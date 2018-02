LIVE F1, Test Barcellona 2018 in DIRETTA: il programma di mercoledì 28 febbraio e gli orari. Come seguire gli aggiornamenti in tempo reale

Mercoledì 28 febbraio è in programma la terza giornata di test di Formula Uno a Barcellona. Una giornata accompagnata da tante incognite relative al meteo. Secondo infatti le previsioni, il freddo e la neve, addirittura, potrebbero essere il vero ostacolo che incontreranno i team ed i piloti. Va da sé che ogni valutazione su quello che, eventualmente, potremo vedere in pista dipenderà anche dalle temperature e dal clima in Catalogna.

Ci saranno ben otto ore a disposizione dei piloti, divise in due sessioni: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 con una naturale ora di pausa pranzo. Sarà dunque una giornata davvero molto intensa sul circuito della Catalogna, un tracciato conosciuto in ogni singolo dettaglio dai piloti e ideale per fare debuttare le nuove vetture, perfetto per fare un primo punto della situazione in vista del Mondiale che scatterà tra un mese.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritte della terza giornata dei Test di Barcellona di F1 (mercoledì 28 febbraio). Seguiremo insieme, in tempo reale, minuto per minuto, quello che succederà in pista con aggiornamenti costanti riguardo a tempi cronometrati, sensazioni e valutazioni tecniche, dichiarazioni dei piloti e delle scuderie in modo da avere il quadro completo della situazione.

QUALI PILOTI SARANNO IN PISTA:

Kimi Raikkonen e, molto probabilmente, Lewis Hamilton scenderanno dopo il riposo di ieri: il finlandese vorrà portare avanti il lavoro di sviluppo iniziato il primo giorno mentre il britannico, non salito nell’abitacolo della Mercedes nel 2° giorno per l’andamento particolare del day-2, vorrà recuperare il tempo perso. Ritroveremo inoltre Daniel Ricciardo sulla Red Bull e Fernando Alonso sulla McLaren.

CLICCA QUI PER LA STARTING LIST DI OGGI

QUALI SONO LE DATE E GLI ORARI DEI TEST DI BARCELLONA? QUANDO INIZIANO E COME SI SVOLGONO?

Mercoledì 28 febbraio andrà in scena la terza giornata dei Test di Formula Uno sul tracciato di Barcellona. Le vetture potranno girare per otto ore complessive: prima finestra dalle ore 09.00 alle ore 13.00, seconda dalle ore 14.00 alle ore 18.00. I piloti potranno svolgere quanti giri vorranno ed effettuando qualsiasi attività lavorativa necessaria.

COME SEGUIRE I TEST DI BARCELLONA DI FORMULA UNO:

OASport vi propone la DIRETTA LIVE integrale della prima giornata di test di Formula Uno: mercoledì 28 febbraio da vivere tutti insieme, minuto per minuto, giro dopo giro per sapere come stanno andando le vetture in pista.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI