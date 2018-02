Freestyle, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Mikael Kingsbury verso l’oro nelle moguls, lotta per le medaglie

Domani martedì 12 febbraio (ore 12.00 italiane) si assegna il titolo delle moguls maschili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prime medaglie per gli uomini dello sci freestyle sulle nevi della Corea del Sud e l’oro sembra già essere prenotato dal dominatore: Mikael Kingsbury, ormai prossimo alla conquista dell’ottava Coppa del Mondo consecutiva, cerca il suo primo trionfo a cinque cerchi dopo che quattro anni fa si dovette accontentare dell’argento. Il 25enne canadese ha dominato la stagione, è l’indiscussa icona di questo sport, si è imposto con autorevolezza anche nel turno di qualificazione e nessuno sembra poterlo battere.

La sensazione è che gli altri ragazzi potranno lottare soltanto per le altre due medaglie: in prima fila il kazako Dmitriy Reikherd, in stagione sul podio con costanza e terzo l’altro l’altro giorno. Bisognerà capire se il l’atleta olimpico della Russia Aleksandr Smyshliaev, sorprendente secondo in qualifica, riuscirà ancora a tenere il passo quando la posta in palio si alzerà. L’australiano Matt Graham si è qualificato alla Finale per il rotto della cuffia (è soltanto nono), nella mischia anche l’arrembante statunitense Troy Murphy e i giapponesi Ikuma Horishima e Daichi Hara. Jae Woo Choi deve ricorrere alla seconda qualifica, ma chissà che sulle nevi di casa non piazzi una zampata.

