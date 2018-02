F1, Test Barcellona 2018: l’elenco dei piloti in pista al Montmeló dal 26 febbraio al 1° marzo

Da domani si comincia. Le nuove vetture del Mondiale di F1 2018 inizieranno ad esibirsi sul circuito di Barcellona (Spagna) per i tanto attesi test pre-stagionali. Una quattro giorni di prove decisamente importante per verificare le monoposto e confrontarsi con gli avversari. Ci sarà già un duello Mercedes-Ferrari? La SF71H e la W09 si sono presentate come due macchine estremamente curate dal punto di vista aerodinamico. Vedremo quali saranno le conseguenze sul cronometro.

Domani, per iniziare il lavoro, ci sarà Kimi Raikkonen alla guida della Rossa mentre Valtteri Bottas e Lewis Hamilton dovrebbero alternarsi al volante della Freccia d’Argento nel corso della giornata: si girerà dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 18. Grande attesa anche per la Red Bull e la McLaren e spetterà a Daniel Ricciardo e Fernando Alonso svezzare le nuove creature di Milton Keynes e Woking, da quest’anno, accomunate dall’utilizzo del medesimo motore (Renault). Di seguito l’elenco completo dei piloti presenti al Montmeló.

Lunedì 26 febbraio

Mercedes: Bottas/Hamilton

Ferrari: Kimi Raikkonen

Red Bull: Daniel Ricciardo

Force India: Nikita Mazepin

Williams: Lance Stroll e Sergey Sirotkin

Renault: Nico Hulkenberg e Carlos Sainz

Toro Rosso: Brendon Hartley

Haas: Romain Grosjean

McLaren: Fernando Alonso

Sauber: Marcus Ericsson

Martedì 27 febbraio

Mercedes: da definire

Ferrari: Sebastian Vettel

Red Bull: Max Verstappen

Force India: Esteban Ocon

Williams: Sergey Sirotkin e Robert Kubica

Renault: Carlos Sainz e Nico Hulkenberg

Toro Rosso: Pierre Gasly

Haas: Kevin Magnussen

McLaren: Stoffel Vandoorne

Sauber: Charles Leclerc

Mercoledì 28 febbraio

Mercedes: da definire

Ferrari: Kimi Raikkonen

Red Bull: Daniel Ricciardo

Force India: Sergio Perez

Williams: Lance Stroll e Robert Kubica

Renault: Nico Hulkenberg e Carlos Sainz

Toro Rosso: Brendon Hartley

Haas: Romain Grosjean

McLaren: Fernando Alonso

Sauber: Marcus Ericsson

Giovedì 1 marzo

Mercedes: da definire

Ferrari: Sebastian Vettel

Red Bull: Max Verstappen

Force India: Nicholas Latifi

Williams: Sergey Sirotkin e Lance Stroll

Renault: Carlos Sainz e Nico Hulkenberg

Toro Rosso: Pierre Gasly

Haas: Kevin Magnussen

McLaren: Stoffel Vandoorne

Sauber: Charles Leclerc













