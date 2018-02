Hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: il calendario di mercoledì 14 febbraio. Programma, orari e tv

Ritorna in campo il gruppo B per l’ultima giornata dei girone del torneo di hockey femminile. Saranno Svezia – Svizzera e Corea-Giappone le ultime due sfide, in un girone già deciso con le elvetiche e le scandinave che si giocheranno il primo posto, essendo già qualificate.

Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà possibile seguire la gara attraverso il decoder TIM Vision, mentre per quanto riguarda lo streaming sono disponibili le piattaforme Eurosport Player e Premium Play.

Il programma dell’hockey femminile di mercoledì 14 febbraio

Ore 4.10 italiane – Gruppo B: Svezia – Svizzera

Ore 8.10 italiane – Gruppo B: Corea – Giappone

Foto: Twitter IIHF