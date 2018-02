LIVE F1, Test Barcellona 2018 in DIRETTA: prima giornata (lunedì 26 febbraio). Hulkenberg si porta in testa davanti a Bottas, Raikkonen è terzo! Incidente per Alonso

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test 2018 per le vetture del Mondiale di F1. Al Montmeló, la curiosità è tanta. Sarà ancora una volta una sfida tutta Mercedes-Ferrari?

Qualche giorno fa le due grandi rivali si sono presentate: ad ora di pranzo la Stella a tre punte ha messo in mostra un corpo vettura molto curato con un retrotreno rastremato all’inverosimile per minimizzare il peso; ha risposto la Rossa con una monoposto altrettanto avveniristica, lanciando il guanto di sfida ai campioni del mondo in carica. Per cui, ne vedremo delle belle.

Gli appassionati sperano anche che la Red Bull o magari la McLaren motorizzata Renault possano inserirsi nella lotta e rendere più incerta la corsa all’iride. Tante attese rispetto a quel che accadrà tra qualche giorno con la scuderia di Milton Keynes che ha già effettuato la sua presentazione ed il “Filming day”(non andato a buon fine per un incidente capitato a Daniel Ricciardo) e la McLaren, l’ultima a presentarsi.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di test 2018 per le vetture del Mondiale di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 9.00. Buon divertimento!

Clicca qui per leggere la lista dei piloti in pista









CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

11.16 Terzo tempo per Kimi Raikkonen!! Il finlandese ha trovato un’ottima serie di giri, abbassando il tempo fino a 1’22″799 e portando la sua Ferrari alle spalle a meno di 1″ da Bottas

11.14 Continua a migliorarsi Raikkonen! 1’23″351, che gli vale la quinta posizione! Dietro di lui bene Hartley con la Toro Rosso, in 1’23″437

11.10 Si migliora Kimi Raikkonen. Il finlandese fa segnare un giro in 1’25″798, portandosi in settima posizione

11.08 Miglior tempo per Niko Hulkenberg: 1’21″326! Oltre mezzo secondo più veloce rispetto a Bottas!

11.06 Sempre indietro la Ferrari. La Rossa, però, sta facendo un lavoro sulla monoposto (soprattutto sul fondo) e non sta cercando il tempo, complici le condizioni tutt’altro che ideale con la temperatura molto bassa

11.03 Serie di giri veloci per Hulkenberg, che ha abbassato il suo tempo fino a 1’21″903, a soli 60 millesimi dal tempo di Bottas

11.00: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati:

10.59: 1’23″092 per Grosjean, che è salito in terza posizione ed è poi rientrato ai box dopo uno stint di 12 giri con gomme medie. Migliora anche Mazepin (Force India), scavalcando Raikkonen (ottavo).

1 Bottas Mercedes 1m21.843s – gomme medie 2 Hulkenberg Renault 1m22.791s – gomme medie 3 Grosjean Haas 1m23.092s – gomme medie 4 Ricciardo Red Bull 1m23.221s – gomme medie 5 Alonso McLaren 1m24.202s – gomme medie 6 Hartley Toro Rosso 1m26.430s – gomme soft 7 Mazepin Force India 1m26.940s – gomme medie 8 Raikkonen Ferrari 1m29.114s – gomme medie 9 Stroll Williams 1m35.112s – gomme medie

10.59: Molto bene Hulkenberg sulla Renault che in 1’22″791 abbassa il proprio riscontro, rafforzando la propria seconda posizione.

10.58: 1’32″967 per Mazepin, che migliora e sale in ottava piazza, immediatamente alle spalle di Raikkonen.

10.56: Si fa vedere la Force India con Nikita Mazepin in 1’39″166. Ora l’unico pilota a non aver siglato tempi è Marcus Ericsson con l’Alfa Romeo Sauber C37

10.53: Super Bottas abbatte il muro dell’1’22”: 1’21″843, Mercedes dominante fino a questo momento mentre non abbiamo notizie sulla Ferrari che continua a balbettare.

10.50: Bottas, che guida la classifica al volante della Mercedes W09, migliora ulteriormente il suo riferimento in 1’22″366.

10.49: 1’35″112 per Stroll, che migliora di un paio di secondi la sua prestazione ma rimane in ottava piazza.

10.47: 1’24″534 per Grosjean, che si porta in quinta posizione utilizzando sempre un set di gomme medie.

10.45: Arriva anche il primo crono della nuova Williams. Lance Stroll, in pista con gomme Soft, ha staccato l’ottavo tempo in 1’37″351

10.42: Grosjean sale in sesta posizione con la Haas: 1’28″415 con gomme medie a scavalcare Raikkonen.

10.41: Da quanto riporta it.motorsport.com sulla McLaren MCL33 di Fernando Alonso si sarebbe rotto il mozzo posteriore destro: i tecnici della squadra di Woking stanno verificando cosa possa essere successo.

10.39: Bottas!!! La Mercedes abbassa il suo best time, siglando il tempo di 1’22″435. Freccia d’Argento in grande spolvero!

You can follow live timing from #F1Testing by downloading the Official F1 App and then heading to 'Results' @ValtteriBottas tops the leaderboard early on with a 1:22.952 pic.twitter.com/kSckbg9yjO — Formula 1 (@F1) February 26, 2018

10.38: Migliora il proprio riscontro cronometrico la Renault di Hulkenberg che si prende la seconda piazza di Ricciardo: 1’22″823.

10.37: 1’23″221 per Ricciardo! Secondo tempo per lui a 3 decimi circa dalla Mercedes con gomme medie.

10.35: 1’24″749 per l’australiano della RB che inizia a spingere

10.32: 1’25″699 per Ricciardo che ha ripreso la via della pista con la sua Red Bull

10.29: Un aggiornamento dei tempi:

DRIVER TEAM TIME 1 Bottas Mercedes – medie 1m22.952s 2 Alonso McLaren – supersoft 1m24.202s 3 Hulkenberg Renault – medie 1m25.088s 4 Hartley Toro Rosso – medie 1m26.430s 5 Ricciardo Red Bull – medie 1m27.214s 6 Raikkonen Ferrari – mede 1m29.114s Mazepin Force India No time Stroll Williams No time Grosjean Haas No time Ericsson Sauber No time

10.26: Altro piccolo miglioramento per Raikkonen che abbatte il muro dell’1’30” siglando la prestazione di 1’29″114 ma rimanendo sempre in sesta posizione nella graduatoria comandata dalla Mercedes di Bottas (1’22″952).

10.25: Si lavora nel team Mercedes.

Straight back into the groove. 15 laps on the board. Every single lap is a learning experience with a new car. Our plan this week = Learn lots!! #DrivenByEachOther #F1 pic.twitter.com/f0PnxO8Bag — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 26, 2018

10.24: Spetta ad Hartley la palma del pilota più attivo in pista, al momento, coi suoi 18 giri completati contro i 15 di Bottas ed i 10 di Hulkenberg.

10.22: 1’30″189 per Raikkonen che si migliora ulteriormente ma rimane in sesta posizione.

10.20: Kimi ottiene 1’31″649 con le medie e resta sesto mentre migliora ancora Hartley (Toro Rosso) in 1’26″430, scavalcando Daniel Ricciardo (Red Bull) in quarta posizione.

10.17: Si migliora decisamente Hartley (1’27″543) ma è sempre quinto. Torna sul tracciato la Ferrari di Kimi Raikkonen.

10.14: Hartley abbatte la barriera dell’1’30” ottenendo il crono di 1’29″197 con gomme soft, rimanendo però sempre in quinta posizione.

10.11: Nel frattempo è in corso la conferenza stampa di presentazione della partenership tra Toro Rosso e la Honda.

James Key: “Being a works operation, it wasn’t a couple of guys coming to our factory for the fire up, it was a full-on Honda support. We actually fired-up one day ahead of schedule” #F1 pic.twitter.com/mrfQkSufm1 — Toro Rosso (@ToroRosso) February 26, 2018

10.11: Grande miglioramento per Hulkenberg che si porta in terza posizione con il crono di 1’25″088

10.10: Nel frattempo è in corso la conferenza stampa di presentazione della partenership tra Toro Rosso e la Honda.

10.09: Grande miglioramento per Hulkenberg che si porta in terza posizione con il crono di 1’25″088

10.08: Bottas rimane sul tracciato ma la sua andatura non è velocissima.

10.07: 10.06: Migliorano i propri riscontri sia Hulkenberg che Hartley rimanendo sempre però quarto e quinto: il tedesco ha ottenuto il tempo di 1’28″759 (medie) ed Hartley (1’33″838).

10.06: Eccovi un’immagine della macchina di Alonso che dice tutto..

#F1Testing is back under way after Fernando Alonso's trip into the gravel pic.twitter.com/AyqTkegXZw — Formula 1 (@F1) February 26, 2018

10.05: 10.04: Migliora la propria prestazione Hulkenberg che con le soft si porta in quarta posizione con il crono di 1’30″113 mentre Hartley è in pista con le soft, girando nella sua prima tornata 1’37″890.

10.03: Hulkemberg (Renault) sigla suo primo tempo cronometrato con le medie in 1’34″403.

10.00: Tornano in pista Bottas, Hartley, Hulkenberg, Ericsson e Stroll.

9.59: BANDIERA VERDE!!

9.58: Di seguito la nuova livrea della Red Bull:

Back on track for 2018. The season starts, right here! 👊 #RB14 pic.twitter.com/HZC8VbGtOg — Red Bull Racing (@redbullracing) February 26, 2018

9.57: Si dovrebbe riprendere tra qualche minuto visto che la macchina di Alonso è stata portata via dai commissari di gara e dai mezzi di soccorso.

9.56: Non si conoscono le cause del distaccamento della ruota posteriore della McLaren di Alonso. L’ultima chicane è “brutale” ma questo non dovrebbe giustificare un episodio del genere. Di sicuro non un bell’inizio in casa del team di Woking.

9.54: Di seguito un aggiornamento dei tempi:

DRIVER TEAM TIME 1 Bottas Mercedes 1m22.952s – gomme medie 2 Alonso McLaren 1m24.202s – gomme medie 3 Ricciardo Red Bull 1m27.214s – gomme medie 4 Raikkonen Ferrari 1m58.273s – gomme medie Mazepin Force India No time Stroll Williams No time Hulkenberg Renault No time Hartley Toro Rosso No time Grosjean Haas No time Ericsson Sauber No time

9.51: Pilota incolume, mentre i commissari stanno lavorando per spostare la McLaren MCL33 danneggiata. Sembra che sia stato il problema alla posteriore destra a causare l’incidente.

Se ha salido una rueda del coche. Alonso la está mirando. Parece una rotura. pic.twitter.com/I2PW17Bb6x — Albert Fabrega ES (@AlbertFabrega) February 26, 2018

9.50: Eccovi le immagini della McLaren di Alonso:

Alonso fuera d pista entrada recta. pic.twitter.com/jkKjhTxNRM — Albert Fabrega ES (@AlbertFabrega) February 26, 2018

9.46: La McLaren di Alonso è uscito di pista all’ultima curva e la monoposto è nella ghiaia. Si può notare come la MCL33 ha una ruota staccata!

9.45: BANDIERA ROSSA!!!

9.44: 1’29″232 per Ricciardo che si porta in terza posizione alle spalle di Bottas e di Alonso.

📸 A few early shots from #F1Testing It's good to be back 😃 pic.twitter.com/PufZ0D7jat — Formula 1 (@F1) February 26, 2018

9.42: Un nuovo miglioramento per Fernando sulla MCL33: 1’24″202 per lo spagnolo sempre secondo ad oltre 1″ da Bottas. Prestazione ottenuta montando gomme media. Nel frattempo scende in pista anche Ricciardo con la Red Bull (gomme medie).

9.42: La temperatura in aria è 5.5 °C e di 11.7 °C sull’asfalto.

9.42: Ci pensa Alonso a segnare il secondo tempo significativo di giorna. Il pilota spagnolo in 1’25″925 si porta in seconda piazza con la sua McLaren alle spalle della Mercedes di Bottas.

9.41: E la T-Wing sul retrotreno della Mercedes…

Detalle d la ala d T y aleta en soporte del Mercedes pic.twitter.com/5KZgG0y41I — Albert Fabrega ES (@AlbertFabrega) February 26, 2018

9.41: Rientra in pista Grosjean con la sua Haas.

9.40: L’ordine dei tempi al momento:

1 Bottas Mercedes 1m22.952s – gomme medie 2 Raikkonen Ferrari 1m58.273s – gomme medie Ricciardo Red Bull No time Mazepin Force India No time Stroll Williams No time Hulkenberg Renault No time Hartley Toro Rosso No time Grosjean Haas No time Alonso McLaren No time Ericsson Sauber No time

9.34: Bottas rientra ai box dopo aver completato 9 giri con le gomme medie.

9.33: Un altro ottimo giro di Bottas che continua a girare da solo in pista. 1’22″952 per lui.

9.30: 1’24″556 ed 1’24″045 sono gli ultimi due giri cronometrati della Mercedes che inizia a far vedere di andar forte

9.28: Si abbassa il tempo di Bottas che in 1’25″234 inizia a scaldare i motori…Appena 10 gradi sull’asfalto.

9.25: Come si può notare dal tweet di motosport alcuni sensori compaiono dal fondo della vettura, funzionali alla raccolta dei dati.

Sulla @ScuderiaFerrari ST71H ci sono dei sensori sul fondo proprio come l'anno scorso… pic.twitter.com/cgcAIMxaQp — Motorsport_IT (@Motorsport_IT) February 26, 2018

9.23: Bottas rompe il silenzio del Montmelo e torna in pista con gomme medie.

9.20: Raikkonen, Ericsson ed Hulkenberg tornano al box. Primi minuti di assaggio per le nuove vetture.

9.19: Raikkonen continua a girare ma senza spingere, con gomme medie.

9.17: In pista anche la Ferrari di Kimi Raikkonen. Vedremo se il finlandese completerà qualche giro.

9.16: Il motore Mercedes al via!

9.15: Installation lap per tutti i piloti menzionati!

9.14: Semplice installation lap per Bottas, Hartley e Grosjean come era facile aspettarsi.

9.13: In pista anche Ricciardo con la Red Bull RB14 e la McLaren MCL33 con Fernando Alonso

9.13: Sul tracciato anche l’Alfa Romeo Sauber con Ericsson e la Haas con Grosjean.

9.12: Per quanto concerne le temperature, : 4,8° l’aria e 8,9° l’asfalto.

9.11: Subito in pista la Mercedes W09 con Valtteri Bottas e la Toro Rosso STR13 con Brendon Hartley.

9.10: SEMAFORO VERDE!!!

9.04: Eccovi la Red Bull con la livrea ufficiale:

Back in matte! 👊Our 2018 Racing Colours 🏁#RB14 pic.twitter.com/pIiY4bKZ5R — Red Bull Racing (@redbullracing) February 26, 2018

9.00: Arriva una comunicazione ufficiale dal circuito di Barcellona: la sessione odierna partirà con 10 minuti di ritardo, dunque alle 9:10 italiane.

8.57: Valtteri Bottas è pronto a scendere in pista:

8.51: Cielo plumbeo a Barcellona ma, almeno per oggi, il rischio pioggia dovrebbe essere scongiurato:

8.46: La Williams ieri ha ha fatto lo shakedown della FW41 a Aragon ma stando alle indiscrezioni Robert Kubica non è riuscito a completare i 100 km concessi per piccoli problemi affidabilità sulla monoposto che è arrivata pronto all’ultimo momento…è il caso di dirlo.

8.42: A Barcellona il cielo è coperto e fa piuttosto freddo: le previsioni meteo dicono che almeno oggi non dovrebbe piovere.

8.40: La Ferrari ieri ha completato i 100 km che la FIA concede per il filming day: la SF71H guidata prima da Sebastian Vettel e poi da Kimi Raikkonen ha bene impressionato al debutto sulla pista di Barcellona, stando alle indiscrezioni, dove la Rossa oggi inizierà la sessione di test collettivi. In una giornata calda (si parla che martedì e mercoledì possa piovere a dirotto) la Ferrari ha concluso il lavoro in pista e ora si dedica a prove di pit stop fino alle 18, ora nella quale si concluderà l’esclusiva della squadra di Maranello sulla pista catalana.

8.38: La Force India conferma la colorazione rosa sulla VJM11:

8.37:E’ tempo di ultime presentazioni con la Toro Rosso e la Force India che si svelano. Eccovi la nuova STR13

8.36: Così la Mercedes accoglie l’inizio ufficiale del darsi in pista sulla pista catalana:

It's the time of year every #F1 fan has marked on their calendar. Finally, the wait is over We're just as pumped as you. Maybe a little nervous too. But it's going to be one heck of a show Welcome to pre-season testing 2018. This is where it gets interesting#DrivenByEachOther pic.twitter.com/AWACLbSzz3 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 26, 2018

8.34: Si inizierà alle 9.00 e la Ferrari farà esordire la SF71H nelle mani di Kimi Raikkonen, mentre Mercedes non ha ancora ufficializzato chi scenderà in pista per primo: è facile credere che sia Valtteri Botta visto che Lewis Hamilton ieri sera era a Milano. Daniel Ricciardo avrà la possibilità di guidare ancora la Red Bull RB14 dopo lo shakedown di Silverstone, così come Fernando Alonso al volante della MCL33. Per l’Alfa Romeo Sauber ci sarà invece Marcus Ericsson, con Charles Leclerc che farà il suo esordio stagionale nella giornata di domani.

8.32: C’è grande attesa su quel che potranno fare le nuove monoposto in pista, in particolare Ferrari e Mercedes, le due grandi rivali dell’ultimo Mondiale.

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test 2018 di F1 sul tracciato di Barcellona.

FOTOCATTAGNI