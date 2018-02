Golf, European Tour 2018: Adrian Otaegui in testa al Commercial Bank Qatar Masters. Tre italiani nella top 20, scivola indietro Edoardo Molinari

Un giro da favola proietta lo spagnolo Adrian Otaegui al comando del Commercial Bank Qatar Masters, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Doha Golf Club. L’iberico ha concluso il round in 66 colpi (-6), piazzando tre birdie tra le buche 16 e 18 e guadagnando 8 posizioni fino ad ergersi al comando a quota -11 con una lunghezza di vantaggio su un quartetto formato dall’inglese Eddie Pepperell, dallo scozzese Stephen Gallacher, dal francese Grégory Havret e dal sudafricano Erik Van Rooyen, tutti a pari merito con 10 colpi sotto il par.

Ma alle loro spalle incalzano altri cinque giocatori, ossia lo spagnolo Pablo Larrazabal, il tedesco Sebastian Heisele, l’inglese Oliver Fisher, il sudafricano George Coetzee e lo statunitense Sean Crocker, appaiati a quota -9 e in piena corsa per la vittoria.

Restano attaccati alle prime posizioni anche gli italiani Lorenzo Gagli e Andrea Pavan, attualmente al 16° posto a quota -7 con ottime chance di lottare fino in fondo per le prime posizioni, ma con loro ora c’è Renato Paratore, autore di un round fantastico in 66 colpi (-6), che gli ha consentito di recuperare 61 posizioni e di agganciare i due connazionali. Percorso inverso per Edoardo Molinari, scivolato dal 4° al 53° posto a quota -4, a causa di un giro in 74 colpi (+2) che lo ha spinto a giocarsi fino alla fine persino il superamento del taglio, che ha mietuto due vittime azzurre, ossia Matteo Manassero (-1) e Nino Bertasio (+2), costretti a lasciare anzitempo il torneo.













Foto: Twitter Golf Channel