Curling, Olimpiadi PyeongChang 2018: in semifinale il derby nordamericano tra Canada e USA, la Svezia sfiderà la vincitrice di Gran Bretagna-Svizzera

Si entra nel vivo del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con le sfide per le medaglie. Le semifinaliste di questa edizione sono Svezia, Canada e Stati Uniti, mentre la quarta uscirà dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide.

Partiamo dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera, che si svolgerà nella nottata italiana (1.05). Entrambe le squadre hanno disputato un round robin molto altalenante. Infatti gli elvetici, capitanati da Peter de Cruz, hanno aperto con due sconfitte, poi hanno ottenuto ben cinque vittorie consecutive, ma sono crollati nel momento chiave, perdendo le ultime due partite. I britannici, capitanati da Kyle Smith, hanno invece alternato quasi esattamente vittorie e sconfitte, non riuscendo quindi a trovare mai la continuità di risultati. Il precedente, disputato nella prima sessione, ha visto la Gran Bretagna prevalere di misura per 6-5. Anche in questo caso ci aspettiamo quindi una gara equilibrata, con la Svizzera che partirà però come favorita visto le prestazioni complessivamente migliori effettuate fino ad ora.

La vincente di questa sfida affronterà in semifinale la Svezia, ovvero la prima classificata del round robin. La squadra capitata dallo skip Niklas Edin ha confermato a pieno le aspettative della vigilia. Gli scandinavi sono infatti riusciti ad inanellare una striscia di sei vittorie consecutive, per poi cedere qualcosa nelle ultime partite, quando avevano però già ottenuto la certezza della qualificazione. Una squadra di grandissima qualità, come dimostra la percentuale complessiva delle giocate dell’87% e che partirà quindi come favorita, indipendentemente da quale sarà l’avversario.

Nell’altra semifinale assisteremo invece al derby nordamericano tra Canada e Stati Uniti. I canadesi, capitanati dallo skip Kevin Koe, hanno realizzato anche loro un grande torneo e sono pronti ad andare alla caccia del quarto titolo olimpico consecutivo. Le loro prestazioni sono state quasi tutte simili: un inizio di match al massimo che li porta avanti e poi degli ultimi end sulla difensiva per amministrare il vantaggio. Una squadra che non ha ottenuto vittorie nettissime, ma si è dimostrata sempre solida. Dall’altra parte invece gli statunitensi, capitanati da John Shuster, sono stati la formazione più imprevedibile e in parte anche sorprendente di questo torneo. Infatti hanno alternato sconfitte nettissime a grande vittorie, tra cui proprio quella con il Canada, superato per 9-7. Al di là di questo precedente, i canadesi hanno dimostrato una maggiore brillantezza nelle giocate chiave e partiranno quindi come favoriti.

Foto: WCF / Richard Gray