LIVE Basket femminile, Svezia-Italia in DIRETTA: sfida decisiva per le azzurre verso gli Europei 2019

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svezia-Italia, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019. Una parita già decisiva per le sorti delle azzurre, che non possono permettersi più errori e passi falsi. Non è un dentro o fuori ma poco ci manca: la Nazionale di Marco Crespi ha chiuso le due partite di novembre con una vittoria ed una sconfitta ed ora insegue proprio la Svezia, prima nel girone a punteggio pieno. Una situazione che rende, come detto, già fondamentale lo scontro con le scandinave. Solo le prime classificate degli otto gironi, infatti, avranno la certezza di qualificarsi agli Europei, ai quali accederanno anche le sei migliori seconde.

L’Italia si aggrappa a Giorgia Sottana, la miglior azzurra finora nelle qualificazioni, e soprattutto Cecilia Zandalasini, che giocherà tutta la stagione WNBA con le Minnesota Lynx. La stella della Svezia, invece, è il centro Amanda Zahui e poi attenzione anche a Binta Drammeh, che veste la maglia di Lucca nel nostro campionato.

