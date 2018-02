Basket, Serie A 2018: pesante sconfitta per Brescia, restano in 3 al comando della classifica

Il quartetto che guidava fino a ieri la classifica della Serie A di basket ha perso un pezzo. Nel 19esimo turno della massima serie italiana, infatti, Brescia è incappato in un brusco stop che le ha fatto perdere punti importanti in ottica campionato. Andiamo a vedere con calma quanto successo nella giornata odierna dopo l’anticipo di ieri.

Partiamo dalle tre squadre che hanno mantenuto la vetta della classifica. L’EA7 Armani Olimpia Milano non ha avuto particolari problemi a superare 84-72 l’Happy Casa Brindisi. Dopo essere andata sotto nel punteggio, la formazione meneghina ha rimontato nel secondo e nel terzo parziale (in cui addirittura ha lasciato 7 punti agli avversari) per andare a prendere il comando del match, e poi gestire la doppia cifra di vantaggio nell’ultimo parziale. Da segnalare i 17 punti di Micov e i 14 di Goudelock, che hanno guidato l’attacco dell’Olimpia. Prestazione positiva anche per la Sidigas Avellino, che ha letteralmente dominato la partita contro The Flexx Pistoia, terminata 101-71, con un margine già ampio e decisivo a metà gara, che è raddoppiato verso la sirena conclusiva della gara. Jason Rich, con 18 punti è stato il miglior realizzatore della Scandone, al pari di Fesenko, con 4 giocatori in tutto in doppia cifra per andare ad abbattere il muro dei 100 punti.

Ha sudato maggiormente, invece, l’Umana Reyer Venezia, che alla fine è riuscita a conquistare i due punti imponendosi 85-83 sulla Vanoli Cremona, facendo molta più fatica rispetto alle aspettative della vigilia e ottenendo il successo solo nei minuti finali. Nel posticipo, invece, è capitolata la Germani Basket Brescia, in difficoltà sin dai primi minuti sul campo dell’Openjobmetis Varese. La squadra di casa ha preso margine sin da subito e ha chiuso il secondo quarto con oltre 25 punti di vantaggio, fino al 100-72 finale. Brescia, dunque, perde contatto con le prime tre, pur mantenendo 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Già nel primo match di giornata, però, c’erano state emozioni. Il Banco di Sardegna Sassari, davanti al pubblico di casa, ha infatti vinto in rimonta contro la Segafredo Virtus Bologna, cui non sono bastati 19 punti di Alessandro Gentile. Solo nell’ultimo quarto, la Dinamo ha inflitto alla formazione emiliana un parziale di 32-17 che ha letteralmente ribaltato il risultato, importante anche in ottica classifica, considerando che ora le due squadre sono divise da soli due punti in quinta e settima posizione. 82-74 il risultato finale. Negli ultimi due match di giornata, vittoria per la Grissin Bon Reggio Emilia in casa della Betaland Capo d’orlando 81-70, mentre la Fiat Torino si è imposta 95-90 fuori casa contro la VL Pesaro.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Sidigas Avellino 28

2. Umana Reyer Venezia 28

3. EA7 Emporio Armani Milano 28

4. Germani Basket Brescia 26

5. Segafredo Virtus Bologna 22

6. Fiat Torino 22

7. Banco di Sardegna Sassari 20

8. Dolomiti Energia Trentino 18

9. Grissin Bon Reggio Emilia 18

10. Red October Cantù 18

11. Vanoli Cremona 18

12. Openjobmetis Varese 16

13. Happy Casa Brindisi 12

14. The Flexx Pistoia 12

15. Betaland Capo d’Orlando 10

16. VL Pesaro 8













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BASKET

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Credit: Ciamillo