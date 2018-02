Curling, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: il calendario completo di domenica 18 febbraio. Programma, orari e tv

Domenica 18 febbraio sarà una giornata davvero ricca per i tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: due giornate per gli uomini, un solo turno per le donne. Si potrebbero già definire quali sono le squadre che possono continuare ad ambire a un posto in semifinale e l’Italia maschile vuole essere nei giochi: il match contro la Gran Bretagna rappresenta un vero e proprio crocevia per le nostre ambizioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di curling previste per domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli incontri sono trasmessi in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 18 FEBBRAIO:

01.05 Norvegia vs Danimarca (maschile, settima giornata)

01.05 USA vs Giappone (maschile, settima giornata)

01.05 Svizzera vs Canada (maschile, settima giornata)

06.05 Gran Bretagna vs Svezia (femminile, settima giornata)

06.05 Canada vs Svizzera (femminile, settima giornata)

06.05 Cina vs Corea del Sud (femminile, settima giornata)

12.05 Svezia vs Giappone (maschile, ottava giornata)

12.05 Danimarca vs Corea del Sud (maschile, ottava giornata)

12.05 Italia vs Gran Bretagna (maschile, ottava giornata)

12.05 USA vs Norvegia (maschile, ottava giornata)

