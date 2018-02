Combinata nordica, Coppa del Mondo 2018: Jan Schmid ruggisce ad Hakuba! Sul podio Ilves e Watabe, si riapre la contesa per la sfera di cristallo

Il ruggito del campione. Jan Schmid ha trionfato ad Hakuba nella prova di Coppa del Mondo 2017-2018 di combinata nordica, l’ultima prima delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, e ha accorciato nuovamente in classifica rispetto ad Akito Watabe, che in casa propria dopo il successo di ieri vede assottigliarsi il margine di vantaggio in classifica generale rispetto al fuoriclasse norvegese. Schmid ha avuto il merito di credere nella rimonta dopo aver concluso il segmento di salto dal trampolino lungo HS134 al settimo posto a 1’14” dall’estone Kristjan Ilves, rimasto a lungo in fuga solitaria nella 10 km di fondo.

Lo scandinavo è rimasto in gruppo con Watabe e con il ceco Tomas Portyk, rosicchiando secondi su secondi all’estone, fino a piazzare l’aggancio e il sorpasso nell’ultimo chilometro, con uno scatto fulmineo che non ha lasciato scampo a nessuno e che gli ha consentito di tagliare il traguardo in prima posizione davanti al pubblico giapponese, che sperava di rivedere il proprio beniamino Watabe ripetere l’impresa di ieri. Alle spalle di Schmid si è piazzato proprio Ilves, che ha resistito al rientro dello stesso Watabe, terzo all’arrivo con la punta dello sci davanti a Portyk,il quale a sua volta ha visto sfumare sul più bello l’opportunità di salire sul podio.

Per Ilves, intanto, si tratta del primo podio in carriera in Coppa del Mondo, segnale di una crescita costante che, complice anche l’assenza di tanti big, gli ha permesso di ergersi ai vertici della disciplina in tempi piuttosto brevi. Decisamente lontano dalle prime posizioni si è piazzato il tedesco Manuel Faisst, quinto a 49”3 da Schmid ma capace di staccare nel finale l’austriaco Lukas Greiderer e il norvegese Harald Jonas Riiber. Schmid, nel frattempo, ha ridotto a 20 punti il distacco da Watabe ed entrambi hanno fatto il vuoto rispetto al resto della comitiva, ma il duello per la conquista della sfera di cristallo riprenderà soltanto a marzo con la tappa di Lahti.



CLASSIFICA FINALE

1 Jan Schmid (NOR) 25’36″5

2 Kristjan Ilves (EST) +6″6

3 Akito Watabe (JPN) +11″1

4 Tomas Portyk (CZE) +11″2

5 Manuel Faisst (GER) +49″3

6 Lukas Greiderer (AUT) +51″2

7 Harald Jonas Riiber (NOR) +57″0

8 Go Yamamoto (JPN) +1’07″2

9 Tom Hug (SWI) +1’07″9

10 Terence Weber (GER) +1’11″7













Foto: Facebook FIS Nordic Combined