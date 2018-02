Calcio, Serie A 2017-2018: Juventus Atalanta si giocherà il 14 marzo. Come cambia il calendario fino alla 14ª giornata di ritorno?

Si poteva ipotizzare ma è arrivata l’ufficialità: la Lega di Serie A ha deciso che la gara tra Juventus ed Atalanta dello scorso 25 febbraio, rinviata per maltempo (fitta nevicata) e valevole per la settima giornata di ritorno del campionato, si disputerà il 14 marzo alle ore 18.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Trattandosi dell’unico buco nel calendario, la scelta era quasi obbligata. La Lega, inoltre, ha anche comunicato la partite scelte come anticipi e posticipi per l’11ª, 12ª, 13ª e 14ª giornata del torneo nazionale.

11ª Giornata di ritorno

Sabato 31 marzo 2018

ore 12.30 BOLOGNA – ROMA

ore 18.00 CAGLIARI – TORINO

ore 20.45 JUVENTUS – MILAN

12ª Giornata di ritorno

Venerdì 6 aprile 2018

ore 20.45 SPAL – ATALANTA

Sabato 7 aprile 2018

ore 15.00 BENEVENTO – JUVENTUS

ore 18.00 ROMA – FIORENTINA

ore 20.45 SAMPDORIA – GENOA

Domenica 8 aprile 2018

ore 12.30 TORINO – INTER

ore 18.00 UDINESE – LAZIO

ore 20.45 MILAN – SASSUOLO

13ª Giornata di ritorno

Sabato 14 aprile 2018

ore 15.00 CAGLIARI – UDINESE

ore 18.00 GENOA – CROTONE

ore 18.00 CHIEVOVERONA – TORINO

ore 20.45 ATALANTA – INTER

Domenica 15 aprile 2018

ore 12.30 FIORENTINA – SPAL

ore 18.00 LAZIO – ROMA

ore 20.45 MILAN – NAPOLI

14ª Giornata di ritorno

Martedì 17 aprile 2018

ore 20.45 INTER – CAGLIARI

Mercoledì 18 aprile 2018

ore 18.00 BENEVENTO – ATALANTA













