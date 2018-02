Hockey su ghiaccio femminile, Olimpiadi PyeongChang 2018: si lotta per le medaglie! Canada e Stati Uniti favorite nelle semifinali

Il torneo di hockey su ghiaccio femminile a PyeongChang 2018 entra nella fase decisiva, quella che assegna le medaglie. Domani sono in programma le due semifinali: Canada-OAR e Stati Uniti-Finlandia.

Due chiare favorite, dunque, le due squadre che dagli anni ’90 dominano la scena internazionale tra Olimpiadi e Mondiali. Il Canada ha vinto gli ultimi quattro ori olimpici ed ha tutte le carte in regola per ripetersi. Le canadesi hanno superato brillantemente la prima fase: tre vittorie nette, anche contro le rivali statunitensi, con 11 gol fatti e solo 2 subiti. Il team della Foglia d’Acero è giunto a PyeongChang con il giusto mix di giovani e veterane, per puntare alla vittoria: l’ostacolo prima della finale è OAR. Nel girone non c’è stata storia, le canadesi hanno vinto nettamente per 5-0, ma domani sarà un altro discorso. Soprattutto perché le russe hanno mostrato segnali positivi nel playoff con la Svizzera, dopo una prima fase deludente. Il pronostico sembra già scritto ma attenzione all’orgoglio delle atlete sovietiche.

Pronostico sbilanciato anche nell’altra semifinale. Gli Stati Uniti sono fortemente candidati per giocarsi l’oro come nelle ultime due edizioni. Le americane hanno forse mostrato meno rispetto alle rivali canadesi, ma nella corsa alle medaglie alzeranno il livello. Anche loro possono contare su un precedente favorevole all’interno del girone: con la Finlandia, infatti, terminò per 3-1. Attenzione, però, alle scandinave, la formazione che più delle altre ha chance di rompere il duopolio. Il playoff con la Svezia poteva essere un impegno insidioso, ma invece le biancoblu hanno superato l’ostacolo in maniera agevole, permettendosi anche di “scherzare” nel terzo tempo. Una prova che consente alla Finlandia di arrivare col pieno di fiducia alla semifinale: se davvero potrà andare a giocarsi l’oro, domani è il giorno giusto per dimostrarlo.

Foto: Twitter IIHF