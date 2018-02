Calcio, Serie A 2018: Roma-Benevento 5-2. I giallorossi scavalcano la Lazio e si portano al quarto posto

Prima la paura, poi la goleada: potrebbe riassumersi così il posticipo della 24a giornata di campionato tra Roma e Benevento, concluso 5-2 in favore dei capitolini, ma che ha visto passare per primi in vantaggio i sanniti. I giallorossi si issano così al quarto posto in classifica, scavalcando la Lazio. I campani restano sul fondo della graduatoria.

Al 7′ è Guilherme a portare in vantaggio gli ospiti assistito da Brignola, poi la Roma fatica, ma perviene al pareggio con Fazio, al 26′, su assist di Kolarov. Bisogna aspettare la ripresa però per vedere il sorpasso dei padroni di casa: al 59′ Dzeko sfrutta il passaggio vincente di Under, che poi veste i panni di goleador, chiudendo la contesa grazie alle reti al 62′ ed al 75′. A ruota arriva il 4-2 di Brignola, poi in pieno recupero Defrel, su rigore, fissa il punteggio sul 5-2 finale.













Foto: Pagina Facebook AS Roma

