Golf, European Tour 2018: Matteo Manassero è sesto dopo il primo giro dell’Oman Open. Paul Waring e Matthew Southgate davanti a tutti

Ottima partenza di Matteo Manassero nell’Oman Open, prova dello European Tour di golf cominciata oggi sul percorso dell’Al Mouj Golf Course di Muscat. L’italiano si trova in sesta posizione dopo le prime diciotto buche, chiuse con 4 colpi sotto il par (72). È stato un buon giro quello del veneto, che dopo due birdie e un bogey nella prima parte ha cambiato passo con tre birdie consecutivi tra la 1 e la 3 (ha cominciato dalla 10). Alla 6, però, ha perso un colpo, subito recuperato alla 7, per uno score parziale di -4.

Manassero si trova così a tre colpi dalla vetta. C’è un duo inglese davanti a tutti: Paul Waring e Matthew Southgate hanno chiuso la prima giornata a -7. Il primo ha trovato un giro perfetto, accelerando nel finale con quattro birdie tra la 12 e la 16; il secondo non ha perso alcun colpo trovando addirittura un hole-in-one al par 3 della buca 5. La classifica è comunque molto corta. Alle spalle dei due leader c’è l’olandese Daan Huizing a -6, seguito da altri due inglesi, Callum Shinkwin ed Andy Sullivan, a -5.

Manassero non è il solo italiano iscritto all’Oman Open. Ci sono anche Andrea Pavan e Nino Bertasio, entrambi in 23esima posizione a -2, entrambi con quattro birdie e due bogey sulle rispettive carte. Sopra il par, invece, Edoardo Molinari, 77° a +1 dopo un giro complicato, con tre bogey e due birdie, uno dei quali alla 14 con cui il torinese ha recuperato qualcosa. Ha chiuso con lo stesso score Renato Paratore, che ha vissuto una giornata più movimentata: sono stati ben cinque i bogey per lui, tre dei quali nel finale di giro, a fronte di quattro birdie. Chiude la truppa italiana Lorenzo Gagli, 111° a +3 (sei bogey e tre birdie).













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo