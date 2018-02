Short track, Olimpiadi PyeongChang 2018 – Arianna Fontana: “Non ne avevo più, le gambe non giravano. Mi riprendo per la staffetta”

Arianna Fontana non è riuscita a salire nuovamente sul podio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo l’oro conquistato sui 500m, la nostra portabandiera si è dovuta accontentare del settimo posto sui 1500m di short track. Al termine della gara l’azzurra ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Non ne avevo proprio più. Ho sprecato troppo all’inizio nei sorpassi, ci sono stati dei contatti e ho dovuto riaccelerare. Negli ultimi 2-3 giri non ne avevo più per combattere con le altre. Non è la mia distanza preferita ma sono sempre riuscita a dire la mia. Mi dispiace aver finito così ma le gambe non giravano più. Abbiamo ancora la staffetta e spero di riprendermi bene, poi i 1000m. C’è ancora tanto“.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018















(foto Pentaphoto FISI)