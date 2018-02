Curling, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando gioca l’Italia? Programma, orari e tv di domenica 18 febbraio. Come vedere gli azzurri in Diretta streaming

Domenica 18 febbraio l’Italia tornerà sul ghiaccio per disputare la sesta partita del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri affronteranno la Gran Bretagna in un match fondamentale per le nostri sorti in questa rassegna a cinque cerchi: la nostra Nazionale è praticamente obbligata a sconfiggere i maestri anglosassoni per rimanere in corsa e continuare a sognare, una sconfitta ci complicherebbe ulteriormente la vita. Il nostro quartetto ha le carte in regola per mettere in difficoltà gli avversari e strappare un successo che sarebbe determinante: bisognerà davvero gettare il cuore oltre l’ostacolo contro una delle Nazioni simbolo di questo sport. Amos Mosaner e compagni saranno impegnati alle ore 12.05 (italiane).

Di seguito la data, l’orario d’inizio e il programma dettagliato di Italia-Gran Bretagna, match valido per il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

DOMENICA 18 FEBBRAIO:

12.05 Italia vs Gran Bretagna

(foto WCF)