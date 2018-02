LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2018 in DIRETTA: subito gli inseguimenti a squadre nella prima giornata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali di ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il programma presenterà subito degli appuntamenti chiave per l’Italia, partendo dalle qualificazioni degli inseguimenti a squadre. I due quartetti azzurri dovranno riuscire a realizzare subito un buon tempo per sperare di restare in corsa per quella che sarebbe una storica finale. Assisteremo anche agli appassionanti duelli della velocità a squadre, mentre la finale clou per i colori azzurri sarà quella dello scratch femminile, dove Rachele Barbieri proverà a difendere il titolo conquistato un anno fa ad Honk Kong.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali di ciclismo su pista di Apeldoorn: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 14.00. Buon divertimento!













