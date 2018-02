Volley femminile, Champions League 2018 – Novara strapazza Conegliano e vince il girone! Igor e Pantere ai quarti di finale

Novara ha sconfitto Conegliano per 3-1 (25-16; 29-27; 23-25; 25-16) e ha vinto il proprio girone della Champions League 2018 di volley femminile. Le due squadre italiane proseguono comunque a braccetto nella massima competizione continentale e si qualificano ai quarti di finale. Le Campionesse d’Italia hanno così infilato il quinto successo consecutivo nel torneo dopo che all’esordio avevano perso contro le Pantere, surclassate per la terza volta in stagione dopo i trionfi nella Supercoppa Italiana e in Coppa Italia. Le piemontesi hanno mandato in visibilio il proprio pubblico con una prestazione d’autore mentre le venete incappano nel secondo stop di fila (domenica avevano perso contro Scandicci in campionato). Venerdì ci sarà il sorteggio per il turno a eliminazione diretta, Novara sarà testa di serie a differenza di Conegliano.

Le ragazze di coach Barbolini hanno dominato il primo set, sono state brave a imporsi nel secondo rimontando dall’11-16 e, dopo aver concesso la terza frazione, hanno chiuso autorevolmente i conti. Show personale di un’indemoniata Paola Egonu: l’opposto è salita davvero in quota nelle ultime settimane, oggi ha messo a segno 29 punti (53% in attacco, 4 aces, 3 muri). Superlativa prova anche da parte della centrale Cristina Chirichella (6 muri, 4 aces), in doppia cifra anche il martello Celeste Plak (14) affiancata da Francesca Piccinini (6), encomiabile regia di Katarzyna Skorupa. La formazione di Santarelli è andata in difficoltà in ricezione e ha faticato a proporre un attacco convincente: Bricio (27%) e Fabris (33%) non sono state convincenti, un po’ meglio Hill (45%) ma troppo poco per frenare la lanciatissima Novara.

CLASSIFICA POOL B: Igor Gorgonzola Novara 5 vittorie (14 punti), Imoco Volley Conegliano 5 vittorie (13 punti), Fenerbahce Istanbul 2 vittorie (9 punti), Agel Prostejov 0 vittorie (0 punti).













(foto Pier Colombo)