30 Contropiede vincente del nipponico

30-15 Prima vincente

15-15- Ace!

0-15 Dritto out dell’azzurro. Il falco conferma.

1-0 Giappone.

40-0 Risposta out del liigure

30-0 Errore non forzato di Fognini

15-0 Prima pesante di Sugita

INIZIA IL MATCH!

04.05 Servirà per primo Sugita.

04.00 I giocatori si stanno riscaldando.

03.55 Per la nostra selezione sarebbe fondamentale chiudere già con il match del ligure, dato che l’Italia è avanti 2-1 dopo il doppio di ieri. Intanto in Australia Zverev ha vinto il primo set contro Kyrgios. Anche qui la Germania è già avanti 2-1.

03.50 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, andranno in scena gli ultimi due singolari: nel primo Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, affronterà Yuichi Sugita.