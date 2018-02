F1, Test Barcellona 2018: le previsioni meteo. Minaccia pioggia, sviluppo delle vetture a rischio!

Manca pochissimo all’inizio della stagione 2018 della Formula 1. Il primo appuntamento, come consuetudine, è rappresentato dai test di Barcellona, che scatteranno domani. La prima possibilità per piloti e team di poter provare in pista le nuove monoposto e soprattutto le nuove gomme Pirelli. I piani delle scuderie, però, rischiano di essere rovinati dal meteo. Le previsioni per la quattro giorni del Montmeló, infatti, sono tutt’altro che confortanti.

Nei primi tre giorni di test le temperature saranno molto basse, comprese tra i 2 e i 6 gradi. Il pericolo neve sembra essere scongiurato ma martedì e mercoledì è molto alto il rischio pioggia. Un problema non da poco, perché la prima sessione di test è generalmente dedicata ai long run (100 giri al giorno in media), per prendere confidenza con le gomme, valutarne già l’usura e cominciare lo sviluppo della vettura, programma che in caso di maltempo rischierebbe di essere inevitabilmente condizionato. Solo giovedì il meteo dovrebbe concedere una tregua, con le temperature che dovrebbero salire oltre i 10 gradi.

A Barcellona, sempre sul circuito del Montmeló, è in programma un’altra sessione di test da martedì 6 a venerdì 9 marzo.













