LIVE Combinata nordica, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Alessandro Pittin, serve il salto della vita

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gundersen con salto dal trampolino normale della combinata nordica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo individuale di questa specialità e si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante.

Primo segmento di gara dedicato al salto con i punteggi ottenuti che si trasformano in secondi per il secondo segmento di gara, la 10 km di sci di fondo a tecnica libera ad inseguimento. Il primo a partire sugli sci stretti sarà chi ha ottenuto il migliore punteggio dal trampolino.

E’ una gara molto incerta, con almeno una quindicina di atleti che possono puntare al podio. La stagione in corso ha messo in evidenza il giapponese Akito Watabe e il norvegese Jan Schmid, assieme all’altro norvegese Joergen Graabak che al collo ha già l’oro olimpico della Gundersen con salto dal trampolino grande, conquistato quattro anni fa a Sochi. I tedeschi, dopo aver dominato in lungo e in largo nelle ultime stagioni, quest’anno hanno faticato ma c’è da pensare che abbiano preparato quasi solo l’appuntamento olimpico, quindi Riessle, Rydzek e sua maestà Frenzel, campione olimpico uscente, sono da inserire tra i favoriti. Attenzione anche ai norvegesi Andersen e Riiber, che dovessero scavare un solco importante con il salto, poi potrebbero provare a difendersi nel fondo.

Per l’Italia Alessandro Pittin punta a smettere di litigare, almeno per una gara, con il trampolino. La stoffa del campione (bronzo a Vancouver) c’è: serve una zampata che quest’anno è arrivata nella prima parte della stagione. Se dovesse limitare i danni con il salto e magari entrare nel “treno” giusto nello sci di fondo, l’azzurro ha qualche possibilità di inserirsi nelle posizioni che contano della classifica. Al via, con ambizioni limitate ma con tanta voglia di fare bene altri tre azzurri: Aaron Kostner, Lukas Runggaldier e Raffaele Buzzi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Gundersen con salto dal trampolino normale della combinata nordica delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 7.00 con il salto, poi alle 9.45 il fondo. Buon divertimento a tutti!

