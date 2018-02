Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2018: trionfa Catania, Roma battuta. Cosenza è terza

La Coppa Italia di pallanuoto femminile torna a Catania dopo cinque cinque anni: le etnee hanno battuto per 12-6 in finale Roma, in una gara mai in discussione, con la Coppa che aveva preso la strada della Sicilia già dopo il primo quarto, concluso sul 4-0, in virtù della doppietta di Garibotti e delle marcature di Bianconi e Aiello. Le capitoline non riescono più a rientrare in partita: a metà gara lo score recita 6-1, poi un sussulto d’orgoglio per le ospiti, che si riportano sul 4-6, ma le siciliane si destano dal torpore e chiudono il terzo parziale sull’8-4. Gli ultimi 8′ sono ancora di marca etnea: parziale di 4-2 e score finale fissato sul 12-6.

Il terzo posto è per Cosenza, che batte Bogliasco nella finale per il gradino più basso del podio con il punteggio di 7-5: decisivo questa volta è il secondo periodo, che porta al riposo le calabresi sul 5-2. Le liguri hanno provato a rientrare, riportandosi ad 8′ dal termine sul 4-5, ma il finale è di marca cosentina, che lascia Roma vincendo la finalina di consolazione per 7-5.













Foto: Daniela Bolla

roberto.santangelo@oasport.it