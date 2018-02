Calcio a 5, Europei 2018. Ucraina-Portogallo 3-5: cinquina lusitana e primato nel girone! Ricardinho e compagni fanno davvero paura

Il Portogallo fa paura e conquista il primato nel gruppo C a punteggio pieno. Stavolta è l’Ucraina a pagare dazio in un match decisivo soltanto per la prima posizione tra due squadre già qualificate ai quarti di finale. Il ct ucraino Kosenko si affida in partenza al quintetto composto da Ivanyak, Mykola Grytsyna, Zhurba, Mykhailo Grytsyna e Bilotserkivets, mentre Jorge Braz schiera il Portogallo con André Sousa, Pedro Cary, Bruno Coelho, João Matos e il funambolo Ricardinho. L’avvio di gara è tutto di marca lusitana e dopo 2’18” Bruno Coelho raccoglie la sfera e la scaraventa in porta, portando subito in vantaggio il Portogallo. Gli ucraini sono in bambola e dopo 12’22” Tiago Brito trova il raddoppio, mettendo il match subito in discesa.

All’intervallo gli iberici giungono in vantaggio di due reti, ma un calo di tensione in avvio di ripresa costa caro ai ragazzi di Jorge Braz. L’Ucraina, infatti, sale di tono e Razuvanov dopo 28’00” accorcia le distanze, restituendo la speranza alla sua squadra. Passano 4 minuti e Korolyshyn trova il gol del pareggio, che di colpo mette nuovamente in discussione gli equilibri del girone. Il Portogallo, però, sa che un pari garantirebbe comunque il primo posto ai lusitani e decide di agire di contropiede, trovando pertanto il gol del nuovo vantaggio dopo 33’13” con Pedro Cary, abile nel prendere di infilata la difesa avversaria e nel superare il portiere ucraino.

Il finale di gara, così, è tutto di marca portoghese: Nilson Miguel mette il timbro sull’allungo decisivo, poi ci pensa Ricardinho ad apporre il suo marchio, chiudendo la pratica prima che Shoturma accorci le distanze, siglando il gol del definitivo 3-5. Il Portogallo, così, blinda la prima posizione ed è in attesa di conoscere il suo avversario, confidando nell’ipotesi di evitare la Spagna. Per l’Ucraina, invece, si tratta di una sconfitta quasi indolore, che non mina la conquista del pass per i quarti di finale.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Facebook UEFA Futsal