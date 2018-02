LIVE Biathlon, Individuale Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: oro in arrivo per Martin Fourcade. Lukas Hofer e Dominik Windisch senza nulla da perdere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale maschile di 20 km di biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

Sarà caccia a Martin Fourcade oggi. Dopo aver dominato la gara a inseguimento, il francese parte favorito anche per la gara odierna. Non potrebbe essere altrimenti per un atleta salito 15 volte su 15 sul podio in stagione, serie interrotta solo nella sprint di domenica. Altro oro in arrivo? In Coppa del Mondo un solo uomo è stato in grado di contrastarlo, Johannes Boe che però ha deluso nelle prime due gare. Ora ci si attende il riscatto dal norvegese, che non vuole chiudere l’Olimpiade a bocca asciutta. Ci proveranno anche gli italiani. Dominik Windisch si presenta forte del podio nella sprint e vuole riprovarci nel format più lungo. Anche Lukas Hofer ha discrete chance, perché sugli sci va forte, ma serve maggiore precisione al poligono. Giuseppe Montello e Thomas Bormolini, poi, andranno a caccia di un piazzamento di prestigio.

La gara scatterà alle ore 12.20, le 20.20 di PyeongChang. Noi seguiremo tutto in tempo reale, aggiornandovi minuto dopo minuto su tutto quanto accade. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE dell’individuale maschile di 20 km delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018!

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Nicolò Persico