F1, Test Barcellona 2018: quali piloti saranno in pista domani (28 febbraio)? Ritornano Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton

Mercoledì 28 febbraio è in programma la terza giornata di test di Formula Uno a Barcellona. Una giornata accompagnata da tante incognite relative al meteo. Secondo infatti le previsioni, il freddo e la neve, addirittura, potrebbero essere il vero ostacolo che incontreranno i team ed i piloti. Va da sé che ogni valutazione su quello che, eventualmente, potremo vedere in pista dipenderà anche dalle temperature e dal clima in Catalogna.

Guardando però agli aspetti agonistici, il confronto tra la Mercedes e la Ferrari è tornato in auge dopo la seconda giornata. Sebastian Vettel e Valtteri Bottas sono stati, infatti, i protagonisti del day-2, infrangendo il muro dell’1’20” nonostante le condizioni altamente sfavorevoli. In più, cosa più importante è che la Rossa e la Stella a tre punte non hanno denunciato alcun problema tecnico, riuscendo a coprire la distanza di quasi 2 GP.

Per questa terza giornata, al volante della SF71H, tornerà il finlandese Kimi Raikkonen, motivato a portare avanti il lavoro di sviluppo sulla nuova vettura, mentre Lewis Hamilton dovrebbe essere nell’abitacolo delle W09 dopo aver lasciato campo libero al compagno di squadra quest’oggi. Salirà sulla sua McLaren anche Fernando Alonso, augurandosi di non avere sgradite sorprese, al pari di Daniel Ricciardo che, immacolato nel day-1, spera di non avere noie tecniche come Max Verstappen. Di seguito i piloti che vedremo impegnati nella terza giornata di test di Formula Uno a Barcellona (mercoledì 28 febbraio).

LISTA DEI PILOTI DEL 28 FEBBRAIO

Mercedes: Lewis Hamilton

Ferrari: Kimi Raikkonen

Red Bull: Daniel Ricciardo

Force India: Sergio Perez

Williams: Lance Stroll/Robert Kubica

Renault: Carlos Sainz Jr./Nico Hulkenberg

Toro Rosso: Brendon Hartley

Haas: Romain Grosjean

McLaren: Fernando Alonso

Sauber-Alfa Romeo: Marcus Ericsson













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI