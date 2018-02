Calcio femminile, Cyprus Cup 2018: Italia-Svizzera. Programma, orari e tv

Altri match di preparazione, prima delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di calcio femminile, per la Nazionale italiana di Milena Bertolini. Le azzurre si apprestano a partecipare, infatti, all’ormai consueto appuntamento della “Cyprus Cup”, torneo internazionale (amichevole) che inizierà il 28 febbraio e terminerà il 7 marzo a Larnaca, e se la vedranno nel proprio girone contro il Galles, la Finlandia e le campionesse in carica della Svizzera.

L’Italia esordirà mercoledì 28 febbraio contro la Svizzera (ore 18 locali, 17 italiane – Aek Arena di Larnaca) e sarà interessante verificare la prestazione delle azzurre in un confronto, sulla carta, nettamente favorevole alle elvetiche, guardando anche agli ultimi incroci tra le due compagini. Un test probante per la squadra di Milena Bertolini che vuol avvicinarsi al meglio possibile alle prossime partite ufficiali, contro Moldavia e Belgio (valide per le qualificazioni ai Mondiali 2019).

OASport vi offrirà aggiornamenti costanti sul match tra azzurre ed elvetiche per darvi informazioni dettagliate sul darsi in campo delle nostre calciatrici.

Mercoledì 28 febbraio

ore 17.00 Italia-Svizzera – Aek Arena di Larnaca













Foto: profilo twitter Figc