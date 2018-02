F1, Test Barcellona 2018 – Daniel Ricciardo: “Una buona giornata, la Red Bull non è male. Non ho pianto…”

Daniel Ricciardo ha realizzato il miglior tempo nella giornata d’apertura dei test di Formula Uno a Barcellona. Il pilota della Red Bull si è lasciato alle spalle la Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Kimi Raikkonen, effettuando anche 105 giri totali. L’australiano ha chiuso con il tempo di 1:20.179 montando gomme medie. La vettura ha mostrato grande affidabilità e un buon passo gara, tanto che Daniel Ricciardo si è dichiarato molto contento: “Oggi è stata una buona giornata. Questa mattina con l’asciutto è andata bene, mentre nel pomeriggio è stato davvero freddo. E’ davvero difficile far lavorare bene le gomme con queste temperature. Poi c’è anche l’asfalto nuovo… Con le temperature più alte va bene, ma quando diventa freddo non c’è grip. Però è stata una buona giornata e abbiamo fatto oltre 100 giri. La mattina è stata produttiva, mentre lo è stato meno il pomeriggio“.

Il pilota ha promosso anche il tanto discusso Halo, il nuovo dispositivo di sicurezza: “L’Halo? Non mi accorgo della sua presenza. Parlo di quando devo entrare e uscire dalla monoposto. In pista va tutto bene. Ho seguito un paio di monoposto oggi e non ho avuto problemi. Pensavo che vedere le luci dei semafori potesse essere un problema, ma sembra che tutto vada bene. per ora. So che non è bello, ma a parte quello va bene“. L’australiano ha fatto anche un primo bilancio complessivo sulla monoposto: “E’ difficilissimo dire ora se la RB14 sia la vettura migliore che ho mai guidato, ma è possibile dire se ho avuto una vettura bella o brutta da guidare. Non è stata male, e questa è una cosa buona. Non mi è venuto da piangere, per cui è stato un giorno positivo“.

(fonte dichiarazioni it.motorsport.com)













FOTOCATTAGNI