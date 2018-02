Curling femminile, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Svezia e Gran Bretagna in semifinale con la Corea

Svezia e Gran Bretagna si uniscono alla Corea del Sud nelle semifinali del torneo femminile di curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima semifinalista sarà una tra Giappone e USA: le asiatiche hanno un successo di vantaggio sugli USA quando manca una giornata al termine del round robin.

La Corea del Sud si conferma al comando della classifica dopo aver asfaltato OAR per 11-2, la partita si è conclusa addirittura al termine del sesto end. La Svezia batte la Cina per 8-4, la partita si è decisa nell’ottavo end quando Hasselborg e compagne hanno piazzato un micidiale 3-0. La Gran Bretagna strappa il pass per le semifinali battendo il Canada per 6-5, spettacolari i due punti ottenuti nel decimo end che hanno ribaltato la contesa. La Svizzera ha battuto la Danimarca per 6-4 ma la partita è ininfluente per le posizioni che contano.

RISULTATI UNDICESIMA GIORNATA:

Corea del Sud vs OAR 11-2

Svezia vs Cina 8-4

Svizzera vs Danimarca

Canada vs Gran Bretagna 5-6

CLASSIFICA:

1. Corea del Sud 7 vittorie (8 partite giocate)

2. Svezia 6 vittorie (8)

3. Gran Bretagna 6 vittorie (9)

4. Giappone 5 vittorie (8)

5. USA 4 vittorie (8)

6. Cina 4 vittorie (9)

7. Canada 3 vittorie (8)

7. Svizzera 3 vittorie (8)

9. OAR 2 vittorie (8)

10. Danimarca 1 vittoria (8)

