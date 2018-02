LIVE F1, Test Barcellona in DIRETTA: terza giornata (mercoledì 28 febbraio). Semaforo verde! La pioggia sta sciogliendo la neve. Si inizierà a girare?

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata (mercoledì 28 febbraio) dei test di Barcellona di F1. Sul circuito catalano c’è grande attesa su quel che sarà il meteo. Le previsioni non promettono niente di buono e si paventa l’arrivo della neve, cosa già avvenuta sul finire del turno di ieri. E’ evidente, dunque, che prima ancora che i piloti e le macchine saranno le condizioni atmosferiche a tenere banco principalmente.

Detto questo Ferrari e Mercedes dovrebbero schierare sia Kimi Raikkonen che Lewis Hamilton per questo day-3. Il finlandese vuol portare avanti il lavoro di sviluppo della vettura accumulando altre informazioni utili sulla monoposto. Lo stesso discorso vale per il britannico che, costretto a cedere il passo al compagno di squadra Valtteri Bottas ieri, vorrà recitare un ruolo da protagonista. Osservati speciali anche Daniel Ricciardo (Red Bull) e Fernando Alonso (McLaren) dopo la giornata di riposo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di test di F1 a Barcellona (mercoledì 28 febbraio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti.

12.27: Red Bull accende il motore della RB14 per verificare che non ci siano problemi dovuti al freddo.

12.21: La neve continua a sciogliersi a bordo pista.

12.07: Come ci si poteva aspettare, nessuna vettura è ancora entrata in pista. Vedremo se qualcuno vorrà fare un tentativo o meno.

12.01: Scatta ora la terza giornata! La pioggia ha iniziato a sciogliere la neve a bordo pista.

GREEN FLAG at 12pm!!! Session will run from 12pm to 6pm non stop! #F1Testing pic.twitter.com/euPeWYl4ha — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) February 28, 2018

12.00: SEMAFORO VERDE!!!!!

11.54: Nel frattempo i meccanici Red Bull hanno acceso il motore Renault della RB14 che oggi avrebbe dovuto alla guida Ricciardo per evitare possibili problemi alla power unit causati dalle basse temperature.

11.50: Si scherza sul profilo twitter della McLaren sulla presenza della neve, davvero ovunque…

Meanwhile, back at the MTC… ❄️ Yep, snow there too. pic.twitter.com/fTIjlQhyC3 — McLaren (@McLarenF1) February 28, 2018

11.48: Attendiamoci anche le prime reazioni dei protagonisti visto che non si sta girando.

11.43: Nessun cambiamento di programma dunque, domani si concluderà la prima serie di test qui in Catalogna mentre dal 6 al 9 marzo ci sarà la seconda, senza alcun recupero di questa giornata.

11.37: Precisiamo naturalmente che se dovesse smettere di nevicare e la pista dovesse essere sicura, con l’autorizzazione a far decollare l’elicottero, allora si potrebbe anche tornare in pista nel pomeriggio: ipotesi remota.

11.33: L’attività sotto la neve del paddock…

11.30: Continua a nevicare ed è veramente impossibile attendersi attività in pista. Molti a questo punto si staranno chiedendo perché i team, già a conoscenza delle condizioni meteo poco favorevoli, non abbiano deciso di organizzare i test in un’altra sede. Questo cambiamento non è così semplice. Due anni fa la Mercedes aveva proposto di girare in Bahrein ma l’accordo non era stato trovato per due ragioni: 1) questioni logistiche e 2) questioni economiche legate alle spese per la trasferta. Opposizione che era arrivata dai team medio-piccoli.

11.23: E sul profilo twitter della Toro Rosso si scherza…

The snow is continuing to fall at the @Circuitcat_eng, we might have to call in the big guns… pic.twitter.com/k9WHr1zI25 — Toro Rosso (@ToroRosso) February 28, 2018

11.18: Eccovi un giro sul tracciato di Catalogna innevato…

11.11: Unanimità che non si è raggiunta per le oggettive difficoltà relative alla prenotazione della pista della Wlliams per il proprio “Filming day”.

11.07: Come riporta it.motorsport.com, il regolamento prevede che i team debbano completare 2 sessioni di test da 4 giorni e aver acceso il semaforo rosso della pit lane che ha dato il via a questo day-3. La McLaren ha avanzato una proposta per spostare questa giornata per poterla sfruttare in pieno, ma gli altri team non sono stati d’accordo e l’unanimità necessaria per cambiare le cose non è stata trovata. Per cui questa è regolarmente la terza giornata di test pre stagionali e non sarà annullata.

11.04: La Force India si adegua alla situazione…

Oh the weather outside is frightful

but the garage is so delightful

and since we’ve got no place to go

Let it snow, let it snow, let it snow!#F1Testing pic.twitter.com/CB99C9vvU8 — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) February 28, 2018

11.01: Date le circostanze appare molto discutibile attendere gli eventi quando le temperature e le condizioni climatiche in generale non depongono in favore dell’attività in pista.

10.56 L’ora di pausa pranzo è stata comunque annullata, vedremo se davvero si potrà girare.

No green light for track running but we’ve just heard the lunch break has been cancelled for the second day in a row! #SnowDay #F1Testing pic.twitter.com/qwt6W8Wh9K — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 28, 2018

10.51 Arriva anche un comunicato da parte della F1. Si parla del fatto che i team abbiano discusso a lungo ma l’accordo è difficile da trovare per spostare questi test.

10.50 Intanto sono arrivate nuove componenti per la Ferrari.

10.47 Per il momento tutto tace, la nevicata si infittisce.

10.44 Prova a riderci su anche la Ferrari.

10.42 Sta nevicando in questo modo nel paddock. Basta il VIDEO per commentare la situazione…

Mr. Snow Miser is visiting the south of Spain and throwing a wrench into F1 testing. At least the snow isn't accumulating like it did in Monaco. #F1Testing #SnowMiser #Catalunya #Spain #Racing #Coffee https://t.co/CcGA1ipLHSpic.twitter.com/UOweyWLCaq — Go Coffee Energy (@GoCoffeeEnergy) February 28, 2018

10.40 La situazione neve nelle varie zone del circuito.

10.35 La neve continua a scendere copiosamente, temperature attorno agli 0 °C. Le ultime previsioni riportano però di un possibile mutamento nel pomeriggio: la neve potrebbe trasformarsi in pioggia e dunque si potrebbe girare ma sembra davvero un’ipotesi lontana.

10.30 Il pannello dei tempi riporta sempre “sessione posticipata a causa di condizioni meteo avverse”. Impossibile girare, inoltre l’elicottero medico non può nemmeno spiccare il volo. La riunione tra i capi scuderia prosegue, si sta decidendo come comportarsi.

10.26 E’ ripreso a nevicare e anche intensamente. Grossi fiocchi sul rettilineo di Barcellona. La sessione ormai deve essere annullata.

10.20 La situazione in pista non è cambiata.

Zona del Estadi del Circuit. Estampa preciosa #F1Testing pic.twitter.com/GocQnMJAcs — Oriol Muñoz #Motor (@orimotor) February 28, 2018

10.15 La riunione sta andando per le lunghe, le scuderie non hanno ancora preso una decisione. Di sicuro non si girerà venerdì per impedimento della Williams: pista già prenotata per il filming day.

10.08 Un collage delle foto che raccontano la giornata di oggi a Barcellona. Ancora tutto fermo.

10.03 Non si recupererà sicuramente venerdì. Le scuderie non sono riuscite a convincere la Williams a spostare il filming day. Si continua a discutere sul da farsi.

10.00 L’elicottero è sempre fermo…

El viernes @WilliamsRacing había alquilado previamente el @Circuitcat_cat para un filming day, por lo que se complica que pudieran ampliar a ese día los #F1Testing en caso de suspenderse la jornada hoy… #BarcelonaTest #snow pic.twitter.com/UhEeRHjY8n — pitlanetv (@pitlanetv) February 28, 2018

09.56 Questi sono i piloti che dovrebbero scendere in pista oggi ma sembra davvero difficile che riusciranno nel loro intento. Kimi Raikkonen (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Daniel Ricciardo (Red Bull), Fernando Alonso (McLaren), Nico Hulkenberg (Renault), Lance Stroll (Williams), Brendon Hartley (Toro Rosso), Sergio Perez (Force India), Romain Grosjean (Haas) e Marcus Ericsson (Suaber).

09.53 Questa la situazione della pit-lane attualmente.

09.45 I rappresentanti delle varie scuderie stanno decidendo cosa fare. A breve dovrebbe essere presa una decisione.

09.43 Anche Kimi Raikkonen la prende sul ridere. Lui è abituato alla neve.

09.40 L’elicottero è sempre fermo, non può volare. Continua a nevicare e anche i team iniziano a stancarsi della situazione dopo la novità del momento. Bisogna decidere sul da farsi.

09.33 La Mercedes prova a intrattenere così i suoi appassionati sui social. Non arrivano novità in merito a cancellazione, spostamenti, recuperi etc.

🌨🌨🌨 Tricky conditions out there, but we think The #SnowMan can handle it! 👊 Just don’t ask him to do any hot laps… #DrivenByEachOther #F1Testing pic.twitter.com/UxzFD1IssS — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 28, 2018

09.28 Immancabile foto ricordo. E’ davvero un momento unico per la storia della F1. Intanto sempre semaforo rosso, l’elicottero non può alzarsi in volo e continua a nevicare.

Una foto pel record! Visca els comissaris del Circuit!! ❄️ #F1Testing pic.twitter.com/y0QVZKawZ8 — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_cat) February 28, 2018

09.23 I meccanici Mercedes passano il tempo così… Non c’è altro da fare. Macchine ai box, piloti al caldo. E continua a nevicare.

09.18 Queste sono le previsioni meteo per il resto della giornata. Neve e freddo fino alle 18.00…

Steiner: "No merece la pena correr así… no se aprende nada y encima pones en riesgo piezas de los coches que ahora no nos sobran…" #F1Testing Por cierto, parece que mañana mejora algo… pic.twitter.com/8CtAcrssOW — Yuĸiø Sεki F1 ™ 🏁 (@YUKIOSEKImaddog) February 28, 2018

09.15 COMUNICAZIONE UFFICIALE! L’inizio della sessione è posticipato a causa delle avverse condizioni meteo. Seguiranno altre informazioni.

The official news from #F1Testing is that the “session start is delayed due to adverse weather conditions”. We’ll keep you posted. — Pirelli Motorsport (@pirellisport) February 28, 2018

09.13 La nevicata è sempre più fitta…

09.10 A breve bisognerà prendere una decisione. La cancellazione di questa giornata di test è molto probabile. Dovrebbe essere recuperata lunedì prossimo visto che venerdì non è possibile (pista prenotata da Williams per il filming day). Domani è in programma regolarmente l’ultima giornata di questa serie di test.

09.06 Gli elicotteri non possono alzarsi in volo, dunque non è garantito il soccorso medico. Impossibile girare.

09.02 Il semaforo è rosso, non c’è bisogno di spiegazioni.

09.00 Ovviamente niente semaforo verde. Siamo in attesa di comunicazioni ufficiali. Si dovrebbe andare verso la cancellazione della giornata.

08.55 Oggi dovevano scendere in pista anche Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton ma molto probabilmente saranno costretti a rimanere ai box.

08.53 Gli organizzatori hanno pulito il tracciato ma continua a nevicare con insistenza. Le vie di fuga sono poi tutte innevate, oggettivamente non ci sono le condizioni di sicurezza per girare. Attendiamo decisioni.

La noticia es que el Circuit está nevado. Y continúan cayendo copos. #F1 #F1Testing pic.twitter.com/7uClPrtjue — PitLane F1 (@PitLane_F1) February 28, 2018

08.51 Tutti stanno scherzando su questa situazione, i social sono impazziti.

08.50 Tra dieci minuti è prevista l’accensione del semaforo verde ma in queste condizioni non si può proprio girare.

08.45 Scherza anche Pirelli proponendo il suo pneumatico da neve.

08.42 Ed ecco anche le temperature dell’asfalto.

Bueno, el asfalto está un poquito frío, pero nada importante… #F1Testing ¿Quién sale primero hoy? https://t.co/v3vC6oqN4b pic.twitter.com/fJFQVc7WdR — Cristóbal Rosaleny (@crosaleny) February 28, 2018

08.37 Un giro di ricognizione mentre continua a nevicare. No, davvero non si può girare.

08.33 Sebastian Vettel scherza così.

08.30 Ora mancano trenta minuti alla teorica accensione del semaforo verde ma cosa succederà? Verrà davvero aperta la sessione di test con queste condizioni?

08.26 Si scherza anche in Toro Rosso.

There’s probably snow way we’ll get to drive this morning #F1Testing ❄️ pic.twitter.com/lojQPQkO70 — Toro Rosso (@ToroRosso) February 28, 2018

08.22 Quale mescola si può utilizzare oggi?

08.19 Una panoramica complessiva di quello che è successo a Barcellona nella notte.

08.15 Gli organizzatori mostrano il rettilineo. Girare in queste condizioni è difficile.

08.12 Anche il paddock è imbiancato.

08.10 Le immagini sono eloquenti. La Mercedes ci scherza su.

Vistes que només es veuen de tant en tant… #F1Testing pic.twitter.com/Y8MrjoLb8W — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_cat) February 28, 2018

07.55 A Barcellona è nevicato! Il circuito è imbiancato! Si girerà?

