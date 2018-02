LIVE Champions League, Real Madrid-Psg 3-1 e Porto-Liverpool 0-5 in DIRETTA: Mané-Salah-Firmino, vola il Liverpool! Ronaldo trova il vantaggio!

Buonasera e bentrovati ad un’altra gran serata dedicata alla Champions League 2017-2018 con la nostra DIRETTA LIVE. Prosegue il programma per quanto riguarda gli ottavi di finale: alle 20.45 in scena altri due incontri, uno dei quali da seguire assolutamente. C’è infatti il big match, lo scontro più atteso di questi ottavi: la sfida tra Real Madrid e Paris Saint Germain. Due delle squadre favorite per la conquista della Coppa (una è la campionessa uscente), ma soprattutto che possono vantare due tra i più forti giocatori al mondo: Cristiano Ronaldo, Pallone d’oro, e Neymar. Riuscirà la squadra di Zidane a rialzarsi dopo un periodo negativo battendo i transalpini? In Portogallo, invece, i lusitani del Porto ospitano un Liverpool guidato dalla classe dell’egiziano ex Roma Mohamed Salah.

Sarà una serata imperdibile, una grande notte di calcio europeo. Le partite inizieranno alle ore 20.45: noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti in tempo reale minuto dopo minuto. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE.













FINISCONO QUI GLI INCONTRI! UNA SERATA DAVVERO SPETTACOLARE.

REAL MADRID-PSG 3-1

PORTO-LIVERPOOL 0-5

90′: siamo nel recupero, le energie sono finite da entrambi i lati.

89′: ammonito Meunier.

88′: PSG ora a tutta per accorciare le distanze e tenere la partita aperta.

85′: MARCELOOOOOOOOO!!! ARRIVA IL TRISSS! Uno-due clamoroso. Di sinistro, di prima, il terzino la butta dentro!!! REAL MADRID-PSG 3-1.

85′: ARRIVA LA CINQUINA!! LIVERPOOL DEVASTANTE!!!! Ancora Mané! Tripletta per l’africano!!! PORTO-LIVERPOOL 0-5.

83′: nel momento più importante (e dove stava soffrendo tantissimo) ha colpito il Real, cambia il PSG, dentro Draxler.

82′: RONALDOOOOO!!! IL REAL LA RIBALTA!!!! Asensio strepitoso, un paio di rimpalli in area e Ronaldo la tocca verso la porta da vero bomber. REAL MADRID – PSG 2-1.

80′: girandola di cambi in Portogallo, dove la partita è già finita. Dentro Gomez, fuori Alexander-Arnold e fuori Firmino, dentro Ings per il Liverpool.

79′: ci prova Bale! Si salva la difesa transalpina.

78′: doppio cambio offensivo per il Real. Fuori Isco e Casemiro, dentro Vasquez e Asensio.

77′: Neymar fa impazzire i difensori madrileni, ammonito Nacho.

75′: Dani Alves non ci arriva per pochissimo! PSG vicinissimo al vantaggio!

74′: cambio per il porto. Entra Paciência, esce Soares.

73′: Real Madrid schiacciato nella propria metà campo. Che sofferenza al Bernabeu.

71′: FIRMINOOOOO! Si completa il tridente inglese!! Dopo Salah e Mané a segno anche il brasiliano. Uno strepitoso Milner trova la sua punta in area e per il verdeoro è una formalità aprire il piatto e trovare il poker. PORTO-LIVERPOOL 0-4.

71′: Neymar per l’ennesima volta distrugge il centrocampo madrileno, ma tiene troppo il pallone non riuscendo nell’ultimo passaggio.

68′: ad Oporto la partita è veramente bloccata, non cambia nulla.

68′: cambia Zidane. Entra Bale, fuori Benzema. Ronaldo si sposta al centro dell’attacco.

67′: pressione alta per il PSG che schiaccia dietro il Real.

65′: cambio a sorpresa per il PSG, fuori Cavani dentro Meunier. Cambio difensivo.

63′: punizione dal limite per il Real, ammonito Rabiot. Posizione pericolosa.

62′: cambio per il Porto. Fuori Brahimi dentro Waris.

60′: il Porto sembra essersi arreso, non trova più spazi.

59′: al Bernabeu stiamo assistendo comunque ad una gran partita. Neymar sta dando spettacolo con le sue giocate.

57′: il Liverpool ora gestisce il vantaggio, un 3-0 fuori casa sta a significare praticamente la qualificazione ai quarti.

55′: ci provano sempre in ripartenza a Madrid, prima una squadra poi l’altra.

54′: LA CHIUDE IL LIVERPOOL! ANCORA MANEEEE! Firmino per Salah che trova il brasiliano: tiro deviato e c’è il tap-in per Mané! PORTO-LIVERPOOL 0-3.

53′: ritmi lenti ora a Madrid, le squadre si studiano prima di un’altra accelerata.

50′: momento di calma su entrambi i campi. Il Liverpool vuole chiudere il match ma deve stare attento all’orgoglio del Porto.

48′: gran parata di Navas su Mbappè! Bellissima azione del PSG con il solito Neymar ad ispirare.

46′: un cambio per il Porto. Fuori Otavio dentro Corona.

46′: si ricomincia su entrambi i campi.

Stanno rientrando in campo le squadre: tutto pronto per il secondo tempo di questi ottavi di finale d’andata della Champions League. Ripartiamo dall’1-1 di Real Madrid-PSG e dallo 0-2 di Porto-Liverpool.

45′: si chiudono qui i primi tempi.

44′: occasione per Soares! Il brasiliano poteva accorciare le distanze ad Oporto! Palla che esce di pochissimo.

44′: RONALDO! NON SBAGLIA! Areola intuisce ma non ci arriva. REAL MADRID – PSG 1-1.

43′: RIGORE! Per il Real Madrid. Lo Celso stende Kroos. Ci può stare il penalty.

42′: Benzema ci prova dalla distanza, miracolo eccezionale di Areola!

40′: Salah dominante in ogni fase ad Oporto, l’egiziano si sta dimostrando un giocatore davvero eccezionale.

40′: spinge il Real a caccia del pareggio, il PSG si difende e prova a ripartire.

38′: il Porto non riesce ad uscire, è in crisi sia mentalmente che fisicamente. Il Liverpool ora può mettere in ghiaccio il risultato.

38′: ancora Neymar per Cavani, deviata in angolo la palla.

37′: ci prova Ronaldo, palla alta.

35′: il Porto ha subito il colpo, ora i portoghesi devono attaccare ed il Liverpool può sfruttare le ripartenze.

32′: RABIOTTTTTTTTTTT! PSG IN VANTAGGIO!!! Grande azione sulla destra dei transalpini, la palla sbuca dopo un tocco di Neymar per Rabiot che in solitaria non può sbagliare a botta sicura. REAL MADRID – PSG 0-1.

31′: ammonito Isco, brutto fallo su Lo Celso.

30′: azione solitaria di Neymar che calcia debolmente.

28′: SALAAAAAAAAAAH! UNO DUE CLAMOROSO DEL LIVERPOOL! Tira Milner, trova il palo e Salah si avventa sulla palla che va in porta. PORTO-LIVERPOOL 0-2.

27′: botta e risposta clamoroso! Neymar tiene troppo la palla e non riesce né a tirare né a servire Mbappé, in contropiede Ronaldo lanciato in solitaria va a sbattere contro un super Areola che di volto chiude la porta.

25′: MANEEEEE! Dopo un’azione di Wijnaldum arriva il tiro dell’africano che sorprende sotto la pancia José Sá. Poteva fare sicuro meglio il portiere lusitano. PORTO-LIVERPOOL 0-1!

25′: altissimo il tiro di Ronaldo.

23′: fallo e ammonizione per Lo Celso. Punizione dal limite per il Real che può colpire.

21′: entrambi i match comunque al momento sono bloccati, non ci sono state grandi opportunità.

19′: Mané e Salah stanno iniziando a mettere in crisi la difesa portoghese.

17′: a Madrid il PSG sta alzando la pressione e con le combinazioni di qualità sta facendo male alla difesa dei Blancos.

16′: ora il Liverpool fa possesso e vuole salire.

14′: ammonito Neymar, brutto fallo su Nacho.

14′: Robertson ci prova dalla distanza, palla a lato.

13′: prova lo stop e il tiro Neymar, palla addomesticata però con la mano.

12′: il PSG per ora si affida agli scatti di Neymar.

10′: Otavio! Il Porto spinge! Si salva Kraus su deviazione della difesa del Liverpool.

8′: il Liverpool per ora si affida al possesso palla.

7′: bruttissimo colpo per Marcelo. Resta a terra il brasiliano.

4′: prova a spingere il Porto, serve un gran risultato in casa.

4′: ci prova dalla distanza il Real! Areola devia, palla in angolo. I transalpini soffrono.

3′: ad Oporto ritmi più bassi e partita bloccata.

2′: ci prova Ronaldo! Palla a lato.

2′: spinge fortissimo il Real, pressione altissima! Kroos chiede un rigore, poi fallaccio su Neymar.

1′: si comincia! Sia a Madrid che ad Oporto!

🏟👏 #APorLa13

¡Ambientazo en el Bernabéu!

What an atmosphere at the Bernabéu! pic.twitter.com/wgSDRK7XHu — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 14, 2018

20.39: tutto pronto, squadre che stanno per entrare in campo. Inno della Champions e si comincia!

20.17: riscaldamento per il Liverpool.

Warm-up time. 30mins until KO. 👊 Let’s hear those score predictions, Reds… pic.twitter.com/xc0EfXnprb — Liverpool FC (@LFC) 14 febbraio 2018

20.03: “Abbiamo bisogno di esperienza e del giusto atteggiamento”. Parla Klopp a pochi minuti dal match.

“We need experience as well. We need the right attitude, for sure” Klopp explains tonight’s #LFC team selection: https://t.co/6XDYKGmR89 pic.twitter.com/K2rKqxrrtH — Liverpool FC (@LFC) 14 febbraio 2018

20.00: l’accoglienza del pubblico all’arrivo dei Blancos.

🏟🙌 #APorLa13

¡Impresionante recibimiento de nuestros #RMFans para la llegada del equipo al Bernabéu! En una hora comenzamos… pic.twitter.com/h0psydZoSq — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 14 febbraio 2018

19.52: i tifosi del PSG a Madrid.

19.49: le formazioni ufficiali di Porto-Liverpool.

Porto (4-4-2) – José Sá; Ricardo, Reyes, Marcano, Alex Telles; Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi; Marega, Soares.

Liverpool (4-3-3) – Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Mane, Salah, Firmino.

19.43: poche novità per Zidane, che si affida al gruppo classico. Difesa rivoluzionata per i transalpini: ci sono Presnel Kimpembe e Yuri Berchiche. A centrocampo c’è il giovanissimo Giovani Lo Celso.

19.42: ecco le formazioni ufficiali di Real Madrid – Paris Saint Germain.

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Casemiro; Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo.

PSG (4-3-3): Areola; Dani Alves, Marquinhos (C), Kimpembe, Berchiche; Verratti, Lo Celso, Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar.

Foto: Twitter PSG