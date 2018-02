Ginnastica, Aliya Mustafina si esibisce a Orleans! La Zarina torna al top con Derwael e Melnikova: vuole gli Europei da mamma

Oggi rivedremo Aliya Mustafina! La Zarina è pronta per esibirsi di fronte al pubblico: non si tratterà di una vera e propria gara ma la due volte Campionesse Olimpica alle parallele uscirà dalla sua Russia e sarà protagonista a Orleans (Francia) dove è in programma un bello spettacolo ginnico. Dopo la sgambata folkloristica di dicembre, la 23enne alza l’asticella e insieme alla compagna Angelina Melnikova rialzerà il braccio di fronte a una platea nutrita a pochi mesi dal parto.

Aliya si sta allenando duramente da mesi e ha più volte dichiarato che il suo obiettivo è quello di tornare in forma in vista degli Europei in programma ad agosto a Glasgow ma prima della rassegna continentale passerà attraverso i Campionati Nazionali di aprile. Vedremo all’opera anche la belga Nina Derwael (Campionessa d’Europa sugli staggi e bronzo iridato) ma anche le big francesi di specialità come Melanie De Jesus Dos Santos e Lorette Charpy.