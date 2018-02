Rugby, Sei Nazioni Under 20 2018: Italia sfortunata in Irlanda, sconfitta 38-34

Seconda sconfitta in due uscite per la nazionale under 20 di rugby nel Sei Nazioni di categoria: la trasferta in Irlanda termina per 38-34 per i padroni di casa, con non pochi rimpianti per la squadra tricolore, che può ritenersi sfortunata per aver giocato in quattordici minuti per gran parte del match.

Inizio di partita scoppiettante: ben tre mete nei primi 16’. Gli azzurri la sbloccano con Coppo dopo solo un minuto, ma i padroni di casa volano con McCarthy, O’Sullivan e Masterson, sfruttando anche l’espulsione di Bianchi per placcaggio pericoloso. Gli azzurri reagiscono al 21’ con il piazzato di Rizzi, ma i Verdi volano addirittura sul 31-8 prima della fine del primo tempo. L’ultimo sussulto porta la firma di Cannone che timbra la metà del 31-15 di metà gara. Nella ripresa il canovaccio è simile a quello del primo tempo: subito a segno gli irlandesi con Aungier. Mazza e Rizzi però, con uno splendido uno-due, riportano sotto nel risultato gli azzurri (38-27). L’orgoglio degli azzurrini porta a firmare anche Edoardo Iachizzi allo scadere, ma non c’è più tempo per ribaltare il risultato.

Irlanda – Italia 38-34

Irlanda Under 20: 15 Michael Silvester, 14 Peter Sullivan, 13 Tommy O’Brien (c), 12 Angus Curtis, 11 James McCarthy, 10 Harry Byrne, 9 Hugh O’Sullivan, 8 Jack O’Sullivan, 7 Matthew Agnew, 6 Sean Masterson, 5 Jack Dunne, 4 Cormac Daly, 3 Jack Aungier, 2 Ronan Kelleher, 1 Jordan Duggan

A disposizione: 16 Eoghan Clarke, 17 James French, 18 Tom O’Toole, 19 Charlie Ryan, 20 Ronan Foley, 21 Paddy Patterson, 22 Conor Dean, 23 Angus Kernohan

Marcatori Irlanda

Mete: James McCarthy (5, 24) Hugh O’Sullivan (13), Sean Masterson (16), Peter Sullivan (35), Jack Aungier (42), Tommy O’Brien (66)

Conversioni: Harry Byrne (14, 17,25,43)

Punizioni:

Italia Under 20: 15 Alberto Rossi, 14 Simone Cornelli, 13 Michelangelo Biondelli, 12 Damiano Mazza, 11 Tommaso Coppo, 10 Antonio Rizzi, 9 Niccolò Casilio, 8 Lodovico Manni, 7 Jacopo Bianchi, 6 Michele Lamaro (c), 5 Matteo Canali, 4 Niccolò Cannone, 3 Michele Mancini Parri, 2 Matteo Luccardi, 1 Danilo Fischetti.

A disposizione: 16 Niccolò Taddia, 17 Leonardo Mariottini, 18 Guido Romano, 19 Edoardo Iachizzi, 20 Enrico Ghigo, 21 Leonardo Bacchi, 22 Filippo Di Marco, 23 Alessandro Fusco

Marcatori Italia

Mete: Tommaso Coppo (1), Niccolò Cannone (40+4), Damiano Mazza (51), Antonio Rizzi (63), Edoardo Iachizzi (79)

Conversioni: Antonio Rizzi (40+5, 64, 79)

Punizioni: Antonio Rizzi (21)

Foto: Pier Colombo