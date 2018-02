LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: trionfo totale di Fourcade! Samuelsson e Doll sul podio. Hofer 10°, Windisch 16°

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

Dopo il bronzo nella sprint Dominik Windisch ci riprova. L’azzurro è in eccellenti condizioni e può ambire ad un risultato di prestigio anche in questo format di gara, che si addice particolarmente alle sue caratteristiche. Non sarà certo facile ma Dominik ha il vantaggio di partire con i migliori, a soli 7″ dal vincitore di ieri, il tedesco Arnd Peiffer. Sarà una giornata importante per l’Italia perché anche Lukas Hofer ha un’ottima opportunità: parte dalla decima posizione con 31″ di ritardo, un margine colmabile per riscattare la sprint dove un errore di troppo è costato una medaglia ampiamente alla portata. I due non saranno gli unici atleti dell’Italia ad essersi qualificati perché ci saranno anche Thomas Bormolini e Giuseppe Montello, in cerca di un piazzamento dignitoso. Sarà molto interessante, poi, vedere la prestazione del francese Martin Fourcade e del norvegese Johannes Boe, deludenti nella sprint: il primo parte con 22″ di distacco, il secondo addirittura con 1’12”.

Una gara entusiasmante, che prenderà il via alle 13 italiane, le 21 di PyeongChang. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti in tempo reale su tutto quanto accade. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile di PyeongChang 2018!

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

13.38 Oro Francia, argento Svezia, bronzo Germania. È tutto per la diretta dell’inseguimento maschile di biathlon: grazie per averci seguito e buon proseguimento con le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 su OA Sport!

13.38 Buona gara di Montello, 39° a 4’30” con tre errori. Bormolini ha invece chiuso 48° a 5’19” con sei bersagli non coperti

13.37 Johannes Boe è arrivato a traguardo 21° a 2’51”, con sei errori: ne sono arrivati altri quattro nelle due serie in piedi

13.35 Gran rimonta di Hofer, fino alla decima posizione, a 1’35 da Fourcade. Windisch chiude oltre i 2′, 16°

13.34 Trionfo totale per Fourcade ma grande secondo posto per il 20enne Samuelsson. Quarto Tarjei Boe, che ha battuto in volata Schempp, Weger e Desthieux

13.33 Fourcade vince ma dietro Samuelsson vince la volata per il secondo posto! Terzo Doll

13.32 Samuelsson attacca Doll per il secondo posto, mentre Fourcade raccoglie la bandiera prima del traguardo

13.30 Il podio sembra definito. Al quarto posto è salito lo svizzero Weger, ma ha oltre 20″ di ritardo dal terzo posto. Hofer, zero al quarto poligono, e Windisch sono 14° e 15° a circa 2′

13.29 Fourcade è davanti ma dietro Samuelsson ha ripreso Doll per il secondo posto!

13.28 FIOCCANO GLI ERRORI! Doll trova lo zero, anche Samuelsson! Sbagliano due volte Boe, Bjoentegaard e Schempp. Male Windisch! Tre errori e chance di podio che si azzerano

13.27 STREPITOSO FOURCADE! Velocissimo e precisissimo! Esce prima che altri possano entrare!

13.27 Fourcade entra al poligono

13.27 Fourcade ha fatto il vuoto ed incrementato fino a 40″. Dietro ci si gioca il podio: Windisch è a 13″ dal gruppo con Boe, Samuelsson, Doll, Schempp, Peiffer e Bjoentegaard

13.25 Hofer è 17° a 1’55”, al terzo poligono ha sbagliato nuovamente

13.24 Windisch sta guadagnando! Ha 15″ di ritardo da Boe che è secondo!

13.22 Fourcade sta volando via. Alle sue spalle, a 20″, ci sono Peiffer, Boe e Samuelsson, con Doll e Bjoentegaard che hanno guadagnato terreno con lo zero al poligono

13.21 ZERO PER WINDISCH!!!! Esce 8° a 45″ da Fourcade, una ventina dal podio. Rimonta possibile!!!

13.20 FOURCADE!!! L’unico a trovare lo zero!!! Due errori per Schempp, uno per Peiffer, Tarjei Boe e Samuelsson

13.19 Peiffer raggiunto! Proprio all’ingresso del terzo poligono

13.18 C’è anche lo svedese Samuelsson, con Schempp, Fourcade e Tarjei Boe. Lesser era secondo dopo il poligono ma è stato raggiunto e superato

13.17 Magnifico Foucade!!! È già a 7″ da Peiffer, che sta perdendo anche dagli altri: Schempp è infatti a 5″

13.16 Esce definitivamente dalla lotta Johannes Boe, che ha provato a forzare i tempi finendo per sbagliare due volte. Hofer è 21° a 1’14”

13.15 Peiffer è ancora al comando, con 9″ su Lesser, anche lui con lo zero. Bene anche Tarjei Boe, terzo a 11″. Fourcade ha 21″ di ritardo, Windisch è 16° a 53″

13.14 Zero per Fourcade! Il francese rientra in corsa: si prende tanto tempo sull’ultimo bersaglio ma lo copre! Anche Windisch con lo zero!!! Mentre Hofer manca un altro bersaglio

13.13 Peiffer senza errori! Ma sbaglia una volta Eberhard, così come Doll

13.12 I due di testa entrano al secondo poligono. Fourcade e Tarjei Boe hanno 13″ di ritardo

13.12 Stanno perdendo qualcosa Hofer e Windisch, a circa 1′ di distacco

13.11 Fourcade si è rimesso in moto ed ha già ridotto il distacco a 20″, raggiungendo Tarjei Boe che lo precedeva in sesta posizione

13.10 Bene Montello, senza errori, a 1’58”. Bormolini è poco più indietro con uno sbaglio

13.08 Dopo il primo poligono ci sono Eberhard e Peiffer in testa, con Doll e Schemp, entrambi con lo zero, a 13″. Fourcade è a 27″, Windisch e Hofer sono usciti insieme, a 51″. Johannes Boe ha chiuso la prima serie con lo zero ed ha 1′ di ritardo dai leader…

13.07 Nooo! Errore anche per Hofer, ancora all’ultimo bersaglio!

13.06 Perfetto Peiffer! Anche Eberhard senza errori. Due errori per Windisch, peccato! Un errore anche per Fourcade

13.06 Si entra al primo poligono. Peiffer ha soli 3″ sugli inseguitori

13.05 Pazzesco Fourcade! Si è già messo in testa al quartetto ed anzi, sta provando ad allungare

13.04 Fourcade ha già raggiunto le code di Bjoentegaard!

13.03 Fourcade sta già guadagnando terreno, mentre in testa Peiffer ha 8″ su un quartetto composto da Krcmar, Eberhard, Windisch e Bjoentegaard

13.01 PARTITI! Subito Windisch nelle code di Krcmar

12.59 Sarà grande battaglia, con tanti che cercheranno la rimonta. A partire, come detto, da Fourcade e Boe ma senza escludere nessuno

12.57 Manca poco al via: aprirà il tedesco Peiffer, seguito 4″ dopo dal ceco Krcmar e 7″ dopo da Dominik Windisch

12.54 C’è tanto freddo, ma la notizia è che il vento sembra essersi placato. Tutto può però cambiare da un momento all’altro…

12.51 Discorso diverso per Johannes Boe. La sprint è andata male, chiusa al 31° posto con oltre 2′ di ritardo. Il norvegese è chiamato all’impresa oggi. Difficile, ma tutt’altro che impossibile per uno come lui…

12.48 Ma l’attenzione è tutta su i due favoriti della vigilia. Martin Fourcade ha deluso nella sprint, chiusa all’8° posto. Il suo ritardo è di 22″, ampiamente recuperabile: il francese è infatti il principale accreditato per la vittoria oggi

12.45 Anche Lukas Hofer, però, ha discrete chance. Parte decimo, con 31″ di ritardo: nei quattro poligoni sa esprimersi bene e può quindi dire la sua oggi. Sono quattro gli azzurri qualificati all’inseguimento, con Thomas Bormolini e Giuseppe Montello a completare il quartetto, con 2′ di ritardo in partenza

12.43 Si riparte dalla sprint di ieri, con lo strepitoso bronzo di Dominik Windisch. L’azzurro partirà quindi con 7″ di ritardo da Arnd Peiffer, vincitore della sprint

ore 12.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018!

Foto: Nicolò Persico