Curling, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando gioca l’Italia? Programma, orari e tv di sabato 17 febbraio. Come vedere gli azzurri in D

Sabato 17 febbraio l’Italia tornerà in campo per giocare la quarta partita del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri affronteranno il Giappone in un match fondamentale per le nostre ambizioni di semifinale: bisogna vincere a tutti i costi, dopo la sconfitta di ieri contro la Danimarca, per continuare a sognare in grande. Mosaner e compagni hanno le carte in regola per battere la compagine nipponica in un vero e proprio scontro diretto.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, match valido per il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 17 FEBBRAIO:

06.05 Italia vs Giappone

