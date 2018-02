F1, Test Barcellona 2018: le scuderie non trovano l’accordo, la neve non cancella la sessione! Non si recupera. Il nuovo programma

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA GIORNATA DEI TEST DI BARCELLONA (28 FEBBRAIO)

La neve continua a scendere a Barcellona dove oggi è in programma la terza giornata di test F1. A Montmelò è impossibile girare: i piloti e le monoposto sono dentro ai box, le condizioni meteo sono complicatissime, l’elicottero medico non può nemmeno alzarsi in volo e il semaforo rosso è costantemente acceso: i piloti non possono scendere in pista.

Si pensava che le scuderie potessero trovare un accordo per cancellare la sessione odierna e spostarla a un altro giorno della settimana ma i team non sono sulla stessa lunghezza d’onda. Stando alle prime indiscrezioni riportare da it.motorsport.com, McLaren avrebbe proposto di spostare questa giornata per poterla sfruttare al meglio ma le altre scuderie non si sono trovate d’accordo: era necessaria l’unanimità per cambiare il programma.

Il regolamento prevede che si debbano svolgere complessivamente 8 giorni di test divisi in due tranche (la prima dal 26 febbraio al 1° marzo, la seconda dal 6 al 9 marzo). Il fatto che oggi sia stato acceso il semaforo rosso ha dato ufficialmente il via al terzo giorno di test (sui quattro previsti in questa prima tornata) anche se i piloti non possono girare: dunque non è necessario recuperarlo. Il programma rimane dunque immutato: giovedì 1° marzo si torna in pista, poi appuntamento alla prossima settimana. Precisiamo naturalmente che se dovesse smettere di nevicare e la pista dovesse essere sicura, con l’autorizzazione a far decollare l’elicottero, allora si potrebbe anche tornare in pista nel pomeriggio: ipotesi remota.

FOTOCATTAGNI