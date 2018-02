Karate, Premier League Dubai 2018: Silvia Semeraro in finale per il terzo posto nel kumite, azzurri tutti eliminati nel kata maschile

La seconda giornata di gare della Premier League di karate a Dubai porta all’Italia un’altra finale, con Silvia Semeraro che domani si giocherà il terzo posto nel kumite. Ancora nulla da fare invece nel kata maschile, dove gli azzurri si arrendono ad un passo dalle semifinali. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni.

Partiamo dal kumite, dove Silvia Semeraro si conferma nuovamente tra le migliori nella categoria -68 kg. L’atleta dell’Esercito ha aperto con la vittoria per 3-1 con la slovacca Kopunova. Il tabellone le ha però subito riservato il duro incontro con l’ucraina Melnyk ed è stata sconfitta per 3-0. Il passaggio in finale di quest’ultima ha permesso all’azzurra di accedere ai ripescaggi. Qui ha tirato fuori la sua grinta e ha sconfitto prima la svedese Rasmusson per 1-0 e poi ha superato la russa Maliuta per 2-0 andando così in finale per il terzo posto, dove domani affronterà la spagnola Vizcaino. È stata invece subito eliminata Emma Pecirep, sconfitta 1-0 dalla serba Cvrkota.

Si ferma ad un passo dalle finali il cammino di Clio Ferracuti nei +68 kg. L’azzurra riesce a trovare le vittorie in successione con l’olandese Kolf (3-0), con la croata Celan (3-1) e con la turca Hocaoglu (3-2) ma poi viene sconfitta di misura nella finale di pool dalla spagnola Torres (1-0). Nulla da fare anche per Alessia Coppola eliminata al secondo turno dalla spagnola Palacio (3-2). Nei -61 kg Laura Pasqua si ferma al primo turno con la svedese Kaup (1-0), mentre Daria Pitta e Sara Brogneri al secondo, eliminate rispettivamente dalla statunitense Orbon (4-1) e dalla messicana Arreola (4-0). Al maschile azzurri tutti eliminati al primo incontro: nei -84 kg Nello Maestri, sconfitto dallo spagnolo Arenas e Michele Martina battuto dal venezuelano Valera (2-1), mentre nei +84 kg Simone Marino è stato superato dallo spagnolo Vizuete (1-0)

Concludiamo infine con il kata maschile, dove Mattia Busato riesce a superare il francese Montarello 5-0 e il coreano Park 3-2, ma poi viene sconfitto in finale di pool per 3-2 dal marocchino El Hanni, che nel turno precedente aveva battuto anche Alessandro Cricco (5-0). Percorso simile per Gianluca Gallo che batte il turco Yakan per 3-2, il marocchino Benkacem per 5-0 e il venezuelano Diaz per 3-1, ma si deve poi arrendere in finale di pool per 4-2 al turco Sofuoglu, che al secondo turno aveva sconfitto anche Alessandro Iodice (4-1). Stop invece al terzo turno per Gabriele Petroni (0-5 con il turco Goktas) e al primo per Daniele Petrillo (0-5 con lo spagnolo Galan).

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL KARATE













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIJLKAM