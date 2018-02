F1, Valtteri Bottas: “Abbiamo sfruttato la giornata al massimo. Spero che il meteo migliori”

94 giri completati e secondo tempo alle spalle della Ferrari di Sebastian Vettel con gomme medie diverse dalle soft usate dal tedesco. Questo il computo finale della seconda giornata di test a Barcellona per Valtteri Bottas sulla Mercedes, in cui le temperature polari e la neve sono state le protagoniste. “Abbiamo sfruttato la giornata al massimo – ha sottolineato il finlandese, come riporta it.motorsport.com – In mattinata ci siamo concentrati sull’aerodinamica montando sulla macchina diversi rilevatori di dati per effettuare una serie di test utili a casa. Nel pomeriggio mi sono dedicato ai long run e abbiamo cominciato a lavorare sul set-up“.

Condizioni molto difficili che hanno messo a dura prova le qualità di guida di Valtteri: “È stato piuttosto difficile guidare con queste temperature, ma siamo riusciti a svolgere il programma che era stato pianificato, trovando alcune risposte nei test che abbiamo svolto: la giornata, quindi, non è stata improduttiva, ma spero che il tempo migliori e si possa girare in condizioni migliori“.













