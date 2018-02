LIVE Sei Nazioni femminile, Italia-Inghilterra in DIRETTA: 7-42, devastante la ripresa delle inglesi, azzurre molto bene per un tempo

Anche l’Italia femminile di rugby inizierà oggi l’avventura nel Sei Nazioni: le azzurre dovranno affrontare, allo stadio Mirabello di Reggio Emilia le vicecampionesse del Mondo dell’Inghilterra, in una partita, sulla carta, già scritta. Dopo le vittorie di Galles (18-17 alla Scozia) e Francia (24-0 all’Irlanda), si completa così la prima giornata del torneo.

Le inglesi ovviamente sono le favorite per la conquista del titolo, difendendo il successo ottenuto 12 mesi fa, mentre l’Italia dovrà offrire la miglior prestazione possibile. La gara inizierà alle 18.30. Appuntamento con il nostro live qualche minuto prima dell’inizio della contesa. Buon divertimento con la nostra diretta live integrale in tempo reale! (Foto: Profilo Twitter FIR)













80′ Finisce qui a Reggio Emilia questo esordio dell’italia femminile di rugby contro l’Inghilterra. Un bel primo tempo per le ragazze di Di Giandomenico che hanno costretto sul pari le inglesi (7-7). Poi nella ripresa la squadra di Middleton ha cambiato faccia mettendo a segno diverse mete e suggellando la propria superiorità sul 42-7

77′ L’Inghilterra chiude la gara con la settima meta, terza personale del capitano Hunter non trasformata da Kildunne

74′ Cartellino giallo per Beatrice Veronese per un fallo nella fase di mischia ed Italia che giocherà questi ultimi spiccioli di partita in inferiorità numerica.

73′ Esce Ruzza, autrice dell’unica meta dell’Italia ed entra in campo per questi ultimi minuti Michela Merlo.

72′ Ci provano le italiane a spingere con Locatelli ma la difesa inglese tiene botta ripartendo ancora una volta e vanificando il tentativo delle italiane.

69′ Non centra la trasformazione tra i pali Daley-Mclean e score che rimane sul 37-7.

68′ Piove sul bagnato per la compagine di Di Giandomenico: altra azione tambureggiante delle inglesi e Kildunne che, allungandosi a terra, nonostante l’intervento della difesa azzurra, va in meta. 37-7 per le inglesi.

67′ Ora le azzurre non debbono disunirsi al cospetto di avversarie più forti, oggettivamente.

66′ 32-7, trasforma stavolta, da posizione più agevole, Daley-Mclean. Le inglesi in questa ripresa hanno fatto valere la loro superiorità!

65′ Altra azione in avanzamento delle inglesi ed è il capitano Hunter a farsi largo, piegando la difesa nostrana: 30-7.

63′ Turani, Busato e Muzzo fanno il loro ingresso in campo. Di Giandomenico fa decisamente uso della panchina…

62′ Mischia ai 5 metri per le inglesi con le azzurre che disperatamente riescono a fermare l’attacco avversario.

61′ Siamo nell’ultimo quarto di gara e ci sono alcuni cambi tra le fila italiane: Durante e Duca fanno il loro debutto.

59′ Daley-Mclean per la terza volta fallisce il calcio piazzato. Forse c’è bisogno di qualche cambio tra le file italiane.

58′ Grande azione alla mano per le inglesi che sfruttano il lato debole della difesa italiana con il passaggio di Kildanne che scarica per Dow in meta. Si va sul 25-7.

56′ Trasformazione nuovamente fallita da Daley-Mclean che non trova i pali e si resta sul 20-7. Inglesi che, però, in questo secondo tempo sembra aver cambiato marcia mentre le italiane paiono in debito di ossigeno.

55′ Cleall in meta per le inglesi ancora volta!!! Molto ben giocata dalle inglesi quest’azione da Daley-Mclean che scarica per il pilone britannico. 20-7 per la formazione di Middleton.

53′ Palla che entra tra i pali e dunque si resta sul 15-7 per le inglesi.

52′ Sembrerebbe sia stato il capitano Hunter a schiacciare. 15-7 per le britanniche e nuovamente Daley-Mclean per realizzare.

51′ La mischia inglese travolge quella italiana e l’arbitro chiede l’intervento della moviola. Si verifica solo se ci sia qualche motivo per non assegnare la meta alle inglesi.

50′ Azione insistita delle inglesi con Ruzza che non ruzzola in modo corretto nell’area italiana. Inglesi che scelgono di sfruttare questa punizione, cercando la touche in zona d’attacco.

48′ Lottano come delle vere e proprie leonesse le azzurre con Magatti a spingere la mischia nostrana, dopo che l’arbitro aveva ravvisato un passaggio in avanti delle inglesi.

46′ Bern devastante in questo inizio, si libera di due azzurre per involarsi verso l’area italiana ma è bravissima Arrighetti a metterci una pezza.

44′ Molto brava Furlan che vola via sull’out destro provando con il calcio di lanciarsi però pronta la retroguardia inglese a ripiegare.

42′ Daley-Mclean realizza e l’ovale vola tra i pali ed Inghilterra in vantaggio nuovamente 10-7.

41′ Inghilterra che spinge subito mettendo sotto pressione la difesa azzurra, conquistando un calcio di punizione nei 22 metri delle azzurre.

INIZIO SECONDO TEMPO!!!

Finisce il primo tempo con una meta per parte tra Italia ed Inghilterra. Davvero una bellissima partita disputata dalle azzurre che prendono la via degli spogliatoi.

39′ Bravissima Furlan a placcare Row lanciatissima in meta, una prima frazione di gioco davvero giocata su livelli eccezionali dalle ragazze italiane.

38′ Che azione delle inglesi che sfondano sul lato sinistro del campo ma poi c’è il passaggio in avanti di Riley che vanifica tutto. Mischia in area in favore delle inglesi.

37′ Spingono ora le inglesi a caccia della meta.

35′ SILLARI A SEGNO TRA I PALI!!!!! Ed c’è il pari 7-7, Strepitose le azzurre di Di Giandomenico.

34′ RUZZA IN METAAAA!!!!!!!! Che azione tambureggiante dell’Italia. Serie di fasi ravvicinate, dopo il prezioso svolto dalla mischia, Bettoni, Arrighetti decisive e poi è Ruzza a schiacciare in meta! Sillari per pareggiare con il calcio di punizione.

33′ Attenzione!!!! Calcio di punizione per le azzurre che stanno reagendo in attacco.

32′ Italia che comunque sta iniziando a far vedere il proprio spirito, soffrendo meno la manovra avversaria. Nuova chance per le azzurre che provano ad avvicinarsi agli ultimi 22 metri avversari.

30′ PECCATO!!! Passaggio in avanti delle italiane e possesso della palla per le inglesi.

28′ Barattin calcia ottimamente e conquista una touche molto ben eseguita.

26′ Grande ardore per le azzurre che iniziano a farsi vedere in avanti, conquistando una touche che può avvicinare finalmente l’Italia agli ultimi 22 metri inglesi.

24′ Terzo fallo italiano ma questa volta la touche inglese nei 22 é rubata. Gioco liberato al piede e nuova rimessa in attacco per Hunter e compagne che commettono un altro in-avanti.

22′ Palla persa dalle italiane ed inglesi che provano a contrattaccare ma è buona la difesa della compagine di DI Giandomenico.

20′ Calcio di punizione per le azzurre con Rigoni che potrà alleggerire in touche.

19′ Brave le azzurre comunque a contrapporsi bene ad una fase di trasmissione un po’ problematica delle britanniche. In evidenza Barettin e Locatelli tra le fila italiane.

17′ Calcio di Sara Barattin in touche per allontanare la minaccia.

16′ Si salvano le azzurre con un passaggio in avanti delle rivali quando la meta andava a prefigurarsi. Mischia in favore delle italiane.

14′ Inglesi che in quest’inizio di partita fanno valere, non solo una grande fisicità, ma anche una grande tecnica: scambi veloci per le ragazze di Middleton.

12′ Passaggio in avanti ancora delle inglesi e mischia in mezzo al campo in favore dell’Italia.

11′ Nuovo calcio di punizione in favore delle azzurre e nuova Touche per l’Italia ma le inglesi recuperano con facilità l’ovale.

10′ Touche per l’Italia che prova a ripartire con Sara Barattin!

9′ Continua a spingere le inglesi, facendo valere il loro fisico nettamente superiore. In avanti per le ospiti e mischia in favore delle azzurre sempre nei 22 metri dell’Italia.

8′: McLean calcia e centra i pali in modo molto preciso: 7-0 per le inglesi dunque dopo 7′.

7′: Bern spinta da una mischia incredibile realizza la prima meta per l’Inghilterra. Davvero inarrestabile per le italiane.

6′: Scontro durissimo tra Furlan e Magatti con Waterman che cerca di approfittarne. Punizione per le inglesi che vanno ancora per le touche. Azzurre che, in questi cinque minuti, non sono uscite mai dalla loro metà campo.

5: Rigoni cerca con un calcio di guadagnare metri ma niente da fare.

4′: Mischia per l’Italia con un passaggio in avanti di Row. Un’occasione da sfruttare dalle italiane che debbono cercare di guadagnare metri per respirare.

3′: Fisicità pazzesca della mischia britannica con Taylor a spingere decisamente.

2′: Subito calcio di punizione per le inglesi che andranno per la rimessa laterale all’interno dei 22 metri italiani.

1′: Avanzano le ragazze inglesi con una fase di mischia molto convinta.

18.30: SI INCOMINCIA!!!

18.30: Rispondono le inglesi con Kildunne, Dow, Cattell, Burford, Waterman, Daley-Mclean, Riley; Hunter (cap), Packer, Cleall, Taylor, Scott, Bern, Davies, Clark (A disposizione: Cokayne, Cornborough, Lucas, Burnfield, Noel-Smith, Mattinson, Harrison.

18.29: In campo per le azzurre:

15 Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby), 61 caps

14 Sofia STEFAN (Stade Rennais Rugby, FRA), 33 caps

13 Michela SILLARI (Rugby Colorno), 39 caps

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova), 22 caps

11 Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949), 21 caps

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno), 7 caps

9 Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby) 77 caps – capitano

8 Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949), 16 caps

7 Elisa GIORDANO (Valsugana R. Padova), 27 caps

6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA), 30 caps

5 Valeria FEDRIGHI (Saracens , ING), 8 caps

4 Valentina RUZZA Valsugana R. Padova), 19 caps

3 Lucia GAI (Stade Rennais Rugby, FRA), 52 caps

2 Melissa BETTONI ((Stade Rennais Rugby, FRA), 41 caps

1 Eleonora RICCI (C.R.A.T. La Coruña, SPA), 1 cap

18.28: Gli applausi del pubblico, tra poco si comincia.

18.27: E’ il momento dell’Inno di Mameli.

18.26: E’ il momento dell’Inno, si inizia da quello inglese!

18.23: In campo le azzurre con le inglesi sul rettangolo di gioco di Reggio Emilia. Grande cornice di pubblico.

18.22: Le Azzurre di Di Giandomenico si presentano a questo primo appuntamento molto rinnovate, dopo che ben sette atlete hanno lasciato il gruppo azzurro dopo l’ultimo mondiale della scorsa estate in Irlanda. Lo staff tecnico ha avuto la possibilità di testare tante nuove giocatrici nel test-match di Novembre a Biella perso 41-21 contro la Francia, importante test di avvicinamento verso questo Sei Nazioni alle porte

18.19: Un match davvero difficile per le nostre azzurre: l’Inghilterra non è mai stata sconfitta in gara ufficiale da Sara Barattin e compagne; unica delle cinque avversarie del Sei Nazioni mai superate; l’Italia femminile è presente nel prestigioso torneo da 11 anni, dal 2007. Nell’ultima edizione nessun successo per le Azzurre capaci però di chiudere al quarto posto nel 2015 e al terzo posto nel 2016 con ben 3 vittorie, record assoluto per l’Italdonne.

18.15: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo incontro del Sei Nazioni femminile tra Italia e l’Inghilterra allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia.