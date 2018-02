Ciclismo su pista, Mondiali 2018: l’Italia punta al podio nell’inseguimento a squadre maschile

Una delle maggiori chance di medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda) arriverà dai quartetti dell’inseguimento. Quello maschile con Simone Consonni, Liam Bertazzo, Filippo Ganna e Francesco Lamon proverà a migliorare il bronzo conquistato lo scorso anno ad Hong Kong.

La squadra azzurra è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, riuscendo a trovare una compattezza e un’alchimia quasi perfetta. Questi quattro ragazzi hanno realizzato una vera impresa lo scorso anno, riuscendo a riportare l’Italia sul podio iridato dopo 19 anni. Un risultato che ha dato grande morale e una spinta ulteriore a migliorarsi. Infatti agli Europei di Berlino il quartetto azzurro è tornato di nuovo sul podio conquistando l’argento e poi è riuscito a trionfare anche in Coppa del Mondo, quando si è imposto nella tappa inaugurale di Pruszków.

Una formazione che ha dimostrato quindi di avere le qualità per competere con le nazioni storicamente più forti in questa specialità e in Olanda ci aspettiamo di ritrovarla ancora sul podio. Sulla carta la sfida per l’oro sarà ancora tra Australia e Nuova Zelanda, ma l’Italia può sicuramente approdare in semifinale e poi lì proverà a giocarsela, magari sperando in un accoppiamento favorevole. Centrare la medaglia non sarà comunque scontato, visto la concorrenza anche di Francia, Danimarca e Gran Bretagna, ma gli azzurri partiranno con la consapevolezza di essere già riusciti a superare queste squadre nel corso della stagione.

Foto: Twitter Fci