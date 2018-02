LIVE Italia-Slovenia, Europei calcio a 5 2018 in DIRETTA: 1-2, azzurri eliminati al girone! Tracollo totale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per gli Europei 2018 di calcio a 5. A Lubiana, gli azzurri sfideranno i padroni di casa in un incontro decisivo per la qualificazione ai quarti di finale: la nostra Nazionale è obbligata a vincere oppure a pareggiare segnando almeno tre gol (in caso di 2-2 non deve prendere più di due cartellini gialli) per passare il turno e proseguire la propria avventura nella massima rassegna continentale. I ragazzi di coach Menichelli avranno contro tutto il pubblico avversario ma hanno le carte in regola per sbancare la formazione avversaria e regalarsi un successo da favola che varrebbe anche il primo posto nel girone.

Lima e compagni, dopo il pareggio contro la Serbia (1-1), non possono più sbagliare se vogliono tornare in campo lunedì sera e continuare a sognare il bersaglio grosso. Ci sarà bisogna di una grande partita da parte di tutta la squadra per scardinare la difesa avversaria che all’esordio ha impattato con la Serbia per 2-2.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per gli Europei 2018 di calcio a 5: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla della partita. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













Grazie a tutti per averci seguito. L’amarezza è tanta.

ITALIA ELIMINATA. La Slovenia vince 2-1, azzurri eliminati ai gironi. Finisce qui.

Merlim tira, Puskar para.

ULTIMO POSSESSO!

NOOOOOO! Fortino calcia largo! Errore letale. Mancano 30 secondi.

50 secondi.

PROVIAMO A SEGNARE! E POI ANDIAMO AL SORTEGGIO! DAI RAGAZZIIIIIIIII!

ITALIA-SLOVENIA 1-2. Mancano 65 secondi, azzurri a un passo dall’eliminazione. Ora dobbiamo segnare e poi andare al sorteggio con la Serbia.

39′ Murilo perde pallone a centrocampo, Osredkar la ruba e si invola verso la porta. Segna facilmente.

39′ Errore della Slovenia, ci regala il pallone. 84 secondi per l’Italia con portiere di movimento! SERVE IL MIRACOLO.

39′ Rimessa per Puskar che lancia lungo sciupando un pallone. La sfera torna all’Italia ma la riperdiamo.

1’58” sul cronometro. CI DOBBIAMO CREDERE FINO ALLA FINE!

38′ Murilo va al tiro ma viene murato. Menichelli chiama time-out. L’ultima carta. Dobbiamo segnare a tutti i costi. Italia spalle al muro e a un passo dall’eliminazione.

38′ Torniamo in possesso del pallone e rientra Merlim. Dobbiamo dare tuttoooo!

37′ Giriamo bene il pallone, Merlim calcia ma alto. Rientra Mammarella.

37′ Non troviamo spazio…

37′ Italia in giropalla al limite dell’area. Sinistro di Murilo murato, recuperiamo palla.

36′ Facciamo girare palla: 5 uomini in attacco. Dobbiamo trovare il varco per segnare. Ci aspettano quattro minuti di passione… TUTTI CON L’ITALIA! VOGLIAMO I QUARTI DI FINALE.

Ricordiamo che la Slovenia ha già commesso cinque falli. Al prossimo concederebbe un tiro libero. Proviamo a giocare anche su questo..

36′ PORTIERE DI MOVIMENTO! Maglia rossa a Merlim! TUTTO PER TUTTO!

36′ Romano va sul fondo e si guadagna un calcio d’angolo. L’Italia ha alzato il baricentro, tutti a caccia del gol qualificazione.

35′ Errore di Merlim in orizzontale, non trova il compagno sulla destra. Si soffre e si spera…

34′ ITALIA ALL’ARREBAGGIO! Si gioca a una sola porta. DAI AZZURRI!

34′ Puskar si oppone al diagonale di Fortino. Ancora provvidenziale il portiere avversario. Azzurri in attacco a caccia del gol della vittoria!

34′ Dobbiamo cercare il fallo della Slovenia per andare al tiro libero…

34′ Fortinoooooo! Bellissimo calcio di punizione ma il portiere si oppone.

34′ Murilo viene tirato giù da Vrhovec! QUINTO FALLO PER LA SLOVENIA! OCCASIONISSIMA!

34′ NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Fortino si è mangiato un gol incredibile! La Slovenia era scoperta col portiere di movimento, può calciare a botta sicura da 2 metri ma Mordej lo mura! INCREDIBILE!

34′ Murilo sbaglia il passaggio a Merlim sulla linea di centrocampo. Manchiamo di lucidità.

L’Italia deve vincere o pareggiare dal 3-3 in su per qualificarsi ai quarti di finale (con il 2-2 attualmente andrebbe al sorteggio con la Serbia ma non deve più prendere cartellini). La Slovenia invece è qualificata con qualsiasi pareggio ma con una sconfitta sarebbe eliminata. Pubblico caldissimo.

33′ La Slovenia chiama time-out. 7’28” sul cronometro.

33′ Sta per arrivare il momento del portiere di movimento. Di questo pareggio non ce ne facciamo nulla! Con un eventuale 2-2 si andrebbe al sorteggio!

32′ Si riprende a giocare. Speriamo che gli azzurri abbiano ripreso le forze. Bisogna andare all’arrembaggio.

32′ Fetic a terra per una pallonata.

32′ Gli azzurri sono nervosi, faticano a controllare la sfera. DOBBIAMO CREDERCI FINO IN FONDO! Non possiamo mollare così!

31′ E ora siamo in grandissima difficoltà, soprattutto sotto il profilo psicologico. L’Italia soffre, ora dobbiamo segnare per forza mentre alla Slovenia va bene questo risultato per passare il turno. DOBBIAMO SEGNARE PER FORZA!

ITALIA-SLOVENIA 1-1. Osredkar ha risposto a Honorio.

31′ Osredkar pareggia. Il veterano gela l’Italia e pareggia. 1-1. Italia al momento eliminata. Gli azzurri devono vincere per forza. Serve segnare.

Ultimi dieci minuti. Che pathos, che sofferenza. L’Italia sta giocando con il cuore, è una partita complicatissima. Siamo avanti 1-0 grazie a Honorio ma dobbiamo difendere il vantaggio per andare ai quarti di finale. Con l’1-1 saremmo eliminati, il 2-2 al momento ci porterebbe al sorteggio con la Serbia. Perdendo saremmo fuori.

30′ TERZO FALLO DELLA SLOVENIA! Federsek tira giù Honorio a centrocampo e si prende anche il cartellino giallo.

30′ De Oliveira di furbizia guadagna il fallo. Ingenuità di Federsek.

30′ De Oliveira guadagna una rimessa laterale importante, l’Italia cerca il respiro.

29′ DE OLIVEIRAAAAAAAAAAAAAA! Passaggio smarcante di Honorio, tira una bomba ma Puskar si immola e il pallone finisce sul palo. A un passo dal raddoppio!

29′ Fortino commette un errore in disimpegno, fortunatamente la Slovenia non ne approfitta. E ora i padroni di casa tornano in attacco, Vrhovec calcia a lato.

28′ L’Italia pian piano sta uscendo da un momento difficile. Il cronometro cammina però lentissimo…

28′ Honorio si avvicina alla rimessa di Merlim, calcia alto con deviazione. L’Italia rimane in attacco.

28′ Honoriooooooooooooo! Ruba palla sulla sua trequarti, poi avanza ma Mordej entra in scivolata regolare. FORZA AZZURRI!

28′ Palla lunga per Fortino che si allarga e cerca il diagonale, viene murato. Honorio va in rimessa, palla a Romano che in scivola tira di poco a lato.

Ci aspettano ancora 13 di passione.

27′ NOOOOOOOOOOO! CARTELLINO GIALLO a Romano (e anche a Ceh). Ora con un eventuale 2-2 andremmo al sorteggio con la Serbia. Dobbiamo resistere.

27′ Ceh ha calciato il pallone sulla nostra panchina che si alza in massa. L’arbitro deve separare i giocatori. E il pubblico inveisce…

27′ La traversa di Merlim ha ridato fiducia agli azzurri che stanno cercando di guadagnare dei metri in avanti. La Slovenia si è momentaneamente placata. Sono stati 7 minuti di grandissima apnea.

27′ TRAVERSAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! MERLIIIIIIIIIIIIM! Che bottaaaaaaaaaaa! Che peccato: a un passo dal raddoppio che valeva la qualificazione…

26′ FALLOOOO! Fortino va a terra nella loro metà campo, Mordej lo tira giù da dietro. Prima effrazione della Slovenia, proviamo a uscire dal momento di difficoltà.

26′ RISCHIOOOOOOOOOOOO! Murilo ha fatto un recupero superlativo sulla trequarti, il rimpallo non ci dice bene, Cujec può calciare in porta ma fortunatamente il pallone è alto.

26′ Perdiamo troppi palloni. Dobbiamo cercare di tenere di più la sfera e cercare di allenare la pressione. Siamo anche in confusione mentale. Menichelli deve richiamare i suoi ragazzi, sono in debito d’ossigeno e hanno bisogno di una guida!

25′ Ci salviamo ancora. Osredkar si allunga troppo il pallone e non può andare al tiro. Ma davvero non ci siamo più in attacco.

25′ Murato Totoskovic al limite dell’area di rigore. Siamo in apnea, si soffre, stringiamoci tutti attorno agli azzurri. La Slovenia sta giocando nettamente meglio, l’Italia sembra essere sparita dal campo.

24′ Semirovesciata di Totoskovic, sarebbe stato un gol pazzesco. Fortunatamente sbaglia.

24′ Calderolli sbaglia un passaggio facile. C’è solo la Slovenia in campo, il pubblico è in visibilio: i 10700 spettatori di Lubiana spingono i loro idoli. L’Italia cerca di farsi coraggio: siamo in vantaggio ma la partita è infinita.

24′ Ci stiamo allargando un po’ troppo in difesa e ora la Slovenia gioca in scioltezza a caccia del pareggio.

23′ Fetic colpisce Fortino sul calcio di punizione. Gli azzurri sono troppo bassi, ormai non attacchiamo più, siamo alla mercè degli sloveni. Si fa durissima, dobbiamo stringere i denti e lottare con il cuore!

23′ Perdiamo palla a centrocampo. Merlim commette fallo. CARTELLINO GIALLO. E’ il secondo. Secondo e ultimo per poterci fare andare bene un 2-2.

22′ Palla per Cujec direttamente dalla rimessa, tiro al volo sull’esterno della rete…

22′ Sofferenza estrema. Una trincea ma la partita è ancora lunghissima.

22′ MAMMARELLAAAAAAAAAAAAA! IDOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! IL PIU’ FORTEEEEEEEE! MIRACOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! UN mostro! Fetic va allo scarico approfittando dell’errore di Merlim, Cujec scarta un uomo e tira a botta sicura ma il nostro portierone si oppone con il petto.

22′ Merlim tira giù Fetic al limite dell’area. Lo sloveno era scappato via sulla fascia e stava per tirare in porta. Ricominciamo soffrendo…

22′ Ora l’Italia si sta facendo vedere nella metà campo avversaria e prova un giro palla avvolgente.

21′ Bellissima difesa di Merlim su Fetic, stoppato perfettamente. Il pallone torna dal portiere sloveno che rilancia malamente.

21′ L’Italia deve avere la personalità di rimanere alta e non arretrare troppo come invece aveva fatto nella seconda parte del primo tempo. Dobbiamo essere aggressivi, il vantaggio non va difeso ma aumentato!

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. ITALIA-SLOVENIA 1-0, decide Honorio al 4′.

20′ Pazzesco. Difesa da premio. La Slovenia ha fatto girare il pallone per quattro minuti, la difesa dell’Italia in trincea totale non si è scomposta. I padroni di casa hanno preferito non giocare in modo da evitare il sesto fallo.

19′ La Slovenia non rischia il tiro, sono in superiorità ma non riescono ad affondare. 5 contro 4, Italia sublime in un’azione difensiva che va avanti da tre minuti.

19′ E ANCORAAAAA! Siamo a 150 secondi di difesa in trincea contro il portiere di movimento.

18′ E CONTINUA! Non scopriamoci, manteniamo la concentrazione. Siamo celestiali.

18′ Un’azione infinita, sta andando avanti da due minuti. Non trovano lo spazio! Che nervi degli azzurri.

18′ Non molliamo! Un fortino inespugnabile. Un difesa da applausi. Non si passa! Slovenia in giro palla perenne, non ci scomponiamo.

17′ Siamo a oltre 90′ secondi di trincea. Honorio e compagni con tutto il cuore! Contro la Slovenia con il portiere di movimento. CHE ITALIAAAAAAAAA!

17′ La Slovenia continua con il giro palla ma l’Italia non concede un millimetro! Che difesa!

16′ Grande Italia in fase difensiva, non concediamo varchi nonostante i 5 sloveni in attacco. Momento importante della serata.

16′ La Slovenia gioca con il portiere di movimento! Già nel primo tempo. Cujec a supporto dei quattro uomini di movimento.

15′ Dobbiamo cercare di prendere un fallo e andare al tiro libero…

15′ Honorioooooooooooooo! Imbucata perfetta da centrocampo per Murilo, corridoio perfetto ma la Slovenia si salva e chiama time-out.

15′ Murilo cerca il tunnel a centrocampo, Fetic lo intuisce e va al tiro diretto. Fortunatamente non trova la porta.

15′ SIIIIIIIIIIIII! FIDERSEK COMMETTE FALLO SU MURILO! La Slovenia arriva a quota 5 falli. Dal prossimo si va al tiro libero. L’Italia dovrà cercarlo!

14′ Mancano ancora sei minuti alla fine del primo tempo. Murilo sta faticando a marcare uno scatenato Tutoskovic. Dobbiamo anche essere bravi a non commettere fallo.

14′ Fischiato fallo a De Oliveira. Infrazione su Vrhovec. Terzo fallo dell’Italia contro i 4 della Slovenia. I padroni di casa non sono però bravi a sfruttare la punizione. Stiamo soffrendo troppo in questa seconda metà di primo tempo! DAI RAGAZZI!

14′ MAMMARELLAAAAAAAA! MIRACOLOOOOOOOOOOOOOOO! Cosa ha fattooooooo! Con la mano sinistra ha parato un tiro da 2 metri di Mordej. CHE PORTIERONE! Salva il risultato!

14′ Merliiiiiiiiiiim! Tiro a incrociare parato.

14′ L’arbitro ci grazia. Non viene fischiata la spinta di De Oliveira su Osredekar.

13′ Ritorniamo in campo. Con calma, rallentiamo i ritmi e poi rialziamoci. Stiamo soffrendo sulla nostra trequarti, la Slovenia pressa altissimo! La partita sta girando in questo frangente.

Mencarelli infatti riprende gli azzurri perché si sono troppo abbassati. Vuole che si rialzano e soprattutto li ha richiamati sul conto dei cartellini.

12′ De Oliveira riceve pallone da Mammarella, Mordej si rifugia in rimessa laterale. Mencarelli chiama time-out.

11′ FORTINOOOOOOOO! Sullo schema con Merlim da calcio d’angolo, purtroppo il tiro a botta sicura viene murato. Dobbiamo rialzare il baricentro prontamente.

11′ BRIVIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Mordej indemoniato, si libera tra due uomini, arriva al limite dell’area e incredibilmente calcia a lato. Ci ha graziati! Dobbiamo stare attenti. Ora l’Italia si è un po’ abbassata e la Slovenia trova coraggio.

11′ Superata la metà del primo tempo. L’Italia è in controllo della partita e continua a spingere in avanti. Honorio è uscito momentaneamente ma si sta riprendendo.

10′ Però Honorio è a terra. Ha sentito il calcione di Fetic. Il nostro marcatore ha dei problemi alla schiena. Fatica a riprendersi…

10′ MA SIIIIIIIIIIIII! Merlim impedisce lo schema e poi Fetic commette fallo su Honorio! Il quarto per la Slovenia: ora dobbiamo cercare di sfruttare questo fattore, dopo il quinto scattano i tiri liberi.

10′ La Slovenia può battere una punizione pericolosissima. ATTENZIONE! Possibile uno schema.

10′ NOOOOO! Cartellino giallo a Ercolessi! Fischiato un discutibile fallo su Totoskovic al limite dell’area. Ricordiamo che in caso di 2-2 l’Italia si qualificherebbe ai quarti di finale solo con meno di 3 cartellini (il 2-2 con tre gialli ci porta al sorteggio con la Serbia).

10′ Ercolessiiiii! Ruba palla sulla trequarti, si accentra e tira a botta sicura ma viene murato! Un vero peccato. L’Italia sta cercando il raddoppio con insistenza, dobbiamo continuare a spingere.

9′ Rischioooooooooo! Retropassaggio sanguinoso di Fortino, per un soffio non viene intercettato… Dobbiamo mantenere alza la concentrazione.

9′ Per la prima volta la Slovenia sta cercando di fare pressione offensiva ma gli azzurri si coprono davvero bene e non concedono varchi. Honorio recupera il pallone e cerca una giocata magistrale sulla fascia sinistra che però non porta a nulla.

9′ Fallo di Romano su Totoskovic che se ne stava andando via sulla sinistra. Prima infrazione commessa dagli azzurri.

8′ FORTINOOOOOO! Ci prova sul classico schema di Honorio da calcio d’angolo, fuori di un soffio! ITALIA MERAVIGLIOSA! Attacchiamo da ogni lato, gli sloveni non ci stanno capendo nulla.

8′ MERLIIIIIIIIIIM! Che bomba dalla lunga distanza: finta, suola, tiro ma viene parato prontamente. Sul calcio d’angolo Honorio cerca il tiro dalla lunga distanza, deviato ancora.

7′ L’Italia continua nel possesso palla aggressivo, li stiamo mettendo sotto, giochiamo a una porta sola!

7′ Wooow! Murilo cerca lo schema con un’imbeccata dalla trequarti, cerca un compagno in area ma all’ultimo arriva la copertura della Slovenia. Padroni di casa in crisi psicologica, fisica e tecnica. Dobbiamo cercare il raddoppio per metterci al sicuro!

6′ Ricordiamo anche il contro dei falli: 3 già commessi dalla Slovenia, 0 dall’Italia. Ricordiamo che dopo il quinto scatta il tiro libero. Italia sempre in vantaggio per 1-0 grazie al magico Honorio.

6′ L’Italia sta cercando il secondo gol per mettere ulteriormente in crisi la Slovenia. Buon controllo di Romano su scavetto lungo di Murilo. De Luca è dovuto uscire per un piccolo problema fisico.

5′ Merlim alza un po’ troppo la punizione. L’Italia comunque rimane costantemente in attacco e non lascia un attimo di respiro alla Slovenia.

5′ FALLOOOOOOOOOO! Il terzo della Slovenia! Fidersek tira giù De Oliveria. Sono in seria difficoltà, dobbiamo affondare il colpo!

5′ Continuiamo a spingere, stiamo mettendo sotto la Slovenia. Il pubblico nemico non ci fa paura!

4′ L’Italia sta letteralmente dominando la partita, giochiamo a mille! Mencarelli cambia il quartetto dopo quattro minuti come sua abitudine. Entrano Calderolli, De Oliveira, De Luca.

ITALIA-SLOVENIA 1-0.

4′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! HONORIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Humbertinoooooooo gooooooolllllllll! Assist perfeto di Ercolessi, il nostro oriundo controlla di suola, si smarca e in velocità infila un diagonale celestiale. GOOOOOOOOL! SBLOCCATAAAAAAA!

3′ NOOOOOOOO! CHE SFORTUNAAAAAAA! Palla vagante nell’area slovena, Merlin si fionda ma la respinta sulla difesa del portiere finisce fuori di millimetri!

3′ Honorio-Fortino, Ercolessi. Scambio perfetto, poi il pallone torna ad Honorio sulla nostra trequarti e Fetic lo spintona da dietro. SECONDO FALLO DELLA SLOVENIA!

2′ FALLO! Cujec tira giù Fortino che manovrava di suola il pallone a centrocampo. Ottima notizia.

2′ Fetic e Mordej cercano di manovrare il gioco, la Slovenia ora con personalità sta cercando di imbastire un’azione ma il pressing alto dell’Italia funzione. I padroni di casa perdono il pallone.

1′ Ercolessi spreca un pallone cercando un compagno in avanti. Partenza a mille, ritmi molto alti. L’Italia pressa in maniera asfissiante.

1′ La Slovenia ci attende sulla propria trequarti, cercano una partita difensiva: non sarà facile scardinarli. Siamo in costante possesso di palla in questo primo minuto di gioco.

1′ Honorio e Merlim cercano di scambiare sulla rimessa laterale, tornano però indietro da Mammarella che calcia lungo: non trova nessuno.

1′ Giochiamo in bianco, siamo subito sommersi dai fischi del pubblico. L’Italia non ci presta attenzione e inizia a giocare subito in attacco. Giochiamo con Merlim dietro in modo da tenere anche un certo equilibrio offensivo.

20.47 INIZIA LA PARTITA! TUTTI CON L’ITALIA! Spingiamo gli azzurri contro la Lubiana: giochiamo in una bolgia nemica. I nostri ragazzi sembrano carichi e motivati, convinti dei propri mezzi.

20.45 L’Italia batterà per prima, la Slovenia ha scelto il campo.

20.43 Inno della Slovenia.

20.42 Contro i 10700 di Lubiana, contro tutto e tutti, contro l’impossibile. Bisogna battere la Slovenia a tutti i costi o pareggiare con almeno 3 gol (con i 2 gol rischieremmo troppo, non bisogna prendere più di due cartellini).

20.42 INNO DI MAMELI! Azzurri a squarciagola con il pubblico avversario. Abbiamo un cuore azzurro. Mammarella ci guida alla sua 100^ presenza in Nazionale.

20.39 La presentazione dei due quintetti, li ricordiamo. SLOVENIA. Puskar tra i pali. Mordej, Cujec, Osredkar, Fetic completano il quintetto. ITALIA: Mammarella tra i pali con la fascia da capitano. Ercolessi, Fortino, Honorio e Merlin gli altri titolari.

20.38 Sventolano le bandiere delle due squadre, tra poco gli inni nazionali.

20.37 Le squadre entrano in campo! Siamo carichi, tutti con gli azzurri per volare avanti. Servono cuore, testa, occhi della tigre, cattiveria, rabbia.

20.34 Sale l’attesa per il fischio d’inizio. La partita sta per incominciare. Musica e riflettori nel palazzetto, il pubblico inizia a scaldarsi. I giocatori stanno ultimando il riscaldamento, tra poco scenderanno ufficialmente in campo.

20.32 L’Arena di Stozice è gremita: 10700 spettatori per spingere la Slovenia! Una bolgia contro gli azzurri, servirà davvero l’impresa.

20.31 Fortino sarà dunque il nostro pivot mancino. Non giocheremo col 4-0 ma partiremo subito all’attacco.

20.30 Quindici minuti all’inizio della partita.

20.28 FORMAZIONE SLOVENIA. Puskar tra i pali. Mordej, Cujec, Osredkar, Fetic completano il quintetto.

20.27 FORMAZIONE ITALIA. Mammarella tra i pali con la fascia da capitano. Ercolessi, Fortino, Honorio e Merlin gli altri titolari. Mencarelli rivoluziona la formazione vista con la Serbia togliendo Romano e Murilo, Merlim ed Ercolessi dal 1′ minuto, già detto dell’inserimento di Fortino.

20.26 Gli ultimi due precedenti risalgono al dicembre 2016 quando l’Italia si impose in entrambe le amichevoli contro la Slovenia. Oggi però a Lubiana la musica sarà diversa, il pubblico locale si farà sentire.

20.25 Nel 2014 l’Italia perse il match d’apertura contro la Slovenia e poi andò a vincere il trofeo… Oggi però serve almeno un pareggio con 2 gol e pochi cartellini. Alla Slovenia andrebbe bene un pareggio con qualsiasi risultato.

20.23 ATTENZIONE. L’Italia perde capitan Lima a causa di un infortunio! Sarà sostituito da Fortino. La serata inizia in salita…

20.21 L’Italia vuole riscattare la debacle di due anni fa quando venne eliminata dal Kazakhstan ai quarti di finale. L’obiettivo è quello di farsi largo nella rassegna continentale, magari come quattro anni fa quando conquistammo il trofeo.

20.19 La vincitrice del girone sfiderà la Russia ai quarti di finale, la seconda se la dovrà vedere col Kazakhstan.

20.18 La Slovenia ha pareggiato all’esordio con la Serbia per 2-2. Anche l’Italia è stata inchiodata 1-1 dagli slavi. Dunque la classifica: Serbia 2 punti, Slovenia 1, Italia 1. Solo le prime due accedono ai quarti di finale.

20.17 Entrambe le squadre sono in lotta per qualificarsi ai quarti di finale. L’Italia è costretta a vincere oppure a pareggiare segnano almeno tre gol. In caso di 2-2 potremmo festeggiare soltanto se avremo preso 2 cartellini, in caso di 3 cartellini si andrà al sorteggio con la Serbia. La situazione è complicatissima.

20.16 L’Italia giocherà nella bolgia di Lubiana: avremo tutto il pubblico contro, pronto a sostenere i padroni di casa.

20.15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per gli Europei 2018 di calcio a 5.