Equitazione, i ranking aggiornati. Lorenzo De Luca settimo nel Salto Ostacoli, azzurri nelle retrovie tra Completo e Dressage

L’Italia continua a rappresentare una potenza mondiale nel Salto Ostacoli, ma ha tanto terreno da recuperare nel Completo e nel Dressage. Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi sono i fari dell’equitazione nel Bel Paese e, nonostante un avvio di stagione non esaltante, continuano a rappresentare due colonne portanti dell’élite mondiale del panorama del Salto Ostacoli, specailità in cui l’Italia è alla ribalta ormai dallo scorso anno grazie alla crescita collettiva di un gruppo che si stringe intorno ai suoi due fari. Analizziamo ora nel dettaglio i ranking aggiornati delle tre principali specialità dell’equitazione.

Salto Ostacoli

Lo statunitense Kent Farrington continua a guidare la classifica confermandosi il numero 1 al mondo davanti all’olandese Harrie Smolders, grande protagonista della passata stagione, e ad un altro statunitense, McLain Ward, terzo con un esiguo vantaggio sul francese Kevin Staut, leader del girone Europa Occidentale della World Cup Jumping, e sullo svedese Peder Fredricson, campione europeo in carica. Perde una posizione Lorenzo De Luca, scivolato in settima piazza alle spalle di un altro svedese, Henrik von Eckermann, vincitore della tappa di Goteborg in Coppa del Mondo, mentre Alberto Zorzi recupera due posizioni e sale al 14° posto, pronto a scalare ancora la graduatoria quando la stagione agonistica entrerà ancor più nel vivo.

CLASSIFICA

1 Kent Farrington (USA) 3298

2 Harrie Smolders (NED) 3013

3 McLain Ward (USA) 2903

4 Kevin Staut (FRA) 2843

5 Peder Fredricsen (SWE) 2811

6 Henrik von Eckermann (SWE) 2728

7 Lorenzo De Luca (ITA) 2703

8 Maikel van der Vleuten (NED) 2685

9 Simon Delestre (FRA) 2640

10 Steve Guerdat (SWI) 2630

Completo

Il tedesco Michael Jung, dominatore delle ultime stagioni, è il leader della classifica generale, davanti alla coppia formata dal neozelandese Tim Price e dalla britannica Gemma Tattersall, a pari merito in seconda piazza. Ai piedi del podio c’è lo statunitense Philipp Dutton, mentre al quinto posto c’è il neozelandese Andrew Nicholson, che precede altri due britannici, Rosalind Canter e Sarah Bullimore. La migliore tra gli italiani è Vittoria Panizzon, attualmente al 63° posto.

CLASSIFICA

1 Michael Jung (GER) 463

2 Tim Price (NZL) 450

3 Gemma Tattersall (GBR) 450

4 Philipp Dutton (USA) 435

5 Andrew Nicholson (NZL) 415

6 Rosalind Canter (GBR) 414

7 Sarah Bullimore (GBR) 401

8 Karin Donckers (BEL) 391

9 Maxime Livio (FRA) 381

10 Mark Todd (NZL) 378

Dressage

Dominio tedesco in questa specialità con Isabell Werth mattatrice. La campionessa teutonica occupa la prima posizione in coppia con Weihegold Old, ma si insedia anche al terzo e al sesto posto con Emilio 107 e Don Johnson Frh. Sul podio con lei un’altra tedesca, Sonke Rothenberger, nel binomio con Cosmo 59. Il primo rappresentante italiano in classifica è Pia Laus-Schneider, al 66° posto con Shadow 660.

CLASSIFICA

1 Isabell Werth (GER) con Weihegold Old 2948

2 Sonke Rothenberger (GER) con Cosmo 59 2586

3 Isabell Werth (GER) con Emilio 107 2577

4 Laura Graves (USA) con Verdades 2548

5 Cathrine Dufour (DEN) con Atterupgaards Cassidy 2502

6 Isabell Werth (GER) con Don Johnson Frh 2410

7 Dorothee Schneider (GER) con Sammy Davis Jr 2286

8 Patrik Kittel (SWE) con Deja 2246

9 Helen Langehanenberg (GER) con Damsey Frh 2238

10 Jessica von Bredow-Verndl (GER) con Unee BB 2235













Foto: Proli/FISE