Equitazione, Salto Ostacoli: l’Italia va a gonfie vele ad Abu Dhabi! Splendide vittorie per Emanuele Gaudiano e Luca Maria Moneta

L’Italia viaggia a gonfie vele ad Abu Dhabi, dove è in corso il primo CSIO5* della stagione. Emanuele Gaudiano ha trionfato nella prova a tempo del giovedì con un sensazionale percorso netto in sella a Carlotta in 52”81, lasciandosi alle spalle un altro italiano, Luca Maria Moneta, secondo in 56”54 in sella a Neptune Brecourt. Sul podio anche la svizzera Janika Sprunger, terza in 57”65 con Ninyon, mentre Luca Coata ha chiuso in sesta posizione in 59”38 in sella a Quite Beauty.

Ma il weekend azzurro ha avuto un preludio di altissimo spessore già nella giornata di mercoledì, dato che Luca Maria Moneta si è imposto in due prove contro il tempo, mettendo in mostra un’eccellente condizione di forma in una fase cruciale della stagione.

Da rimarcare anche l’ottima prestazione di Natale Chiaudani, quinto in sella ad Almero nella President Cup e autore di una prima manche impeccabile e di un errore nella seconda prova che gli è costato 4 penalità. La President Cup è stata vinta dal saudita Ramzy Al Duhami in sella a Ted (0/0; 43”70), ma le sensazioni derivanti dalle prestazioni degli azzurri fanno ben sperare in vista della Coppa delle Nazioni che sabato vedrà impegnato anche il team italiano.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Luca Maria Moneta