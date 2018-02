Freestyle, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: primo titolo nelle moguls. Cox, Laffont, Naude e Dufour: lotta aperta

Domenica 11 febbraio si assegnerà il primo titolo nello sci freestyle. Spazio alle moguls femminile che si preannunciano estremamente avvincenti. Precedute dall’ultimo turno di qualificazione (che assegnerà dieci posti ulteriori per l’atto conclusivo), le Finali basate su tre prove dovrebbero essere estremamente combattute viste i risultati ottenuti in qualifica e quello che si è visto nell’arco dell’intera stagione.

L’australiana Britteny Cox, Campionessa del Mondo in carica, sembrava essere la favorita ma è soltanto ottava dopo i turni preliminari: l’oceanica si è coperta e cerca il colpaccio quando conta? Davanti a tutte si trova la 19enne francese Perrine Laffont, vicecampionessa del mondo che vuole sognare sempre più in grande. La transalpina è tallonata dalla canadese Andi Naude, seconda nella classifica di Coppa del Mondo alle spalle della statunitense Jaelin Kauf che invece è quinta.

La canadese Justine Dufour-Lapointe è la Campionessa Olimpica in carica, è quarta dopo la qualifica e va a caccia di una clamorosa doppietta. Attenzione alla mina vagante Morgan Schild (sorprendente terza in qualifica). Yulia Galyscheva e Keaton McCargo non dovrebbero essere dei fattori nella lotta per le posizioni che contano.

