Curling femminile, Olimpiadi PyeongChang 2018: cade l’imbattibilità della Svezia! La Corea del Sud vince e si porta in testa

Termina l’imbattibilità della Svezia nel torneo femminile di curling a PyeongChang 2018. Nel big match dell’ottava sessione, le scandinave sono state battute dalla Corea del Sud per 7-6 al termine di un incontro molto equilibrato. Le asiatiche hanno scavato il solco progressivamente, fino ad arrivare sul 7-3 all’ottavo end. La Svezia ha provato la rimonta: nel nono end ha segnato due punti, mentre nel decimo ne ha realizzato solo uno, fermandosi ad un passo dal pari. Con questa vittoria la Corea ha così agganciato le svedesi al primo posto.

Ha perso anche il Giappone, sorpreso dal Canada per 8-3. Una vittoria sorprendentemente netta per le nipponiche, con le canadesi che dopo le schermaglie iniziali hanno piazzato l’allungo decisivo nel quinto inning, con addirittura 4 punti segnati. Un parziale che ha ovviamente costretto le asiatiche a rischiare, senza però riuscire nell’impresa, arrendendosi così al termine del settimo end.

Passo avanti degli Stati Uniti, che hanno battuto per 7-6 la Danimarca. Un incontro equilibrato, tra due squadre che si giocavano la possibilità di accorciare sulle prime quattro posizioni, quelle che qualificheranno alle semifinali. Hanno prevalso le americane all’ultimo end, che a lungo sono state in vantaggio salvo essere puntualmente raggiunte dalle danesi. USA che agganciano così Canada, Cina e Gran Bretagna nel gruppone in lotta per il quarto posto.

In coda, tiene vive le speranze di qualificazione la Svizzera, che ha schiantato il team OAR per 11-2. Un successo che le elvetiche hanno costruito con un parziale di 7 punti a 0 tra terzo e quinto end, completando l’opera con un settimo end, quello della chiusura, con 4 punti.

I risultati della sessione 8 del torneo di curling femminile

USA – Danimarca 7-6

Giappone – Canada 3-8

Svezia – Corea del Sud 6-7

OAR – Svizzera 2-11

La classifica

1 Corea del Sud 5-1

1 Svezia 5-1

3 Giappone 4-2

4 Canada 3-3

4 Cina 3-3

4 Gran Bretagna 3-3

4 USA 3-3

8 Svizzera 2-4

9 Danimarca 1-5

9 OAR 1-5

Foto: WCF