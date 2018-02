Juventus-Milan, Finale Coppa Italia 2018: quando si gioca? Data, programma, orari e tv. Partita secca all’Olimpico di Roma

Sarà Juventus-Milan la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio si giocherà mercoledì 9 maggio, come da tradizione allo Stadio Olimpico di Roma. Si preannuncia un grande spettacolo tra due grandi del nostro calcio e un match davvero imperdibile per tutti gli appassionati che potranno gustarsi un incontro di lusso con in palio un trofeo prestigioso. Se, infatti, sulla carta i bianconeri sono favoriti, in una partita secca tutto può accadere e la formazione di Rino Gattuso ha dimostrato grandi qualità tecniche e morali. La Juve scenderà in campo per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno ed i milanisti faranno di tutto per conquistare la Coppa.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale di Coppa Italia 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO:

20.45 Juventus-Milan – Finale Coppa Italia – Stadio Olimpico di Roma – Diretta Rai e DIRETTA LIVE testuale su OASport













Foto: profilo twitter Milan