Pagelle Lazio-Milan 4-5 dcr, Coppa Italia 2018: Donnarumma e Romagnoli decisivi! Non basta un ottimo Strakosha ai biancocelesti

Si decide ai calci di rigore la seconda finalista della Coppa Italia di calcio: il Milan batte 5-4 in trasferta la Lazio e raggiunge la Juventus nell’ultimo atto che si giocherà il 9 maggio proprio allo stadio Olimpico di Roma. Andiamo a scoprire le pagelle della semifinale di ritorno.

LAZIO 6

Strakosha 7 Inoperoso in avvio di gara, risponde presente quando chiamato in causa. Ottimo intervento sul piazzato di Calhanoglu nell’extra time. Si supera su Rodriguez e Montolivo, ma non basta.

Caceres 6 Spesso propositivo, fa tanta legna ma non sempre è concreto (dal 69′ Luis Felipe 5 Aiuta i compagni di reparto pur senza mettersi troppo in luce, poi tira in curva il proprio penalty).

de Vrij 6 Il Milan gli crea pochi grattacapi, lui controlla agevolmente.

Radu 6 Qualche sporadica apparizione in avanti per saltare di testa su corner. Nei supplementari si fa ammonire, avrebbe saltato la finale.

Marusic 6 Meno propositivo di Lulic, ma si difende egregiamente. In pieno recupero dei tempi regolamentari spende un giallo per evitare la possibile beffa finale (dal 93′ Lukaku 6 Prestazione sufficiente per lui).

Parolo 6 Quantità più che qualità, poco pericoloso in avanti. Freddissimo sul rigore.

Leiva 6 Ottimo avvio del regista biancoceleste, poi si spegne con il crescere di Biglia.

Milinkovic 6 Sfiora il gol al 7′ con una magnifica conclusione. Costantemente una spina nel fianco dei rossoneri, il giallo nei supplementari per proteste era evitabilissimo. Si fa ipnotizzare da Donnarumma e spreca il vantaggio ai rigori.

Lulic 6,5 Sulla fascia è sempre un potenziale pericolo per la difesa avversaria. Glaciale dal dischetto.

Luis Alberto 6,5 Strepitoso colpo di tacco in area con il quale libera Immobile poco dopo la mezz’ora di gioco (dal 67′ Felipe Anderson 6 Illumina a sprazzi, tenta diverse sortite, meglio come rifinitore. Segna il quinto rigore).

Immobile 6,5 Chiama subito in causa Donnarumma con una buona incornata. Porta sulle spalle il peso dell’attacco laziale. Non sbaglia dal dischetto.

All.: S. Inzaghi 6,5 La Lazio in avvio è pimpante e nei primi minuti sfiora due volte il gol. Vince la battaglia tattica con Gattuso, ma non sfonda. Questa pecca gli costa la finale.

MILAN 7

G. Donnarumma 7 Nei primi minuti, in rapida successione, dice no ad Immobile e Milinkovic. In seguito pasticcia un po’, ma le sue parate sono fondamentali. Ipnotizza Milinkovic e Leiva, tiene a galla la squadra quando era in difficoltà.

Calabria 6 Pensa più a difendere che ad offendere, ma la sua gara nel complesso è sufficiente. L’ammonizione lo fa sparire un po’ dal campo, troppo importante non lasciare in 10 la squadra.

Bonucci 6,5 Tiene bene le redini della difesa rossonera. Segna il quinto rigore.

Romagnoli 6,5 In sintonia con Bonucci, soffre solo all’inizio, poi prende le misure agli avversari. Il cartellino giallo non gli impedisce anche interventi ruvidi ma efficaci. Segna il tiro dal dischetto decisivo.

Rodriguez 5 Soffre contro Immobile, spesso perde nel duello con l’attaccante. Completa la serata da dimenticare con l’errore dal dischetto.

Kessie 5 Avulso dal gioco della squadra, si vede pochissimo. Il giallo subito lo limita ulteriormente (dal 96′ Montolivo 6 Buttato nella mischia per far salire la qualità della squadra, si difende abbastanza bene, poi sbaglia il rigore).

Biglia 6 Soffre la sua ex squadra, faticando a far girare la palla verso i compagni. Cresce col passare dei minuti.

Bonaventura 6 Nella prima mezz’ora prestazione senza infamia e senza lode, poi pian piano cresce, fino a segnare nella serie dei rigori.

Suso 6,5 Cerca di far salire i compagni di squadra, a volte predica nel deserto (dal 108′ Borini 5,5 Prova a far male in contropiede, ma non è molto incisivo, poi è bravo dal dischetto).

Cutrone 6,5 Il più volenteroso dei suoi, spesso è troppo solo, poi la fatica si fa sentire (dal 70′ Kalinic 6 Si sbatte molto, ma entra in un momento della gara in cui le due squadre badano maggiormente a non prenderle. Al 117′ si divora il possibile gol qualificazione).

Calhanoglu 6 Brutto errore in area di rigore attorno al quarto d’ora, gli avversari non ne approfittano. Si riscatta nei supplementari su punizione. Preciso dal dischetto.

All.: Gattuso 6,5 Squadra in difficoltà nella prima parte di gara, la Lazio imbriglia bene i rossoneri, ma il Milan regge, poi trionfa ai rigori.













Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it