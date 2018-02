LIVE Borussia Dortmund-Atalanta, Europa League in DIRETTA: 3-2, Batshuayi punisce gli orobici allo scadere! Discorso qualificazione aperto

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Borussia Dortmund-Atalanta, match valido per i sedicesimi di finale di Europa League. Dopo aver disputato un eccellente girone di qualificazione, affrontando alla grande avversarie di livello come Everton e Lione, gli orobici dovranno fare i conti contro la formazione tedesca, “retrocessa” dalla Champions League.

Servirà l’impresa per uscire indenni dal campo tedesco per poi puntare tutte le proprie fiches sul match di ritorno davanti al pubblico amico. Anzitutto i ragazzi di Gian Piero Gasperini dovranno disputare un incontro molto accorto in fase difensiva tenendo in debito conto le potenzialità dell’attacco del Dortmund. Soprattutto dopo il rientro del proprio giocatore simbolo Reus, dall’ennesimo infortunio della sua carriera, e grazie alla vena realizzativa dell’ultimo arrivato Michi Batshuayi, il gruppo allenato da Stoger Stöger può far male nonostante la partenza di Aubameyang.

Atalanta che però potrà sfruttare verosimilmente il contropiede visto che la retroguardia del Borussia non è composta da dei “fulmini di guerra”. Per questo il recupero di un giocatore come Gomez è fondamentale.E’ evidente che, al di là di tutte le strategie, l’approccio mentale alla partita sarà importantissimo e l’Atalanta non dovrà subire la pressione del Dortmund da questo punto di vista. Ci attende un match decisamente interessante.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Borussia Dortmund-Atalanta, match valido per i sedicesimi di finale di Europa League: cronaca in tempo reale ed approfondimenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 19.00. Buon divertimento!

Termina 3-2 tra Borussia Dortmund ed Atalanta al ‘Signal Iduna Park’! Grandi emozioni, con Schurrle che sblocca il match nel primo tempo; poi Ilicic ribalta la situazione con una doppietta strepitosa, prima dell’altra doppietta, quella di Batshuayi per i padroni di casa. Discorso qualificazione ancora aperto, grande partita della squadra di Gasperini che si giocherà le proprie chance davanti al proprio pubblico. Grazie per averci seguito un saluto dalla redazione di OASport

92′ FINISCE QUI!!!

91′ Gran giocata di Goetze che sulla deviazione corta della difesa dell’Atalanta serve la punta centrale che insacca per la terza volta in questa partita magica (doppietta per lui). 3-2.

90+1′ NOOOOO!!!!!!!!! GOL DEL BORUSSIA DORTMUND!!! RETE DI MICHY BATSHUAYI!

4′ di recupero

89′ Finale di sofferenza per l’Atalanta, tutta rintanata nella propria metà campo a protezione del 2-2.

88′ Terza sostituzione per l’Atalanta: fuori Ilicic, dentro Petagna.

87′ Gran giocata di Dahoud, alla ricerca dello scatto in area di rigore di Schurrle: i due compagni di squadra, però, non s’intendono. Ringrazia l’Atalanta.

85′ Terza sostituzione per il Borussia Dortmund: fuori Pulisic, dentro Isak.

84′ Seconda sostituzione dunque per l’Atalanta: fuori Caldara, dentro Palomino.

82′ Brutto colpo sul volto di Caldara, che resta a terra. In campo lo staff medico dell’Atalanta, gioco momentaneamente interrotto. Tanto sangue sul volto del difensore centrale dell’Atalanta, che esce dal terreno di gioco. A breve entrerà Palomino al suo posto.

81′ Che calcione di Batshuayi in pieno volto di Caldara nel tentativo di colpire in rovesciata! Cartellino giallo per l’ex Marsiglia e Chelsea.

81′ Seconda sostituzione per il Borussia Dortmund: fuori Weigl, dentro Dahoud.

80′ Grande ripartenza dell’Atalanta, con Ilicic che manda in porta addirittura Masiello: il difensore, in precarie condizioni di equilibrio e da posizione defilata, impegna Burki.

78′ Meno di un quarto d’ora al triplice fischio dell’arbitro Stefanski, che nella ripresa non ha assegnato un rigore solare all’Atalanta per un fallo in area su Ilicic.

77′ Ora Atalanta con il 5-4-1, con Gosens nel ruolo di terzino sinistro e con Spinazzola qualche metro più avanti. Ilicic unico punto di riferimento in zona d’attacco.

76′ Prima sostituzione per l’Atalanta: fuori Gomez, dentro Gosens.

74′ E’ un altro Dortmund dopo il pareggio.

72′ Intanto è pronto a bordocampo Palomino: possibile che ad uscire sia una punta, Gasperini vuole un difensore in più. A breve la prima sostituzione in casa nerazzurra.

71′ Calcio d’angolo per il Borussia Dortmund, salgono i colpitori di testa. Il cross di Gotze, però, viene allontanato di testa da Masiello

69′ Partita che ha cambiato nuovamente padrone, ora è il Borussia Dortmund ad attaccare. Gasperini rincuora i suoi, vuole massima concentrazione da parte dei propri calciatori.

67′ PULISIC! Borussia ad un passo dal 3-2! Tacco di Batshuayi, che manda in porta Pulisic: l’esterno ne manda a vuoto due, ma sotto porta non trova di poco lo specchio.

66′ Grave errore di Toloi in fase di impostazione, che regala il contropiede al Borussia Dortmund. Riceve palla Batshuayi, che si accentra dalla sinistra e scaglia il pallone nell’angolino alto alla sinistra di Berisha. E’ 2-2!

65′ PAREGGIO BORUSSIA DORTMUND! GOL DI MICHY BATSHUAYI! CHE PARTITA!

63′ Prima sostituzione per il Borussia Dortmund: fuori Reus, dentro Gotze.

62′ Dal corner nulla di fatto ma che match sta facendo l’Atalanta!

61′ Calcio d’angolo per l’Atalanta, che spreca la potenziale occasione del 3-1: pallone di Spinazzola per Cristante, che si lascia anticipare da Papastathopoulos. Solo i bergamaschi in campo!

60′ Mezzora al triplice fischio del direttore di gara, recupero escluso: Atalanta in vantaggio sul Borussia Dortmund in casa dei tedeschi. Impensabile fino dieci minuti fa.

57′ testa a testa tra Hateboer e Schurrle. Cartellino giallo per l’esterno dell’Atalanta e per il tedesco.

56′ L’Atalanta ha incredibilmente capovolto la situazione con la doppietta di Josip Ilicic. Tiro da posizione defilata di Cristante, deviazione di Burki ma sui piedi del numero settantadue: lo sloveno, da pochi passi, non sbaglia.

55′ GOOLLLLL ILICICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!! RADDOPPIOOOO DELL’ATALANTA

53′ Calcione di Toprak ai danni di Ilicic in area di rigore, con lo sloveno che perde l’equilibrio e cade. L’arbitro, incredibilmente, non concede il calcio di rigore all’Atalanta.

51′ Cross di Gomez verso il secondo palo per Ilicic, che mette giù il pallone, manda a vuoto Toljan e, da posizione defilata, batte Burki sul secondo palo. E’ 1-1 ora tra Borussia Dortmund ed Atalanta!

50 GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ILICICCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

49′ Borussia Dortmund dietro la linea della palla e pronto a colpire in contropiede. Ora è l’Atalanta a fare la partita, che vuole assolutamente segnare almeno un gol in trasferta.

47′ Intanto ci sono problemi per Castro: il numero ventisette del Borussia Dortmund zoppica e tocca continuamente il ginocchio sinistro.

46′ Chi si aspettava uno tra Petagna e Cornelius in campo dall’inizio della ripresa è rimasto deluso: Gasperini non cambia.

INIZIO SECONDO TEMPO

Termina il primo tempo, decide il gol di Schurrle contro una buona Atalanta.

2′ di recupero.

44′ Disimpegno complesso di Toloi, che poi viene travolto da Reus. Il capitano del Borussia Dortmund viene richiamato dal direttore di gara

42′ Buona giocata sulla destra di Ilicic, va via in dribbling sulla destra a Reus ma il suo cross non trova Gomez.

41′ Ilicic riceve palla nei pressi del vertice dell’area di rigore, si accentra dalla destra e tenta la conclusione verso il secondo palo: pallone deviato e che diventa facile preda di Burki.

39′ SHURRLE!!! Altro destro a rientrare dell’attaccante tedesco in un’azione di contropiede del Borussia. Berisha non si fa sorprendere e blocca.

38′ Possesso palla insistito del Borussia.

36′ Niente di fatto ed ottima uscita alta del portiere del Dortmund.

35′ Azione insistita di Spinazzola sulla sinistra e nuovo corner per l’Atalanta.

34′ Gran palla di Cristante per Hateboer, anticipato da Toprak in angolo.

33′ Ammonito Piszczek per un’entrata in ritardo ai danni di un calciatore avversario: terzo cartellino giallo del match.

32′ Il gol sembra aver galvanizzato il Dortmund con l’Atalanta che fatica ora a trovare i giusti tempi di intervento.

30′ Gran recupero a centrocampo di Batshuayi, che serva sulla destra per Piszczek: il polacco porta palla ed imbecca Schurrle che, lasciato colpevolmente libero da De Roon, punisce a difesa atalantina e fa 1-0!

29′ GOL DORTMUND!

27′ CHE DESTRO DI SCHURRLE!!!! l tedesco riceve palla sulla sinistra, la mette giù e calcia verso il primo palo: Berisha, ancora una volta, risponde presente. Sta aumentando la pericolosità la squadra di Stoger.

26′ Brutto fallo di Cristante, da dietro, su Toprak. Ammonizione giusta nei confronti del centrocampista dell’Atalanta.

25′ Ammonito Weigl, che con un fallo tattico blocca la ripartenza di Gomez: era diffidato, salterà la sfida del ritorno.

24′ OCCASIONE BORUSSIA DORTMUND! Altro gran lavoro di Batshuayi, che difende palla e la scarica su Reus: cross forte e teso del capitano per Pulisic che, da pochi passi, non riesce a colpire.

22′ CHE GIOCATA DI Batshuayi!!! Si infila tra le maglie della difesa nerazzurra, saltando un paio di uomini, lasciando partire un destro a pelo d’erba alla destra di Berischa ma il pallone termine a lato.

20′ Pallone in mezzo per Caldara, anticipato proprio da Toprak e Dortmund che torna in possesso palla

19′ Entrata violenta di Toprak su Hateboer e giallo per lui. Punizione per l’Atalanta dall’out destro ed il Papu è pronto a mettere in mezzo all’area.

18′ GOMEZZZ!!!! CHE GIOCATA!!!! Anticipa il suo tiro dai 15 metri ma la sua conclusione di punta viene deviata chiaramente da Papastopulos ma l’arbitro non se ne avvede.

17′ Niente di fatto per il Borussia, uscita comoda di Berischa e palla tra le braccia del portiere atalantino.

16′ SCHURRLE! Seconda occasione da rete per il Dortmund! Il tedesco prende la mira dai trenta metri e calcia verso la porta difesa da Berisha: leggera deviazione di De Roon, con il pallone che sfiora il palo.

14′ E’ un’Atalanta che non sta risentendo assolutamente dell’importanza della posta in palio giocando con grande opportunità.

13′ CALDARA!!!!! NOOOO!!!! Sugli sviluppi del tiro del corner, tuffo in area di rigore del difensore centrale: pallone soltanto sfiorato dal giovane centrale nerazzurro, vicinissimo allo 0-1!

12′ OCCASIONE ATALANTA!!!! Contropiede spettacolare degli uomini di Gasperini con Ilicic che rifinisce per l’inserimento di Cristante e la conclusione viene deviato in angolo da un intervento alla disperata di Toprak.

11′ Gomez, dopo una serie di finte, arriva sul fondo e mette un traversone dalla fascia destra: il cross deviato finisce tra le braccia di Burki

10′ Cross verso il primo palo di Hateboer, a premiare l’inserimento in area di rigore di Freuler: lo svizzero, però, viene anticipato da Burki. Grande aggressività in mezzo al campo dei bergamaschi.

8′ Bell’anticipo di Toloi, pallone in verticale del centrale difensivo per Gomez, colto in posizione di fuorigioco.

7′ Bella giocata di Ilicic tra le linee, imbecca sulla destra Hateboer ma l’esterno atalantino si fa anticipare da Toljan.

6′ CHE OCCASIONE DI REUS!!!! Borussia vicinissimo al vantaggio! Filtrante perfetto di Schurrle per Reus, che brucia in velocità la difesa dell’Atalanta e, a tu per tu con Berisha, non trova di poco la porta con un tiro in diagonale.

5′ Apertura di Freuler sulla destra per Hateboer, il quale non riesce ad addomesticare e tenere in campo la sfera. Torna in possesso, dunque, il Borussia.

3′ Grande aggressività dell’Atalanta in mezzo al campo: bravo Gomez a guadagnarsi un fallo in mezzo al campo.

2′ Rischia tantissimo Caldara con un retropassaggio di testa che stava per innescare sulla trequarti Batshuayi: il giovane difensore dei nerazzurri, poi, rimedia al proprio errore.

1′ Primo pallone giocato dall’Atalanta, con il tocco all’indietro di Ilicic verso Freuler. Quello del Borussia è a tutti gli effetti un 4-2-3-1 e non il solito 4-1-4-1.

INIZIO PRIMO TEMPO

18.58: Una muraglia giallonera è quella che circonda gli uomini di Gasperini in questa sfida molto impegnativa.

18.55: Squadre che stanno per scendere in campo sul rettangolo di gioco del Signal Iduna Park’.

18.49: A dirigere sarà il polacco Daniel Stefanski. C’è il pubblico delle grandi occasioni al ‘Signal Iduna Park’ per questa bella sfida di calcio europeo.

18.47: 4-2-3-1 per il Borussia Dortmund, con Batshuayi unico punto di riferimento avanzato; alle sue spalle agirà il trio composto da Pulisic, Reus e Schurrle. Weigl e Castro, infine, saranno i due mediani avanti ad una difesa a quattro composta da Piszczek, Sokratis, Toprak e Toljan.

18.43: “A me loro piacciono molto, hanno uno spirito molto offensivo e giocano per il gol. Regalano sempre molto spettacolo, non cambi il canale quando li vedi giocare. Sono piacevoli da vedere. Serve un risultato positivo che tenga aperta la sfida anche al ritorno“, le parole i Gian Piero Gasperini.

18.41: Dortmund ha affrontato una squadra italiana in 31 occasioni, con un bilancio di V10 P4 S17. Anche se non ne ha mai incontrata una in UEFA Europa League, l’ultimo confronto in Coppa UEFA contro un’italiana si è concluso con una sconfitta ai rigori contro l’Udinese al primo turno dell’edizione 2008/09 dopo le rispettive vittorie esterne per 2-0.

18.39: L’unico precedente dell’Atalanta contro squadre tedesche risale al 1990/91 (ultima stagione in Europa prima di questa), quando ha eliminato il Colonia con un 2-1 complessivo al terzo turno di Coppa UEFA (1-1 fuori casa, 1-0 in casa).

18.36: Esordio europeo con la maglia del Dortmund per Michy Batshuayi, innesto prezioso nel mercato di gennaio per i tedeschi. Fiducia al recuperato Marco Reus, che viene preferito a Mario Götze che si accomoderà in panchina.

18.34: Gasperini sceglie di non dare punti di riferimento in attacco al Borussia Dortmund, affidandosi alla coppia “leggera” formata dal Papu Gómez e da Iličić che agirà da prima punta. Fondamentali in questo assetto gli inserimenti dei centrocampisti, in particolare di Bryan Cristante sempre pericoloso in zona gol.

18.31: Le formazioni ufficiali:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Weigl, Castro; Pulisic, Reus, Schurrle; Batshuayi.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez.

18.30: Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Borussia Dortmund-Atalanta valida come gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League

