Volley femminile, Serie A1 2018 – 18^ giornata: Conegliano conferma il +4 su Novara, Monza rivelazione, Filottrano sogna la salvezza

Conegliano si conferma al comando della classifica della Serie A1 di volley femminile con quattro punti di vantaggio su Novara che ieri aveva vinto l’anticipo contro Scandicci. Questa è la notizia principale della 18^ giornata che si è completata oggi pomeriggio: le Pantere hanno surclassato Busto Arsizio, quarta forza della classe, con un roboante 3-0 grazie soprattutto al martello Samantha Bricio (15 punti) e alle centrali Anna Danesi (10, 5 muri) e Robin De Kruijf (11, 4 aces). Le lombarde, prive di Valentina Diouf, hanno fatto fatica a imporsi e non sono bastate le 11 marcature del centrale Vittoria Piani per rimanere a galla.

Le Farfalle mettono a serio rischio il quarto posto visto che Monza si è portata a soli due punti di distacco. Le brianzole continuano la loro meravigliosa stagione ed espugnano il campo di Pesaro al tie-break, trascinate dalla miglior Helena Havelkova dai tempi dello scudetto (18), da Edina Begic (17) e da Tori Dixon (13) con Serena Ortolani un po’ sottotono (11).

Filottrano continua a sperare nella salvezza. Il fanalino di coda sconfigge Casalmaggiore per 3-1 in uno scontro diretto fondamentale e avvicina Legnano e Bergamo ma servirà una vera e propria impresa per rimanere in Serie A. A mandare sempre più in crisi le ragazze in rosa, anch’esse invischiate nella lotta per non retrocedere, sono state le indemoniate Annie Mitchem (22 punti, 6 muri) e Lana Scuka (22) che hanno letteralmente annichilito Brayelin Martinez (24) e compagne.

Successo pesante di Modena al tie-break sul campo di Legnano, in grande difficoltà ma aggrappata con le unghie e con i denti alla Serie A1. Le emiliane devono ringraziare soprattutto Laura Heyrman (18, 5 muri), Camilla Mingardi (17) e Katarina Barun (16), alle lombarde non è bastata Alice Degradi (16) ma il punto strappato oggi permette di agganciare Bergamo (ieri sconfitta da Firenze) al penultimo posto.

Di seguito tutti i risultati dettagliati della 18^ giornata della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile:

Lardini Filottrano vs Pomì Casalmaggiore 3-1 (25-21; 25-23; 22-25; 25-20)

Sab Volley Legnano vs Liu Jo Nordmeccanica Modena 2-3 (25-22; 29-27; 18-25; 13-25; 15-17)

Imoco Volley Conegliano vs Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-19; 25-17; 25-17)

Il Bisonte Firenze vs Foppapedretti Bergamo 3-0 (29-27: 30-28; 26-24)

Igor Gorgonzola Novara vs Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-19; 27-25; 25-19)

Mycicero Volley Pesaro vs Saugella Team Monza 2-3 (17-25; 25-16; 23-25; 25-22; 10-25)

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Conegliano 47 18 16 2. Novara 43 18 14 3. Scandicci 39 18 14 4. Busto Arsizio 32 18 10 5. Monza 30 18 10 6. Modena 29 18 11 7. Pesaro 26 18 9 8. Firenze 20 18 6 9. Casalmaggiore 17 18 4 10. Legnano 15 18 5 11. Bergamo 15 18 4 12. Filottrano 11 18 4













